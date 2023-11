La carrera de las mujeres / 4T por el Senado

La exdiputada local Mónica Robles se registró como aspirante de Morena al Senado por Veracruz.

De lograr su objetivo, Robles Barajas iría en la segunda fórmula de la coalición Morena-PVEM-PT, junto a Manuel Huerta, quien ya tendría la postulación en el bolsillo, gracias al resultado que obtuvo en la encuesta para definir la coordinación de los comités de la 4T.

La exlegisladora local por Coatzacoalcos tiene una muy buena imagen, particularmente en la zona sur de la entidad. Es parte de una familia de prestigio en los medios informativos veracruzanos, dado que cuenta con una cadena de periódicos que incluyen Diario de Istmo e Imagen de Veracruz.

Al margen del peso de su familia, como diputada local en dos periodos, realizó un papel destacable; además, cuenta con vínculos con organizaciones no gubernamentales y con trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres.

Mónica Robles no es la única mujer que solicitó su registro ante Morena para buscar una posición en el Senado por Veracruz; también lo hizo, por ejemplo, la exalcaldesa de Xalapa Elizabeth Morales García, aunque ella eligió la vía del Partido del Trabajo.

En ese marco, por cierto, la ex alcaldesa y ex diputada federal, ex lideresa del comité estatal del PRI y ex delegada del ISSSTE en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se lanzó contra el tricolor, al que señaló por afectar su carrera política.

En los registros de Morena por la posición del Senado (segunda fórmula) aparece la diputada federal Claudia Tello Espinosa, quien con un diez por ciento en la encuesta por la coordinación de los comités de defensa de la 4T, se ubicó como la segunda mujer con más votos.

La presidenta del Consejo Político de Morena en Veracruz, Dorheny García Cayetano, también iría por el mismo espacio; fue diputada federal y actualmente despacha como secretaria del Trabajo. Podríamos decir que mientras Claudia Tello está identificada con la virtual candidata a la gubernatura, Rocío Nahle, Dorheny Cayetano es más vinculada al grupo del gobernador Cuitláhuac García.

En la lista de mujeres de Morena por el Senado figura Citlalli Navarro del Rosario, quien tiene en su currículum la Dirección de Planeación Aduanera del Gobierno Federal. Fue candidata a una diputación federal, pero no alcanzó el cargo. Sin embargo, cuenta con un trabajo que llama la atención tanto en el tema feminista como en la defensa del medio ambiente; es parte de un colectivo de protección al Pico de Orizaba.

A diferencia de Elizabeth Morales, Citlalli Navarro sí tiene una fuerte relación con el Partido del Trabajo; de hecho, Navarro del Rosario representó al PT en el proceso interno para designar la coordinación de los comités de defensa de la 4T.

A esa relación podría sumarse el nombre de la diputada federal Paola Tenorio, del distrito de San Andrés Tuxtla, vinculada al ex delegado de los programas de Bienestar en Veracruz.

Entre ellas, con clara ventaja para Mónica Robles y Claudia Tello, podría quedar la segunda fórmula de la candidatura de la 4T al Senado por Veracruz.

@luisromero85

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas