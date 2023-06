Éxito rotundo de Amecope-Veracruz, el día de la "Libertad de Expresión 2023"

Junio 12, 2023, 07:08 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Junio 12, 2023, 07:08 a.m.





Amecope-Veracruz, agradece al Doctor José Pablo Robles Martínez, por habernos distinguido con su presencia en la entrega de reconocimiento del "Día de la Libertad de Expresión 2023".

Con gran éxito se llevó a cabo el pasado miércoles 7 de junio del presente año, en las instalaciones de la CMIC de la ciudad de Coatzacoalcos, el primer evento de entrega de reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodista de Veracruz (AMECOPE), "Libertad de Expresión 2023", a los comunicadores y periodistas de todo el estado, más de cincuenta compañeros fueron galardonados, quienes se sintieron muy honrado por recibir esta presea que se otorga por su gran trayectoria periodística, los compañeros que fueron condecorados: José Pablo Robles Martínez, Ariel Hernández Díaz, Rosalinda Sáenz y Zarate, José Luis Poceros Luna, Ricardo Chua Agama, Lupita AlorVázquez, Néstor Soriano Leal, José Sarmiento Morales, José Luis Ortega Vidal, Norma Lidia Faraona Domínguez, Francisco Medina Palmeros, Gerardo Enrique Aburto, Johnny Olán Ochoa, Damaris Liliana Vázquez Gerónimo, Isaac Avilés Guzmán, Denisse Aguilar Jacinto, Javier Bastar Félix, Ana Laura de la Luz Medina, Julio Cesar Ortega Aguirre, Marcela Villanueva Hernández, Gerardo Luna Martínez, Valentín Alor Vázquez, Victoriano Reyes Salomón, Guillermo Valencia Santiago, Víctor Hugo Gómez Leonardo, Héctor Amancio Torres Ramírez, Víctor Tejeda Rafael, Geovani Pérez Chico, Humberto Santos Jiménez, Joaquín Basilio Pérez, Carlos Alfredo Mendiola Conrado, José Antonio Marín Bañuelos, Julio Cesar Herrera Castro, Doris Castaneyra Chávez, Manuela Vázquez Carmona, Francisco Bravo Ibarra, Sergio Enrique Aguirre Cruz, Silvia Yadira Nava Hernández, Mario Esther Rodríguez Tovar, Aurora García Chávez, Rubén Morales Aburto, Israel García Sánchez, Alfredo Quezada Hernández, Víctor Ochoa, Reyna León Méndez, Roció Rivera Méndez, Andrés Salomón Pérez, Sergio Guillen Fernández, Iván Ali Sarmiento Morales, Álvaro Raymundo Guerrero Monfil, Yeni González López, Jorge Galindo Reyes, Verónica Arriola Reyes, Matilde de los Santos Parada, Verónica Carbajal García, Jaime Flores Cornelio, a quienes felicitamos, los amigos comunicadores, se fueron muy contentos, comentando que valió la pena venir de tan lejos a este súper evento, y que ojala cada años se realice para que más compañeros sean reconocido por su gran labor periodística, la Amecope, se comprometió a seguir trabajando para obtener más beneficios a sus agremiados y familias, el presidente nacional Lic. Omar Quezada Bielma, expreso sentirse contento por el avance de la organización en el país y en especial en Veracruz, en poco tiempo y como todo proyecto va paso a paso para seguir creciendo, pero lo más importante es no bajar la guardia, seguiremos firme por el bien de los compañeros, el líder estatal Lic. Juan de dios Sánchez Abreu, agradeció al presidente nacional por la confianza de dirigir los caminos de Amecope en Veracruz, el cual día a día va obteniendo más presencia y afiliando a más miembros activos, expreso sentirse muy contento principalmente por la presencia en el evento del destacado periodista el Dr. José Pablo Robles Martínez, quien es un Icono de la prensa nacional e internacional, también hay que destacar a los compañeros de la zona sur de Amecope, que se esmeraron para que la realización de este evento saliera a la perfección gracias; Víctor Nazariego, José Luis Utrera, Ariel Hernández, Raúl Martínez, Fernando Plascencia, Ruth García y Daniela Torres, por haber sido unos excelentes anfitriones en este gran acontecimiento, donde se conmemoro el día de la Libertad de Expresión y fue todo un éxito, muchas felicidades a todos y seguimos juntos adelante.

*En días pasados en el municipio de Rio Blanco, el regidor tercero Porfirio Fuente "Pipo", reconoció la labor de las féminas en la primera reunión 1907 de mujeres por Rio, Blanco., en el salón Martin Torres Padilla, del centro de esta ciudad, se congregaron más de 200 mujeres, quienes con gran entusiasmo y dinámica fueron agasajadas para recordar el valioso roll que juegan en nuestra sociedad, en su intervención la presidenta del DIF, Fabiola Tinoco Fuentes, afirmó que gracias a la actividad que desempeña, ha podido conocer de cerca a la población, sus necesidades, inquietudes y sueños.

Hemos aterrizado políticas públicas que benefician a las mujeres en temas de salud, profesionalización, impulso al auto empleo, apoyo alimentario, así como cuidado y protección de adultos mayores, por su parte el regidor Porfirio Fuentes, reconoció la labor que en la región central de Veracruz, realizan de forma altruista desde hace 28 años, el grupo de las patronas, quienes desde su trinchera de abuelas, madres, hijas o hermanas, ofrenda su gran corazón en favor de los migrantes centroamericanos a bordo de la llamada bestia (tren), Pipo Fuentes, agradeció especialmente la asistencia he historia de vida de Alicia García y de doña Tina, consideradas grandes ejemplos de hospitalidad, generosidad y empatía con los que menos tienen, ojala no se pierda esa gran labor que desarrollan las féminas en la región de Rio, Blanco., bien por el regidor, Pipo Fuentes.

*No hay que perder de vista al partido Verde, a nivel nacional ya que en las dos últimas elecciones en Coahuila y Estado de México., gracias a su militancia Morena, tuvo el triunfo en una entidad ya que el Verde, obtuvo un 10% de la votación el solo (700 mil votos), y eso ayudo a la maestra Delfina Gómez, a lograr el triunfo a la Gubernatura, así también en Coahuila donde el Verde, a pesar de no ir en coalición con Morena, el partido solo logro el 5% refrendado su registro ante el OPLE local, así también en Veracruz, no hay que perderlos de vista porque para las elecciones del 2024., tendrá una gran estructura para apoyar a la coalición Morena, Pt y Verde., pero ojala los compromiso que se haga para ir en la alianza sean cumplido por las cúpulas políticas, porque luego llegan y se olvidan de todo proyecto, así hizo Cuitláhuac García Jiménez, a más de uno ya siendo gobernador electo, tiempo al tiempo.

