¡Cuitláhuac se va, paisanos! ¿Pa' dónde? ¡Nadie sabe!

¡Ay, mis jarochos queridos! Aquí andamos, entre el relajo y el cotorreo, con las noticias fresquecitas.

Nuestro góber, Cuitláhuac García Jiménez, ya nos dio la novedad: se va del gobierno del estado. Pero claro, fiel a su estilo, no soltó ni un detalle de a dónde se va a ir a meter.

En una entrevista, más enredada que las trenzas de la Tía Toña, -como suele hacerlas nuestro Cantinflas veracruzano-, el Cuitláhuac nos dijo que sí, que lo veremos en otro ámbito del gobierno. "¿Lo estaremos viendo en otro ámbito de gobierno?", le preguntaron. Y él, como quien no quiere la cosa, contestó:

"Probablemente sí. No puedo hablar... no sé muy bien". ¡Ah, no pos gracias por la claridad, gobernador!

Resulta que este próximo 18 de agosto presentará su sexto informe de gobierno. Y para variar, no será en Xalapa, sino en algún municipio que aún no deciden porque eso se acuerda en las reuniones con los compas.

Según la Constitución de Veracruz, el informe debe presentarse el 15 de noviembre ante el Congreso del Estado. Pero aquí nos gusta andar adelantados, porque pa' qué seguir las reglas, ¿verdad?

Así que por si algo faltaba, a violar la Constitución Jarocha, que esto parece que a nadie le importa.

ADELANTANDO LOS NUEVOS GOBIERNOS

Y ya encarrilados con los cambios ahora resulta que el buen Juan Javier Gómez Cazarín, diputado y coordinador del Grupo Legislativo de MORENA en el Congreso local, ha presentado una iniciativa de reforma que tiene a más de uno rascándose la cabeza.

El hombre propone modificar el artículo 44 de nuestra querida Constitución estatal para cambiar la fecha de inicio del periodo del nuevo gobernador. ¿Y qué fecha quiere? Pues nada más y nada menos que el 30 de septiembre del año de la elección, en lugar del tradicional 1° de diciembre. Esto, dice él, es para agilizar la transición de poderes y reducir el periodo de espera a menos de cuatro meses. ¡Imagínense!

Y es que según la iniciativa, la persona que se convierta en gobernador el próximo primero de diciembre tendrá que soltar la silla el 30 de noviembre de 2030. Luego, el que llegue al poder en 2030 empezará su chamba el primer día de diciembre pero solo hasta el 29 de septiembre de 2036. ¡Y así sucesivamente!

Todo esto para que el nuevo gobernador inicie su mandato el 30 de septiembre de ese mismo año. ¡Qué rollo!

Pero eso no es todo, mis cuates. También quiere adelantar el inicio de funciones del Congreso del Estado al 1° de septiembre, para que estemos alineados con la mayoría de los órganos legislativos locales y las Cámaras del Congreso de la Unión.

Vamos, que la idea es que todos estemos en sintonía, como una orquesta bien afinada.

Ahora, uno no puede evitar preguntarse si estos cambios realmente agilizarán las cosas o si solo nos darán un dolor de cabeza.

AL PODIO DE LOS PEORES

Y de los resultados del paisano Cuitláhuac, mejor ni hablar.

¡Bueno!, ahí les va un ejemplo.

¿Y qué obras dejó en el sur de Veracruz nuestro querido gobernador? Pues nadita. Bueno, nos mandó hacer un panteón forense, por si acaso el hampa se pone fea y nadie nos reconoce.

¡Qué detallazo!

En seguridad, reprobado. En obra pública, reprobado. En desarrollo social, peor tantito. En tener una policía decente, ni hablar. Y en inversiones, mejor nos hacemos los sordos. Así, con este historial tan "impresionante", Cuitláhuac se va al podio de los peores gobernadores del estado. ¡Qué orgullo, Veracruz!

Ante estos pobres resultados, estamos seguros mi querida banda, que en la iniciativa privada no encontraría trabajo.

¡Ah! pero en la 4T entra de todo.

Pero no se me achicopalen, paisanos, que nosotros seguimos con nuestro jarocho estilo, haciendo frente a lo que venga, siempre con buen humor y la mejor actitud. ¡A seguirle echando ganas, mi gente!