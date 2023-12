El dominio de Morena en Xalapa

En la última década, Xalapa es un municipio y un distrito complicado para los partidos considerados como "oposición".

El último alcalde surgido del PRI, por ejemplo, es Américo Zúñiga, quien gobernó la capital de 2014 a 2017; al terminar dicho periodo, Morena ha establecido una hegemonía: en las elecciones de 2017, Hipólito Rodríguez ganó sin mayores problemas; y lo mismo ocurrió en 2021 con Ricardo Ahued.

En el último proceso electoral, el de 2021, las candidatas a diputadas locales de la alianza PAN-PRI-PRD en los distritos X y XI, Dana Zulem Díaz García y Lillian del Carmen Cerecedo, respectivamente, fueron derrotadas sin mayores problemas. La primera no alcanzó ni siquiera el 30 por ciento de los votos; y a la segunda le fue insuficiente el 38.2 por ciento de los sufragios. Al final, en esa contienda ganaron Rosalinda Galindo y Ana Miriam Ferráez.

También en 2021, pero en el proceso por la renovación de los Ayuntamientos, el candidato del frente opositor, David Velasco Chedraui, fue superado de forma contundente por Ricardo Ahued: 11 mil votos contra 58 mil; casi 2 a 1.

En la elección federal las cosas no fueron diferentes: al igual que en la contienda municipal, la oposición postuló a sus mejores cartas, pero no fue suficiente; en el distrito VIII, Adolfo Mota fue derrotado por la morenista Claudia Tello por una diferencia de 40 mil votos: 97 mil contra 58 mil del ex secretario de Educación. En el distrito X, el ex alcalde xalapeño Américo Zúñiga se quedó muy cerca, pero al final perdió esa contienda contra el también ex presidente municipal de la capital, Rafael Hernández Villalpando, postulado por Morena; el resultado: 70 mil 600 contra 65 mil 300.

Tres años antes, en 2018, Morena también ganó los distritos VIII y X, con Daniela Griego y Hernández Villalpando.

Hoy, el partido en el poder se prepara para enfrentar los comicios de 2024 en una de las zonas donde ha establecido un claro dominio en las elecciones recientes: la región de la capital.

Al parecer, Morena podría llevar la fórmula de las locales de 2021 a las federales de 2024; es decir, postular a Rosalinda Galindo o Ana Miriam Ferráez, aunque esas postulaciones no estarían amarradas. La lista de los aspirantes por el distrito X de Xalapa incluye al secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández; a la oficial mayor de la SEV, Ariadna Aguilar; a la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno; al actual diputado Rafael Hernández Villalpando, quien iría por una segunda reelección; y a Tomás Segura, suplente del ex actual legislador federal.

Con la redistritación electoral, el Distrito VIII ha desaparecido para dar paso al de Emiliano Zapata.

En cuanto al proceso para elegir diputados locales, por la capital suenan dos nombres: Eleazar Guerrero, funcionario del área administrativa en la Secretaría de Seguridad Pública, arropado por el movimiento "Unidos Todos"; e Iván Joseph Luna, coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado; pero habría más en la lista.

Iván Luna ha recibido el espaldarazo del gobernador Cuitláhuac García, no sólo por la relación de amistad, sino sobre todo por los resultados al frente del área de Comunicación. Además, como lo ha expresado el propio ejecutivo, este joven xalapeño ha coordinado la promoción en las dos campañas de Morena por la gubernatura de Veracruz, las de 2016 y 2018.

En este distrito, todo apunta a la postulación del joven jefe de prensa del gobierno estatal veracruzano.

A dicho escenario se enfrentará la oposición en la capital del Estado, una de las zonas más densamente pobladas; más importantes en términos electorales de Veracruz; y que más se ha complicado para PAN, PRI y PRD en los procesos de la última década.

@luisromero85

