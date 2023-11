La oposición define sus candidaturas en Veracruz

En las últimas horas comenzaron a circular versiones que apuntaban a una candidatura del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la primera fórmula de PAN-PRI-PRD al Senado por Veracruz.

Sin embargo, quienes conocen los acuerdos en la alianza opositora apuntan que se trata de una noticia falsa: el ex mandatario no aparecerá en las boletas de 2024; al menos no por mayoría relativa.

Quienes sí figuran en los acuerdos son los hijos del ex ejecutivo estatal, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez; ellos estarían apuntados para contender por la primera fórmula al Senado por Veracruz. El primero, ex alcalde de Boca del Río, ex diputado local y ex candidato al gobierno estatal; el segundo, ex senador, ex diputado local y ex alcalde del Puerto.

En la selección de la segunda fórmula al Senado, el Partido de la Revolución Democrática llevaría mano.

Así se arma la oposición para enfrentar el proceso electoral de 2024 en la entidad.

Podríamos decir también que es un hecho la candidatura de José Francisco Yunes Zorrilla a la gubernatura de Veracruz; el diputado federal por el distrito de Coatepec es una de las figuras opositoras más respetadas en la entidad; va por su segundo intento.

En resumidas cuentas, en el marco de la alianza opositora, el PRI postulará al abanderado al Gobierno del Estado; al PAN corresponderá la primera fórmula al Senado y al PRD, la segunda.

En cuanto a las diputaciones federales por la entidad, ha trascendido que los acuerdos establecen que en 10 de los 19 distritos electorales (Pánuco, Álamo, Tuxpan, Boca del Río, Martínez de la Torre, Emiliano Zapata, Veracruz, Córdoba, Cosamaloapan y Huatusco), Acción Nacional será el partido que postule candidatos; el PRI lo hará en 4 (Cosoleacaque, Coatepec, Xalapa y Orizaba); el PRD, en 5 (Poza Rica, Papantla, Minatitlán, Zongolica y San Andrés Tuxtla), aunque en ese proceso todavía no se definen los nombres de los posibles candidatos.

Lo único claro es que Pepe Yunes será candidato al gobierno estatal de Veracruz; uno de los dos hermanos Yunes Márquez iría en la primera fórmula al Senado (probablemente el otro será suplente); el PRD definirá la segunda fórmula; y al blanquiazul correspondería siglar al menos en la mitad de los distritos federales electorales.

Esa es la muy probable fórmula que presentará la oposición en Veracruz de cara al proceso electoral 2023-2024; y que habrá de enfrentar los candidatos de la 4T: Rocío Nahle, a la gubernatura; Manuel Huerta, al Senado en primera fórmula; y una mujer por definir, en la segunda.

En cuanto a la oposición, una vez confirmados los nombres de los aspirantes a la gubernatura, al Senado y a las diputaciones federales, se definirán las listas por la vía de la representación proporcional, las plurinominales; ahí es muy probable que encontremos nombres muy conocidos, como el del priista Héctor Yunes Landa, ex candidato al gobierno estatal; o el del panista Julen Rementería del Puerto, actual coordinador de la bancada albiazul en la Cámara Alta.

Como sea, esos acuerdos entre las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD y los actores políticos más relevantes de la oposición veracruzana están en proceso y lo más probable es que antes de terminar el año queden definidas las candidaturas.

