MC: más votación, menos representación

Cuando, en agosto de 2023, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, descartó toda posibilidad de unirse a una gran alianza opositora a Morena, los panistas, perredistas y priistas no tardaron en criticar su decisión. Los calificativos, que iban desde "esquirol" hasta otros aún más duros, no se hicieron esperar.

Dante Delgado, ex gobernador de Veracruz, advirtió sobre la inminente derrota de la coalición “Fuerza y Corazón por México” en las elecciones de 2024, argumentando que sumarse a la alianza opositora significaría, en realidad, facilitarle a Morena la victoria presidencial y el control del Congreso.

Delineó la estrategia de su partido: “La elección de 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan el pasado. No se puede impulsar un cambio real siguiendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez...”

La decisión de no coaligarse provocó un aluvión de críticas hacia el líder del partido naranja, incluso dentro de algunos sectores de su propia fuerza política. No obstante, parece que la estrategia de Movimiento Ciudadano de enfrentarse solo al proceso electoral de 2024, en lugar de unirse a la alianza opositora PAN-PRI-PRD, no resultó del todo un desacierto. Se estima que el porcentaje de votación del partido creció de 7.8% en 2021 a más de 11.6% en 2024, lo cual podría traducirse en un aumento de su presencia en el Congreso.

En la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano podría aumentar su representación de 23 a 27 legisladores, recuperando así su mejor nivel histórico del 5.4%. Sin embargo, en el Senado, su presencia disminuiría considerablemente, pasando de 7 a sólo 5 senadores.

Las proyecciones de los especialistas en temas electorales indican que, dado que el partido solo logró un triunfo en las elecciones por diputaciones, dependerá en gran medida de los espacios de representación proporcional. En 2021, MC ganó 7 distritos y obtuvo 16 curules plurinominales; para 2024, a pesar de ganar solo un distrito, podría conseguir hasta 26 espacios de representación proporcional.

A pesar del incremento en su votación, la participación en solitario de MC en las elecciones federales de 2024 no se tradujo en un aumento proporcional en el número de espacios de representación. Aunque no se lograron más diputados y senadores que en 2018, el aumento en la votación incrementará sus prerrogativas.

Álvarez Máynez, aunque no fue el candidato ideal para el partido, evitó una catástrofe electoral al superar el 10% de los votos.

Finalmente, Dante Delgado demostró tener una buena percepción del escenario político. Con o sin Movimiento Ciudadano, la oposición habría sido superada por la alianza Morena-PVEM-PT, dado que la candidata de la 4T, Claudia Sheinbaum, estuvo cerca del 60% de los votos totales.

En Veracruz, el 7% obtenido por Polo Deschamps puede parecer modesto, pero fue suficiente para que MC mantuviera su estatus como partido político.

En resumen, en la contienda presidencial, el partido de Dante Delgado ha logrado desplazar al PRI como la tercera fuerza política; y estuvo muy cerca de lograr una posición similar en las diputaciones y el Senado.

