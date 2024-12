Paridad de género, las cartas rumbo a 2025

En el proceso electoral de 2025 en Veracruz, la renovación de las presidencias municipales, los partidos políticos y coaliciones deberán postular a mujeres para al menos el 50% de los cargos en disputa.

Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y MC competirán por más de mil cargos en el proceso electoral veracruzano: 212 presidencias municipales, el mismo número de sindicaturas y 630 regidurías. La mitad de esos espacios, e incluso en una proporción mayor, estarán ocupados por mujeres. Esta es una realidad definida por las leyes en materia de paridad de género.

En Veracruz, el reto que enfrentan los partidos y coaliciones radica en postular mujeres en municipios donde, en el proceso anterior, fueron candidatos hombres.

Por ejemplo, en el caso de Morena, este reto se presenta en ciudades como Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos y Poza Rica, entre otras, donde los ayuntamientos están actualmente encabezados por hombres.

Se espera que la gobernadora Rocío Nahle impulse esta consigna, no solo para garantizar la paridad de género en la mitad de los municipios, sino también en los ayuntamientos más importantes del estado. Su objetivo será fortalecer el empoderamiento de las mujeres en la política local.

En Xalapa, por ejemplo, se ha mencionado a la directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego, como una opción para la candidatura de Morena a la alcaldía. Con prudencia, Griego Ceballos ha señalado que esperará a conocer los términos de la convocatoria para tomar una decisión. Cuestionada por los medios locales, la funcionaria ratificada en su cargo por la gobernadora, indicó que el proceso interno comenzará en unos meses, y que, después de dialogar con Nahle, tomará una decisión. No hay prisa, afirma Griego, quien es una de las fundadoras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y una de las figuras más destacadas del morenismo local.

Otros municipios donde las mujeres representan un alto nivel de competitividad política son Veracruz, Boca del Río y Córdoba.

En Córdoba, la síndica Vania López González, quien recientemente asumió la presidencia del Consejo Nacional de Regidores y Síndicos de México, es otra mujer destacada.

En el contexto de su toma de protesta, López González, quien surgió del Partido Verde y mantiene vínculos con el diputado Javier Herrera Borunda, señaló que trabajará para construir un federalismo eficiente, con un enfoque en los grandes desafíos del país. Además, destacó el trabajo realizado en el municipio cordobés: "En Córdoba, Pueblo Mágico, logramos publicar un programa municipal de desarrollo urbano con visión de mediano y largo plazo, el cual nos proporciona la ruta para dotar a nuestro municipio de orden y certeza en el camino hacia el desarrollo sostenible".

Otro municipio donde una mujer podría ser candidata a la alcaldía en 2025 es Boca del Río, donde la diputada local Bertha Ahued Malpica tiene grandes posibilidades. Integrante de una familia reconocida en la zona conurbada, la legisladora preside las comisiones de Atención y Protección de Periodistas y de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines. Además, forma parte de dos comisiones clave: Hacienda Municipal y Vigilancia, lo que le ha conferido un papel relevante en el Congreso local. Su fortaleza radica en su presencia destacada en su zona de origen y en su cercanía con el grupo en el poder.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río también figuran dos mujeres por la oposición: la diputada local Indira Rosales y la legisladora federal, Marijose Gamboa; esta última se perfila como la carta fuerte del PAN para la alcaldía de Boca del Río.

Estos son solo algunos ejemplos de municipios veracruzanos clave: Xalapa, Veracruz, Córdoba y Boca del Río, donde las mujeres parecen estar perfiladas para buscar las alcaldías en 2025.

Con seguridad, hay más mujeres que podrían levantar la mano en esos y otros municipios. Al final, cada partido y coalición deberá garantizar que al menos 500 de los mil cargos en disputa se respeten los principios de paridad de género.

¿Qué pasa con la disputa por el Ayuntamiento de Veracruz?

En el caso del municipio de Veracruz, parece que el acuerdo entre los partidos que integran la 4T, Morena, PVEM y PT, está tomado; se anticipa que el método para la selección del candidato de la coalición será la encuesta.

Se habla de cuatro posibles protagonistas: la diputada federal Rosa María Hernández Espejo, con dos elecciones consecutivas ganadas y casi cuatro décadas de trayectoria en los medios de comunicación; y el legislador local Pepín Ruiz, quien en términos de opinión pública ha crecido de forma considerable, particularmente en los recientes dos años; Anilú Ingram, ex diputada local y federal, ex delegada de la extinta Sedesol en la entidad; y Ricardo Exsome, empresario y ex candidato a la presidencia municipal.

@luisromero85