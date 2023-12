Liderazgos del PAN dan la espalda a Xóchitl

Diciembre 18, 2023, 07:03 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Diciembre 18, 2023, 07:03 a.m.

¿Es realmente una próxima elección de la oposición contra Morena en Veracruz?

¿O es más bien una elección de los Yunes contra Morena?

Y no precisamente Yunes Zorrilla.

Este sábado en su visita a tierras veracruzanas, la aspirante a la presidencia del bloque PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez se hizo presente en Perote en un eventos organizado por los Yunes rojos. Este domingo, un día después, la misma Xóchitl en un evento igual, pero organizado por los Yunes azules

Y es que cada vez se percibe más en el ambiente el sentir de los priistas que apoyan sin duda a Pepe, pero no olvidan los agravios y persecuciones de lo Yunes azules.

Dañaron a la militancia tanto desde el gobierno de dos años, como lo han hecho en los municipales donde han gobernado como en el mismo partido.

¿Cuántos de éstos los toleraran?

Y es que en el evento de Boca del Río y en el de Perote es de significarse que de las seis cabezas principales del panismo solo estuvieron los Yunes azules ya sea en persona o a través de su personera, Indira Rosales

Lo dicho. Al aspirante a gobernar Veracruz por el Frente y Amor por Veracruz, si es que así se llamará, Pepe Yunes, no se le debe olvidar que sus homónimos de apellido, no son los únicos que representan a Acción Nacional. Y si la tendencia sigue en ese tenor, entonces se las verá más que difícil en los próximos días en busca de cohesionar a los de ese partido a su favor.

Joaquín Guzmán Avilés, “El Chapito”, Enrique Cambranis (dueño de la conciencia de Federico Salomón y Tito Delfín), German Yescas, Enrique Serralde y Julen Rementería siguen sin aparecer.

Al terminar el año y a unos días de que inicien las precampañas para gobernador y se arranque el tramo más serio para la Presidencia es grave que ocurra esto, alguien debe dar una explicación.

Hay quienes afirman que se debe tener cuidado con los fuegos de artificio “Oposición de Veracruz”.

Está claro que los Yunes azules no son todo en el PAN ni todo el PAN. Y están disminuidos al interior, por eso no pelearon la candidatura a la gubernatura, cabe recordar que el puerto lo pierden y es el PRI quien los rescata con sus cuantos votos que le aportaron como alianza y que la actual dirigencia estatal del PAN casi la pierden también, si no es que los ayudan en tribunales.

La única posibilidad de ganarle a Morena Veracruz a la luz los factores que pudieran aprovechar, según los opositores como resquicios para colarse en las elecciones del 2024, es el hecho de que los tres partidos jalen juntos y convencidos de que tienen un buen abanderado que los puede representar.

Pero la clave podría estar en que en el caso del partido preponderante que es el PAN, todas estas corrientes, cabezas y seguidores, se sumen con todo para a ayudar al priista Pepe Yunes, de lo contrario están sentenciados a la derrota y a que se repita la historia que se vivió en las pasadas elecciones del Estado de México, con un PAN, simulador y que prácticamente vendió toda intención.

Obviamente el priismo está ansioso de ganar la candidatura, pero corren el riesgo en las figuras de sus liderazgos de que borrachos de lograrlo, olvidan ver el cuadro completo y observar lo ya mencionado, la crítica o las observaciones empiezan a no ser toleradas y a ser tomadas en negativo o traición.

Si siguen así, no hay otro camino, más que el que ya ven muchos analistas al interior y fuera del mismo bloque, emulando aquella conocida frase, irán directo al despeñadero.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas