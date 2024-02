El periodo de intercampañas en Veracruz

En el marco del proceso local electoral 2023-2024, el proselitismo de partidos y candidatos se encuentra en un periodo de pausa; es el llamado periodo de intercampañas, el tiempo que transcurre entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas políticas.

Oficialmente, esta etapa inició el pasado 10 de febrero y terminará con el arranque del proselitismo, el 31 de marzo.

En este periodo, la autoridad electoral prohíbe a partidos y candidatos hacer llamados para solicitar apoyos; participar en debates y promoverse.

En Veracruz, con la inminente candidatura de Polo Deschamps Espino Barros, se definieron las boletas que llegarán a los ciudadanos en la jornada del primer domingo de junio.

Movimiento Ciudadano fue el último partido en resolver el tema de sus postulaciones al gobierno estatal y al Senado por Veracruz. Originalmente, el llamado partido naranja definiría sus candidaturas en la entidad durante los primeros días del año; la decisión se pospuso, y se estableció como nueva fecha entre el 15 y el 19 de febrero; finalmente, unos días antes de finalizar la etapa de precampañas, esta fuerza política destapó para Veracruz al ex alcalde de Medellín de Bravo.

En el caso de la alianza PAN-PRI-PRD, la determinación fue en el sentido de que el tricolor siglaría por Veracruz y desde la última semana de noviembre el partido se decantó por el ex senador y actual diputado federal con licencia José Francisco Yunes Zorrilla, quien asumió la postulación sin mayores problemas ni resistencias internas. Incluso, los grupos más importantes dentro de Acción Nacional se sumaron al peroteño.

Por la alianza opositora, Miguel Ángel Yunes prácticamente amarró un escaño en el Senado –al encabezar la primera fórmula–; y Julen Rementería ocupará una curul en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

Desde el día 10 de noviembre, luego de levantar sus encuestas, Morena definió la candidatura de Rocío Nahle García. La ex senadora y ex secretaria de Energía se impuso a Manuel Huerta (quien va por el Senado en primera fórmula); a ClaudiaTello (encabezará la segunda fórmula de la 4T); al ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aparentemente alejado de la política estatal; al ex secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, quien iría por la diputación federal por el distrito de Córdoba; al diputado Sergio Gutiérrez Luna; y a Citlalli Navarro del Rosario, la carta del PT en esta interna.

En términos generales, esos tres nombres competirán por las preferencias de los veracruzanos durante los meses de abril y mayo: Rocío Nahle, por la 4T; Pepe Yunes, por PAN-PRI-PRD; y Polo Deschamps, por MC.

A más de tres meses y medio de la jornada electoral, las encuestas dan ventaja a la morenista; sin embargo, para la jornada comicial del 2 de junio faltan más de 100 días; ese es el tiempo que tendrán Pepe Yunes y Polo Deschamps para remontar.

@luisromero85

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas