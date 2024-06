Escenarios

Durante los primeros tres meses de 2024, la economía mundial se expandió a un ritmo ligeramente mayor al observado entre países y regiones; situación que se dio bajo una postura monetaria restrictiva por parte de los principales bancos centrales del mundo, tensiones geopolíticas y una lenta reducción de la inflación global.

Ante ello: “La economía mexicana creció 1.6 por ciento a tasa anual real en el primer trimestre de 2024, su décima alza consecutiva debida, principalmente, al dinamismo del sector servicios; así como, por la productividad nacional que estuvo apuntalada por el desempeño positivo de la demanda interna; el consumo privado continuó con su tendencia ascendente ante el mayor empleo, la ampliación de salarios, el descenso del tipo de cambio y el nivel de inflación; factores que beneficiaron el poder adquisitivo, la mejora en la confianza del consumidor y un comportamiento creciente de la inversión, circunstancias que incidieron favorablemente sobre las finanzas públicas. Por otra parte, el impulso externo sobre la economía nacional estuvo marcado por la desaceleración económica de Estados Unidos, lo que propició que las exportaciones nacionales avanzaran a menor ritmo”. (CEFPE. Análisis económico. Mayo 2024).

Después del proceso electoral del 2 de junio pasado, hubo ligeras convulsiones en la paridad de peso frente al dólar y en la Bolsa Mexicana de Valores, comprensibles por la influencia externa como la masacre y exterminio del Gobierno de Israel al pueblo de Palestina, unido al proceso bélico, Rusia-Ucrania, debido al vedetismo de Zelenski, sometido a los intereses imperiales de Estados Unidos y la OTAN en la arábiga Asia/África por el control energético del Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Convulsión mediática de medios convencionales y redes sociales de una ligera sacudida al peso mexicano, desconociendo que AMLO recibió en diciembre del 2018 una paridad de 20.21 del peso frente al dólar y en un solo mes, enero 2019, se redujo a 19.37, cuando los escandalosos pronósticos de analistas y comentaristas, financiados por el gran capital, situaban al peso rebasando los 30 pesos. Cosa que jamás sucedió llegando a estar en los límites de 16 pesos por dólar, pese a la pandemia, el grave deterioro económico que derivó, el excesivo gasto público invertido en un sistema de salud desmontado, privatizado y saqueado que se heredó. Hoy el peso sigue estabilizándose y la recuperación de la BMV fue inmediata y favorable a los inversionistas.

El crecimiento económico nacional, de acuerdo con el reporte anual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó, con datos originales, que la economía mexicana tendrá un aumento anual de 1.6 por ciento durante el primer trimestre de 2024. En el ramo industrial registró un incremento de 1.6 por ciento en el primer bimestre de 2024, respecto al mismo lapso del año anterior. Consumo interno con datos en términos reales, en enero-febrero de 2024, el consumo aumentó 2.9 por ciento anual. En cuanto al empleo en marzo de 2024, el número total de trabajadores asegurados en el IMSS ascendió a 21 millones 981 mil 032 afiliados (permanentes y eventuales urbanos), cantidad mayor en 498 mil 523 respecto al mismo mes de 2023, esto es, un crecimiento anual de 2.32%. En los primeros tres meses de 2024, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 2.53 por ciento en promedio. El salario promedio de cotización del IMSS, en el primer cuarto de 2024, tuvo un aumento nominal anual de 10.15 por ciento y de 5.34 por ciento en términos reales. Entre enero y marzo de 2024, las exportaciones aumentaron 1.66 por ciento anual. La Inflación durante el primer trimestre de 2024, se ha controlado a la baja. (Datos del INEGI).

México registró una histórica de Inversión Extranjera Directa al cierre de 2023, con más de 36 mil millones de dólares. México salta tres lugares y ya es el noveno receptor de inversión extranjera directa (IED) en el mundo. Hechos, no palabras. Cifra récord en la reinversión de utilidades, debido a la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. Superando al volumen anual de las remesas enviadas por los migrantes. Logrado por el respaldo a la sociedad: adultos mayores, discapacitados, estudiantes en todos sus niveles, madres solteras, jóvenes construyendo su futuro, trabajadores integrados al trabajo productivo en la reforestación nacional, no solo redujeron los índices de pobreza en el país, sino que incidió muy favorablemente en el consumo de bienes y servicios. No fueron dádivas sino una real y justa distribución de la riqueza emanada del notable incremento de recaudación fiscal. Ahora los grandes capitales pagan sus impuestos, aunque algunos aún no y sobre todo ya no se los regresan, también se contuvo el excesivo gasto público de una alta burocracia corrupta y cínica.

Esto respaldado por las notables obras de infraestructura energética, ferroviaria, aeroportuaria, ecológica y cultural con impacto inmediato en la economía nacional. México crecerá pese a los pronósticos opositores que derramaron millones de dólares en guerra sucia, fake news, lawfare, rumores, chismes y mentiras que, junto al control de la corrupción y el freno del excesivo gasto público, lograrán la consolidación de la Cuarta Transformación sobre todo con el nuevo régimen humanista, solidario y honesto. El cambio llegó para quedarse avalado por más de 35 millones de votos, mayorías en el Congreso Federal y Congresos locales. “En la actualidad, Morena y sus aliados gobiernan 23 entidades federativas de México, donde viven 90.8 millones de personas que representan 72.1% de la población total del país”. (El Economista).

Ello obliga a que surja una oposición inteligente, propositiva, honesta y justa a los intereses de toda la población. Las fotografías, de Luis Castillo de la Jornada, mostrando la soledad de Claudio X González Laporte, esperando ser recibido por Claudia Sheinbaum, determinan el cierre del ciclo neoliberal imperante en México.