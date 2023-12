Julen Rementería y la suma de la oposición en Veracruz

Diciembre 21, 2023, 07:18 a.m.

El senador panista veracruzano Julen Rementería del Puerto lanzó un llamado al comité estatal de su partido para definir pronto el tema de la alianza con PRI y PRD; se bajó de la contienda por la gubernatura y expresó su apoyo al priista José Francisco Yunes Zorrilla.

"Mientras otros partidos en el Estado tomaron ya sus definiciones, la dirigencia del PAN estatal ha manifestado que a lo mejor en febrero decidirá si va o no en alianza", expuso el senador, quien dejó el dardo al comité encabezado por Federico Salomón.

"El trabajo para rescatar a Veracruz requiere de firmeza y claridad, no de titubeos y simulaciones".

El coordinador de la bancada albiazul en la Cámara Baja sostuvo: "después de un proceso de reflexión, he tomado una decisión para que se defina ya ir en alianza partidos y sociedad civil... no seré yo quien la entorpezca y le cause un daño a Veracruz..."

"He tomado la determinación de no continuar con mi deseo de ser el candidato de la alianza opositora; en las próximas horas me pondré en comunicación con Pepe Yunes, para cerrar filas en torno a este proyecto, y poder acompañarlo; primero, en su proceso de selección como candidato; después, en su campaña, de cerca, sin restricciones de tiempo ni condiciones... Pepe es un hombre decente, de palabra, tiene mucho trabajo por Veracruz..."

Con el respaldo de Julen Rementería, podríamos decir que el priista, ex senador y ex candidato a la gubernatura en 2018, logró aglutinar a todas las expresiones del panismo veracruzano; ya contaba con el apoyo del poderoso grupo Yunes de Boca del Río –cuyos integrantes van en primera fórmula al Senado– y con los liderazgos regionales. En ese sentido, la voz del único actor relevante del blanquiazul que había levantado la mano para buscar la candidatura terminó por sumarse a Yunes Zorrilla.

El virtual candidato de la alianza opositora se ha concentrado en estos días en la operación política para garantizar que todos los grupos del panismo, del priismo y del perredismo veracruzanos se sumen al proyecto.

Al interior del PRI, los liderazgos de cuadros como Felipe Amadeo Flores, Héctor Yunes Landa y otros arropan al de Perote; y lo mismo ocurre con los cinco grupos que coexisten al interior de Acción Nacional. El único grupo electoralmente importante que no se sumó a la postulación del priista es el encabezado por Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, quien al decidir no participar en la alianza opositora terminó por dar su apoyo a la 4T.

Una vez definidas las candidaturas al gobierno estatal y al Senado, la oposición veracruzana tendrá el reto de seleccionar a los mejores perfiles para buscar las diputaciones federales y locales, a efecto de que los abanderados a esos cargos se impulsen y no terminen por afectar al proyecto por la gubernatura y la presidencia.

Hasta donde se sabe, la alianza opositora recurrirá a fórmulas probadas y con experiencia; por Xalapa, por ejemplo, cobran fuerza los nombres de Américo Zúñiga, ex alcalde y ex diputado (PRI); y Sergio Hernández, también ex diputado local (PAN).

