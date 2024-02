La Universidad Veracruzana, el chapulineo político

Febrero 09, 2024, 07:03 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Febrero 09, 2024, 07:03 a.m.

Sin duda que en las últimas décadas, algunos de los rectores, una vez cumplido su encargo como tal en la Universidad Veracruzana, han sido tentados por el ostentoso poder de la política. Y muchos pretenden sumarse a la grilla y a los encargos de elección popular.

Y es que en la víspera del inicio de los registros de candidatos a Senadores de la República y a Diputados Federales, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) está abriendo espacio buscando los mejores perfiles, y si bien no cae nada mal uno de ellos, esto no es más que un trampolín para académicos interesados.

Es el caso de la exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara quien es una de las opciones en el Partido del Sol Azteca.

A Sara Ladrón, según las versiones, se le considera como la cuota de siglas por este partido, para sumarse al interior de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz” para la segunda fórmula al Senado de la República.

El representante del PRD ante el Consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Balfred Martín Carrasco Castán, es quien ha aclarado que a su partido le corresponde la segunda fórmula al Senado por ser integrante de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz”.

Además del perfil de la exrectora Ladrón de Guevara, también se le suma el de la exlegisladora federal panista, Mariana Dunyaska García Rojas.

Es Ladrón de Guevara la que pudiera llevar la delantera luego de que ha visto cómo desde la Máxima Casa de Estudios se abren las puertas para que otros personajes se incorporen a la grilla.

En 1992 Rafael Hernández Villalpando fue rector de la misma, para ser luego creador de la Fundación de la Universidad Veracruzana AC y de donde saltó a la alcaldía de Xalapa en el periodo 1998 a 2000, precisamente por el partido de la Revolución Democrática.

Para una década y media después buscar un puesto de elección popular que consiguió en el 2018 como diputado federal, pero por el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA. Cargo en el que se reeligió al momento.

Villapando entonces, en su primera incursión para lograr ser diputado federal, obtuvo un 54.4 por ciento de la votación total del distrito X, con cabecera en Xalapa, por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

El distrito X tuvo una votación total de 216 mil 068 votos de los cuales Hernández Villalpando obtuvo 117 mil 658 votos.

Otro personaje fue Raúl Arias Lovillo, quien se desempeñó como rector también, durante dos periodos, uno de 2005 a 2009 y otro de 2013 a 2017.

Si bien es cierto, Arias Lovillo ha dejado una huella importante en la Universidad Veracruzana, tanto como académico, investigador y líder institucional. Y no hay duda de su compromiso con la educación superior, pero no pudo superar la cosquilla de la grilla. Y ha buscado entrar a la política, una vez que ya no le llena la esencia académica.

Fue en enero del 2021 que comenzó a promocionarse para que algún partido lo cobijara dijo, entonces, con una plataforma ciudadana.

No obstante fue Movimiento Ciudadano con el que más coqueteo tuvo al final, pero queda de manifiesto que la Universidad Veracruzana es y ha sido utilizada como trampolín para entrarle a la política y seguir incursionando en cargos electoreros.

