Escribir algo diferente en el día a día. Pensar en el tema de la humildad y la trascendencia.

Esto un principio supuestamente básico para triunfar en la vida.

Pero en el mar de la información apareció un pensamiento del gran amigo italiano, Luca Maselli, y de inmediato se retomo para compartir con los amables lectores y teniendo a Jesús en el centro de la existencia, y a pesar del caos existente en el planeta, hay que partir muchas veces, de que los seres humanos se enfrentan a un mundo roto, y de que se debe encontrar la salida a los momentos difíciles, como algo importante en los tiempos actuales de tribulación:

REGLA #1

Debemos aprender a vivir con las cosas que no podemos superar.

Porque no tiene sentido escuchar hermosos discursos sobre cómo el tiempo cura las heridas, sobre las cosas buenas que están por venir, sobre la vida que te sorprende cuando menos lo esperas.

Hay marcas que no se pueden borrar, moretones que no desaparecen, vacíos que no se pueden llenar. Las cosas rotas permanecerán rotas para siempre, no hay nada que puedas hacer al respecto.

Y sin siquiera decirlo.

Sólo hay que aceptar la idea de que nada volverá a ser lo mismo. Que la vida que viene es nueva, aunque no como la imaginamos. Quizás habrá una felicidad diferente, nuevas oportunidades, nuevas ideas. Pero no hay nada en el mundo que pueda hacernos volver a ser quienes éramos antes de lo que ocurrió, que ya no podemos cambiar y que nos ha cambiado para siempre.

Es la única certeza. Para siempre.

Debemos aprender a vivir con todo lo que nunca habíamos imaginado, renaciendo de forma antinatural, porque el torbellino de la existencia nos impone una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos.

Roto. Pero vive."

(Laura Imai Messina)

Gracias de corazón siempre al amigo Luca Maselli, felicidades. Andale. Así las cosas.