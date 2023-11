Vázquez Rigada y el llamado a la oposición

Noviembre 10, 2023, 07:12 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Noviembre 10, 2023, 07:12 a.m.

Hace un par de semanas, Fernando Vázquez Rigada, cabeza de la empresa PCN Consultores, especializada en comunicación, marketing político, asesoría y desarrollo de campañas electorales, presentó en la Ciudad de México su más reciente libro, "Cómo vamos a ganar el 24, manual de organización política para no políticos".

Ese trabajo es un texto accesible de estrategia política; es también un llamado a la organización y a la participación social de cara al competido proceso de 2024, la sucesión presidencial.

El autor define su texto como un libro de estrategia política para no políticos, "para ciudadanos como tú; es una hoja de ruta para, paso a paso, sumar a tu familia, amigos, conocidos, a construir el México que merecemos".

El evento de presentación del libro se verificó en la Ciudad de México; presentaron la obra la periodista Beatriz Pagés Rebollar, directora de la revisa "Siempre!", una voz de las organizaciones sociales opositoras al actual gobierno de Morena; y Enrique de la Madrid Cordero, ex aspirante presidencial, ex director de la extinta Financiera Rural, y ex secretario de Turismo del Gobierno Federal.

Personajes destacados de la oposición en el ámbito nacional acudieron a este evento; por ejemplo, Claudio X. González, empresario, ex presidente de la Fundación Televisa y de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación; ex fundador del programa "Bécalos", de la ONG "Mexicanos Primero", y de "Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad"; y Carlos Alazraky, un destacado publicista, ex presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, y analista político, fundador del proyecto "Atypical", de alta proyección en redes sociales.

Dos semanas después, este martes, Vázquez Rigada presentó con mucho éxito su obra en un recinto ubicado en la zona centro de Santiago de Querétaro, el Museo de Arte Contemporáneo.

Lo más destacado de la clase política queretana acudió al llamado para la presentación de dicha obra.

El gobernador Mauricio Kuri González, de Acción Nacional, ex coordinador de la bancada albiazul en la Cámara Alta; y el ex mandatario Mariano Palacios Alcocer, ex dirigente nacional del PRI, presentaron el libro de Vázquez Rigada, quien se refirió a la importancia que revisten para la oposición tres segmentos poblacionales: las mujeres, los jóvenes y las personas desencantadas del actual gobierno.

Al igual que en la Ciudad de México dos semanas atrás, el estratega veracruzano fue enfático al señalar que las elecciones se ganan con votos, no con tuits, ni en mesas de café, sino con votos, activando redes y estructuras, y convenciendo a los amigos y conocidos de la necesidad de cambiar el rumbo en el país.

La prensa de esa entidad dio amplia cobertura tanto a la presentación del libro como a los mensajes de Vázquez Rigada y del gobernador Mauricio Kuri. El primero, por cierto, mostró su optimismo en los resultados que logrará la el Frente Amplio por México en Querétaro en el proceso electoral de 2024.

Destacable, también, resultó la convocatoria de Vázquez Rigada en ambos eventos de presentación de su libro –Ciudad de México y Querétaro–. El consultor está en modo campaña.

