Así marcha la contienda por Xalapa

Xalapa se ha convertido en uno de los municipios veracruzanos con mayor número de aspirantes inscritos en el proceso interno de Morena para la alcaldía.

Al menos tres docenas de personas, con distintos grados de reconocimiento público, han formalizado su intención de participar en esta contienda dentro de la Cuarta Transformación.

Entre quienes buscan suceder a Alberto Islas en la Presidencia Municipal destacan figuras como Ivonne Cisneros, ex diputada y ex síndica del ayuntamiento de Xalapa; Rosalinda Galindo, ex diputada local y actual directora del Instituto de la Defensoría Pública; Iván Martínez Olvera, ex secretario de Turismo; Juan Vergel, ex líder perredista; Alfonso Osegueda, ex secretario del Ayuntamiento; Ariadna Selene Aguilar, ex oficial mayor de la SEV; y Daniela Griego, ex diputada y directora del Instituto de Pensiones del Estado.

Cada aspirante ha desplegado estrategias acorde con sus posibilidades, recorriendo las colonias de Xalapa para ganar presencia de cara a la encuesta del partido. No obstante, los pronósticos apuntan a que la terna final estará integrada exclusivamente por mujeres: Daniela Griego, Rosalinda Galindo e Ivonne Cisneros, quienes han consolidado su posicionamiento dentro del partido. En este escenario, figuras como Juan Vergel y Alfonso Osegueda quedarían en un segundo plano, sin posibilidades reales de obtener la candidatura.

Ariadna Selene Aguilar enfrenta un panorama complicado, con escasas probabilidades de avanzar, mientras que la postulación de Iván Martínez Olvera carece de la solidez necesaria para competir seriamente.

Las tres principales contendientes suman entre sí cinco candidaturas previas a cargos de elección popular en Xalapa, lo que refuerza su experiencia y presencia en el ámbito político local. Entre ellas, resalta Daniela Griego, quien, además de su trayectoria legislativa, ha dejado un desempeño destacado al frente del Instituto de Pensiones del Estado, al punto de ser ratificada en su cargo por la gobernadora Rocío Nahle García.

Si las tendencias actuales se confirman, su candidatura parecería inevitable. De concretarse, Morena llegaría con una ventaja significativa a la elección constitucional, ya que ni Movimiento Ciudadano, ni Acción Nacional, ni el PRI cuentan con perfiles competitivos que pudieran arrebatarles la alcaldía de Xalapa.

¿Qué pasa en Perote?

En Perote, la casa de Pepe Yunes, ex candidato opositor a la gubernatura de Veracruz, todo apunta a que Morena concretará la candidatura de Fernando Ortega Becerril, hijo del extinto líder estatal de la CROM, Fernando Ortega Herrera, ex alcalde y ex diputado local y federal.

Ortega Becerril es un abogado que ha trabajado en la promoción de la 4T en ese distrito, muy cercano a la capital veracruzana; fue uno de los responsables, por ejemplo, de la organización de los eventos de apoyo a Rocío Nahle en Perote. Por esa identificación le conocen bien en las colonias y comunidades de este municipio.

Tendría como principal adversario a un prominente empresario dedicado a la comercialización de material para construcción, Vinicio Ascencio Fernández, quien tiene su base de operaciones en la comunidad de Justo Sierra, de donde es originario.

¿Y del lado panista? En Acción Nacional se cocina la probable postulación, en lo que sería una segunda oportunidad, de Andrea Vanesa Martínez Galicia, quien fuera derrotada en la contienda de 2024, cuando compitió con Paul Martínez por la diputación local.

