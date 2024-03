Escupen para arriba

Marzo 20, 2024, 07:03 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Marzo 20, 2024, 07:03 a.m.

Los vástagos de quien fuera gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, se han dado a la tarea de encontrar todos los defectos, errores de una administración y deficiencias en servicios para la ciudadanía, entre otras cosas.

Lo malo de todo esto, que dicho sea de paso pudiera tener una buena parte de verdad, pues las condiciones del sistema público en Veracruz y en México no es nada óptimo desde hace muchos años, es que el candidato del PAN a Senador, Miguel Ángel Yunes Márquez y el prospecto a diputado local plurinominal, Fernando Yunes Márquez, están escupiendo para arriba.

En busca del voto de los veracruzanos, uno más de los Yunes, el exalcalde de Boca del Río, lanza un hasta aquí en su campaña al declarar: "Ya basta, los veracruzanos merecen mejores hospitales".

En otra parte de su trillado discurso, expresa: Más de 5 millones de veracruzanos no cuentan con servicios de calidad en el sector salud.

Al menos intentan aparentar que eso les preocupa. Lo cierto es que durante el gobierno del panista Yunes Linares, su padre, fue más de lo mismo. Lo que el PRI no hizo a lo largo de varios sexenios en la entidad, fue conducta similar en su administración. Olvidar los servicios básicos y los derechos ciudadanos.

También hablan de la fallida estrategia de seguridad pública, cuando el que fuera secretario del ramo, durante el gobierno de su papá, Jaime Téllez Marié fue señalado de ineficacia y hasta complicidad. Incluso en sus oficinas en el puerto, fueron arrojados restos humanos por la delincuencia organizada. Tanto era la amenaza que tenía encima que terminó por desvanecerse del estrés en un evento público.

Y es lo que menos le preocupa a esta familia, pues es sabido que sus atenciones en salud, chequeos y demás son en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

El ahora aspirante del PAN a diputado local plurinominal, Fernando Yunes hace lo propio en criticar el pésimo estado de las carreteras, y entonces se pregunta el ciudadano. ¿Qué hicieron cuando fueron gobierno?

Lo que los hoy candidatos Yunes digan y pataleen se les revierte inmediatamente, pues estarán escupiendo para arriba.

MUY EN CORTO

RAJA POLÍTICA CON LA VIOLENCIA. Luego del lamentable hecho de violencia que tiene al municipio de Cazones en la palestra nacional, por la incursión de hombres armados que arrojaron dos cuerpos desmembrados frente al Palacio Municipal, priistas hicieron escarnio y explotaron para sus intereses personales, tan cruda acción.

Ante esto habitantes del municipio de Cazones de Herrera tundieron en redes sociales al exsenador de la República por el PRI, Héctor Yunes Landa por "sacar raja" y politizar los hechos violentos suscitados al Norte de la entidad este lunes en el municipio de Cazones de Herrera.

A través de sus cuentas en redes sociales, Héctor Yunes Landa expuso: "Es el infierno absoluto. Es la violencia brutal e inimaginable (...) Lo que hoy sucedió en Cazones, a plena luz del día, demuestra que es la delincuencia quien gobierna Veracruz".

"No es un ajuste de cuentas, es un gobierno infame e incompetente ante la seguridad. @CuitlahuacGJ ¡YA LÁRGATE!", esto comentó en Facebook, Yunes Landa.

Internautas y sobre todo ciudadanos de ese lugar, otrora de gran atractivo turístico le respondieron:

Valentín López comentó "Ya cállate parásito de el presupuesto, quieres volver a mamar de la ubre" (Sic.)

Evaristo Macías Monroy expuso "Aun no te acuerdas has un recuento la delincuencia de la que hablas es la misma que ustedes permitieron a lo largo de su política fallida para el pueblo mientras ustedes mamavan a más no poder" (Sic.)

Idalia SJ respondió "Es el infierno que dejaron quienes han Gobernado el Estado por años esa maleza creció durante varios gobiernos corruptos, deberían sentir vergüenza".

Ventura Badillo Fernando dijo "SEÑOR YUNES DESDE FIDEL HERRERA CUANDO USTED ERA DIPUTADO LOCAL YA SE VEÍA ESTO Y USTED NO SE QUEJABA! CON DUARTE ERA PAN DE CADA DÍA Y USTED ERA SENADOR POR VERACRUZ Y TAMPOCO DECÍA NADA, ES MÁS LE APLAUDÍA A DUARTE.

Así las cosas, más claro ni el agua.

