Castagné Couturier, embarradísimo dice AMLO

¡Ah, mis queridos paisanos jarochos! Ayer en la Mañanera del buen tabasqueño, el mero mero Presidente López Obrador, se armó la marimorena con varios temas de la tierra de la bamba. Así que, agárrense de la silla, que lo que viene es un ceviche alvaradeño bien picoso.

Primero, el licenciado soltó una que dejó a más de uno con la boca abierta.

Resulta que el empresario Arturo Castagné Couturier, más conocido por sus "travesuras inmobiliarias", está metido hasta las chanclas en la construcción de la famosa Torre Centro, ese "adefesio" que le creció a la ciudad de Veracruz como hongo en temporada de lluvias.

¡Qué cosas! El tabasqueño, sin mencionarlo directamente, pero con la mira bien puesta, soltó: "¿Se acuerdan del que sacaba escrituras de Rocío Nahle? Pues ése mero está embarrado en esto". ¡Válgame! No le quitó ni una espinita al ceviche.

El Presidente además anunció su próxima visita a Veracruz para inaugurar un museo donde se firmaron las Leyes de Reforma. ¿A poco no es un orgullo, paisanos?

El hombre viene a abrir dos espacios dedicados al mismísimo Juárez, que bien vivió por nuestras tierras y hasta escribió ahí las Leyes de Reforma.

Pero no todo fue anuncios en la mañanera. También hubo tiempo para tocar temas del sur de Veracruz, como las agresiones en Texistepec.

López Obrador aseguró que la Semar y la Guardia Nacional ya están metiendo mano en esto, porque Texistepec ha estado más caliente que sartén al fuego, con tantos asesinatos que asustan hasta al diablo.

Así que, paisanos, entre un ceviche y un café lechero, que no se nos pase la importancia de estos temas.

NOMBRE PRIISTA PARA UN LOBO...¿MARINO!

Por cierto qué alegría nos ha dado el Aquarium con la llegada de un nuevo miembro a la familia

Un lobito marino bien cool, como dicen los jóvenes, que nació el 20 de junio, hijo de "Beto" y "Momo".

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente nos ha dado la noticia, y ahora nos toca a nosotros, los jarochos, ponerle nombre a este chamaco de mar.

Pero, como aquí en Veracruz nos encanta el chascarrillo, se me han ocurrido unos nombres que harían carcajear hasta a la Morena más seria. A ver qué les parece si le ponemos "Dino", en honor al viejo tricolor, ese que nunca se extinguió del todo, ni con meteoritos ni con alternancias. O qué tal "Duartito", porque no podemos olvidar a ese gobernador que dejó su huella en todo, hasta en la espuma del café lechero.

Otra opción podría ser "Pepito", pero no por cualquier Pepe, sino por esa que siempre ese de Coatepec al pie del cañón, siempre nadando contra corriente, como nuestro lobito. Y para cerrar con broche de oro, propongo "Peñita", porque, seamos sinceros, ¿quién no recuerda esas olas de reformas y marejadas políticas que nos trajo el ex-Presidente? Sería un nombre bien ad hoc para un lobo marino que seguro también va a revolver el agua.

Así que, ya saben, mientras se zampan un volován o un esquite maleconero, vayan pensando en qué nombre proponen para este lobito marino. ¡Ah, y no se preocupen, que cualquier nombre que le pongamos, seguro que le hará honor a su linaje jarocho y a la historia política del país!

Aquí, en la tierra del son y del danzón, seguimos atentos a lo que pasa en el bello Veracruz.