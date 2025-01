Zenyazen, se lava las manos y escupe hacia arriba

La petición del ex secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García para que se investigue a quien fuera su colaboradora, y segunda de abordo, en la dependencia que dirigió, es algo que se le podría aplaudir en el mejor de los sentidos, pues se trata de transparentar los posibles hechos de corrupción que se hayan registrado en la misma.

No obstante, el actual diputado federal, y ex funcionario en el pasado gobierno, tiene que asumir que junto con la entonces Oficial Mayor, Ariadna Selene Aguilera Amaya, él como secretario también es responsable. Sin dejar de lado que suena raro que un jefe pida se le investigue a su segundo, pues entonces que "hacías como jefe"? es la pregunta.

Y si bien se deslinda por tratarse de una tarea administrativa, el titular de la dependencia era el propio Zenyazen.

Sin eximir a la ex funcionaria por supuesto, quien tiene mucha cola que le pisen, Zenyazen tampoco se puede dar por limpio, ya que existen sendas acusaciones de esta y otros funcionarios bajo su tutela, que le pueden alcanzar.

Tráfico y venta de plazas, corrupción multimillonaria en la coordinación de Espacios Educativos, y "aviadores" son algunas "pequeñeces" por las que, como titular de la SEV, Zenyazen debería responder. Sin contar escándalos que tienen que ver con las "parrandas" y hasta desaparición temporal de féminas, partícipes de las mismas.

Ahora que se ventiló el tema que presuntamente involucra a la Oficialía Mayor de esa dependencia, por las presuntas contrataciones de empresas fantasmas que se hicieron en el sexenio anterior, afirma respaldar las indagatorias de las mismas.

Y se deslinda inmediatamente al atajar que como titular de la SEV, no tenía a su cargo nada del área administrativa y mucho menos de las contrataciones a proveedores o constructores, pues todo eso lo hacía la Oficialía Mayor, que estuvo a cargo de Ariadna Selene Aguilar Amaya.

"De las 32 secretarías de Educación que hay en el país, sólo la de Veracruz es la única que tiene una Oficialía Mayor, donde se hacen las contrataciones a empresas, entonces nada pasa por el secretario, yo no vi, nada de eso".

Que se hagan las investigaciones, y de ser necesario denuncias por las contrataciones de empresas fantasmas, tal como lo mencionó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) Delia González Cobos, expresaría el flamante diputado.

Dicen en el pueblo que "no escupas para arriba porque te cae en la cara", o simplemente el ex titular de la SEV se lava las manos cuando no se le debe olvidar que esto no es el único caso y que por una poderosa razón no se llegó al fondo del escandaloso caso de la maestra.

Durante su gestión como secretario de Educación se descubrió que desde el 2019, el Gobierno de Veracruz "entregó contratos millonarios de forma directa a una proveedora de nombre Araly Rodríguez Vez, quien es empleada de la Secretaría de Educación estatal".

En portales oficiales y transparencia, se estableció entonces que "la servidora pública logró en 4 años más de 35 contratos por un monto superior a los 100 millones de pesos, tanto por venta de equipo médico especializado, uniformes para policías, computadoras, carriolas y hasta material para atender la pandemia del Covid-19".

Su plaza de trabajo era precisamente en la SEV que dirigía el propio Zenyazen. Habría que ver que les investigaciones no solo se dirijan a la Oficial Mayor sino a su administración.

TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL PIRATA FUENTE

Desde la SEV, a su mando, Zenyazen fraguó y logró que se considerara en el presupuesto salido desde esta dependencia, con la licitación correspondiente, la rehabilitación y reconstrucción del estadio Luis Pirata Fuente.

Hasta el año pasado, se cuantificaban más de 1 700 millones de pesos con un avance de casi el 90 por ciento. En volumen y en monto, una de las más grandes o la más grande realizada en toda la administración.

El resto, aún se continúa ejecutando, y sin que se haya podido concretar la presencia de un equipo de primera división o liga mx profesional como tanto se anunció.

Hay quienes afirman que se justificó en supuestas negociaciones, la obra millonaria, que, coincidentemente fue adjudicada a empresarios de Córdoba (de donde coincidentemente es originario) y de Puebla. O sea solo espejitos y puras promesas de traer un equipo. Las ramificaciones podrian llevar entonces al funcionario, hoy legislador, porque como dice la cita bíblica: "el que esté libre de pecado...."

No vaya a ser que a Zenyazen de estar de acuerdo se investigue a su Oficial Mayor, que debe varias por cierto, desde el tema de contratos erróneos y amañados a aseguradoras, el engaño con el pago del seguro institucional a miles de deudos de maestros fallecidos, hasta la asignación de contratos millonarios en forma directa, le caiga también la podredumbre en la cara.