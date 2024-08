Igual que en SENER, el marcaje personal de Nahle

La manera que se realiza el proceso de entrega recepción entre la administración saliente de Cuitláhuac García Jiménez y la entrante de Rocío Nahle García permite anticipar que entraremos a un nuevo estilo de gobernar a partir del 1 de diciembre.

Al menos esa fue una lectura clara derivada del único encuentro que se dio ya entre los dos gabinetes y que fue presidido por el mandatario constitucional y la gobernadora electa.

Aquella cita se dio el 10 de julio en Palacio de Gobierno y hubo de todo, pero obvio resaltaron los mensajes que emitió la próxima titular del ejecutivo sobre el accionar en los siguientes cuatro meses, previo a asumir el cargo en forma constitucional.

Incluso hubo nuevos funcionarios que llegaron ya con ideas de lo que quieren hacer en su gestión como la recién nombraba secretaria de Turismo, Dulce María de la Reguera, quien quiere cambiar la sede de la dependencia a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Sin embargo, de esto, no se sabe si la “Nena” de la Reguera lo sugirió porque el mayor potencial turístico se encuentra en esta región del estado o porque su domicilio se encuentra en la Riviera Veracruzana y quiere tener cerca su oficina.

Pero volviendo a lo toral de la reunión, cuentan algunos de los presentes que uno de los mensajes que envió Rocío Nahle fue acerca de la permanencia de José Luis Lima Franco en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Hizo especial énfasis en esta inteligente decisión.

Y es que reveló que con esa medida busca estar en sintonía con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien hizo lo propio al ratificar al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para generar una percepción de estabilidad financiera ante el cambio de gobierno.

Pero sin duda lo que más llamó la atención fue cuando Nahle hizo énfasis en su estilo de gobernar y de administrar.

Al respecto cuentan que confesó que será el mismo -con sus excepciones y adaptaciones- que utilizó con gran éxito cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía.

En ese sentido, Rocío Nahle precisó que en la SENER revisaba y supervisaba personalmente cada una de las áreas de la dependencia, así como también, se basaba en evaluaciones constantes.

Por lo que les adelantó a los reunidos en la mesa de entrega-recepción cómo será la forma de trabajar el siguiente sexenio. Ya veremos si todos se adaptan al estilo de la gobernadora.

Y también si el ritmo que le imprima será de aguante, por lo menos en la SENER, hubo resultados, pero habrá quienes confundan las oficinas de despacho estatal a lo ejecutivo que era la Secretaria.

Para empezar ha dicho que el gabinete será de terreno y no de escritorio y sus colaboradores tendrán que demostrar que entendieron la política dictada con mucha anticipación.

IGNORA LA POST GUERRA SUCIA

Y como para no distraerse y emplearse a fondo en dar resultados en el siguiente gobierno, el que parece ya que empezó meses antes, Nahle García, dejó claro hace unos días, que los “busca reflectores” como lo son los Yunes ya no están en su agenda.

En entrevista con la periodista Alejandra Herrera de Grupo Avan Radio sentenció:

”Yo estoy acostumbrada a trabajar, Y ellos a dar espectáculos, hay una gran diferencia”.

Agregaría en solo una mención al tema, durante la amplia charla, que no caerá en provocaciones y minimizó la “guerra sucia” que su antecesor, el exgobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares quiere continuar en su contra en busca de la propaganda y publicidad solo con “declaración iris” y bravuconerías.

En la entrevista radiofónica en NN Nuestras Noticias Avanradio Veracruz, se le hizo la pregunta sobre las acusaciones del exgobernador en el sentido de persecución política contra sus hijos a lo que Rocío Nahle subrayó que en Veracruz comenzó ya una nueva era donde la política elevará su nivel.

Y tiene razón en que no va a opinar ni a caer en provocaciones, al declarar que “yo no me voy a enredar en eso y lo único que le quiero decir a los veracruzanos y veracruzanas es que de mi parte van a tener trabajo y seriedad”.

Porque ahora debe emprender muchas acciones por el beneficio de Veracruz al que buena falta le hace una acertada política de reconciliación, asistencia social y desarrollo económico con inversiones y creación de fuentes de empleo. Pero sobre todo seguridad para sus ciudadanos y salud.

Lo demás es “grilla” y la siempre incesante búsqueda de reflectores y el escándalo con el que pretenden hacer presencia y como dijera una editora, “solo es política sucia y bastarda como siempre” donde ellos sienten que son “siempre noticia”.