´La biomecánica del cuerpo´

Yo recuerdo como dentro de mis cuarenta años como entrenador de artes marciales, muchos de mis alumnos han cursado carreras como educación física y recreación, educación deportiva o para entrenadores deportivos etc. la verdad es que siempre he escuchado diversas opiniones de unas sobre las otras o viceversa.

Al igual que me ha pasado con muchos de mis compañeros que opinan cuál de las artes marciales es la mejor, pero aunque ya hemos tocado este punto en alguno de nuestros temas anteriores, no ahondaremos más en ello.

Solo la cuestión de algo que les he comentado a como ya conté algunos de mis alumnos en mi disciplina, en ciertos ejercicios, mi comentarios siempre es, y este es el punto en que las artes marciales se contra ponen a la ciencias del deporte, y mi argumento o justificación siempre es, es que desde el momento en que decidimos estudiar o practicar artes marciales, dejamos de ser personas o seres ordinarios y nos convertimos en personas extraordinarias, por lo que tenemos que hacer cosas o ejercicios extraordinarios y muchas de estas veces me cerraba a enseñar lo que a mí, mis maestros me habían enseñado y no siempre era lo correcto o la mejor manera de enseñarlo, hoy en día, a través de la profesionalización deportiva, he ido viendo y aprendiendo como la misma educación deportiva está en constante evolución.

Y lo que ayer servía o era aceptado como una verdad absoluta, hoy en día la enseñanza deportiva ha evolucionado y revolucionado en gran medida, por lo que no podemos quedarnos parados en el mismo sitio siempre, tenemos que avanzar conforme avanza el deporte.

Como ya mencione, tengo más de 40 impartiendo clases de artes marciales y acondicionamiento físico, y he tenido la oportunidad de tomar muchos cursos tanto en el instituto veracruzano del deporte, como en la FEMEDELL, CODEME Y CONADE, pero aun a través de todos estos aprendizajes, hoy en día me doy cuenta de que nunca es suficiente, siempre hay mucho que aprender y tener una mente abierta al aprendizaje, al cambio y a la evolución, es el mejor camino para poder llegar a convertirnos en entrenadores, maestros o en donde quiera que pretendamos seguir desarrollándonos con calidad valorada y certificada.

Siendo el tema que titula esta nota, la biomecánica, en donde BIOS referimos a lo que tiene vida y en este caso específico a el ser humano en particular, aunque también se aplica en deportes en otras especies (caballos, perros, etc.), y MECANICA, es la rama de la física de la física centrada en el movimiento y el equilibrio de los cuerpos que se encuentran bajo la influencia de una fuerza.

Se trata, por lo tanto, del estudio del desplazamiento y el reposo de los objetos que están sometidos a fuerzas y todo lo que interactúa en ellos (las palancas, los cambios de movimiento, los ejes, velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad, etc.), lo que nos interesa al movimiento articular de manera especial y hoy que podemos entender la importancia de la biomecánica no solo en el desarrollo del deporte, sino en todas las actividades y funciones de nosotros como seres humanos (u otras especies también cada una de acuerdo a su naturaleza) por ello podemos de manera simple decir que la biomecánica es la ciencia que se encargara de estudiar los movimientos del cuerpo, para que nos es útil entonces, para poder ver el movimiento adecuado o normal dentro de una articulación.

Y si este movimiento no es un movimiento fisiológico, entender las patologías que este movimiento podría causar y sus consecuencias, para poder desarrollar así de mejor manera las planeaciones del entrenamiento general e individual y adecuado para cada deporte, disciplina deportiva o actividad en general.

Todo este aprendizaje de la biomecánica, podrá adaptarse como ya dije a cada disciplina deportiva (hablando del deporte) y se diferenciara la planificación de acuerdo a cada una, ya que cada disciplina busca sus propios objetivos, diferentes por ejemplo el levantamiento de peso a la gimnasia rítmica, el arte marcial al nado sincronizado y así cada deporte, aunque los principios de la biomecánica son iguales para todos los deportes, su aplicación será de acurdo a cada práctica deportiva que corresponda.

ko-limalama@hotmail.com

FB: Dragones Gálvez Team

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas