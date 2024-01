En PRI y PAN. Amor con amor se paga

Enero 04, 2024, 07:00 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Enero 04, 2024, 07:00 a.m.

Después de hacerse el difícil y hace unos días asegurar que no tenían aún decidido que fueran aceptar a un priista como su candidato, el líder estatal del PAN en Veracruz, Federico Salomón Molina, ha doblado las manitas.

Y claro, como no, si todos los adeptos, tribus de Acción Nacional se repartieron el pastel. Desde el clan yunista azul hasta los de más abajo, con diputaciones federales, de mayoría y pluris, y locales anticipadamente.

Después de su rechazo, ahora el líder del panismo tiene que aceptar la alianza y al abanderado del tricolor como hermanitos, y lo más que logra decir es que "no fue fácil abrir las puertas del partido a un candidato del PRI".

"Abrir las puertas del PAN en estas circunstancias significa superar más de 80 años de lucha, de una historia que compartimos muchos de los que están aquí, pero que vivimos en trincheras diametralmente diferentes".

"Sin importar la coyuntura, siempre seremos orgullosamente panistas. No obstante, como dije al principio, la situación es tan grave que nos ha hecho superar casi un siglo de lucha".

Y este miércoles no solo tuvo que abrirle las puertas sino aceptar el registro del abanderado oriundo de Perote que, a decir verdad, puede hacer mejor papel y tiene mejor genética política que cualquiera de los panistas que pudieran estar en su lugar.

Sobre todo, cuando más de los mismos son los que se reparten candidaturas y no han querido dejar de figurar, anulando a la mayor parte de la militancia. Solo intercambiando los cargos entre sus huestes y lo que es peor, dentro de su misma familia.

A Pepe Yunes, además de priistas, los de Acción Nacional seguramente tendrán que reconocer que tiene mejores principios y virtudes que sus ambiciosos correligionarios. Y quizá por ello desde ayer se le han sumado diversos personajes al diputado federal con licencia.

Jaime de la Garza, diputado local, por ejemplo, expresó:

"Vamos unidos y en una dirección clara: ganar la elección este 2024 para darle a Veracruz un buen gobierno para su gente. Mi apoyo y confianza hacia Pepe Yunes, quien se registró hoy como precandidato del PAN por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz".

Y el exsenador y exalcalde; Fernando Yunes Márquez, tuvo que morderse la lengua y lanzar:

"Hoy, en Acción Nacional le dimos la bienvenida a Pepe Yunes, como precandidato a gobernador de este gran Estado en el que nació y ha trabajado toda su vida.

Veracruz requiere de un liderazgo como el de Pepe. ¡Tenemos todo para ganar! ¡Cuando en Acción Nacional jalamos juntos las victorias son nuestras!"

LOS YUNES SE CURAN EN SALUD O ¿MIEDO REAL?

Si alguien pensaba que los Yunes iban a cumplir su promesa parece que no es así. O simplemente el menor de los políticos de esa familia les está jugando chueco a los suyos, y se está yendo por la libre.

Tan es así que se está curando en salud. Pues a todas voces se ha escuchado que los Yunes están comprando impunidad al ofrecer no participar en el 2024 durante las elecciones para gobernador, sin embargo, el que no está respetando –aparentemente- dichos acuerdos es el exalcalde del puerto de Veracruz Fernando Yunes Márquez.

Este miércoles se le vio codo a codo con el candidato de la coalición, el priista, José Francisco "Pepe" Yunes Zorrilla, es decir apareció en escena desafiando el presunto acuerdo de no figurar. Y el exalcalde de Veracruz dijo estar temeroso sobre la posibilidad de que durante el proceso electoral de este 2024 se revivan denuncias dirigidas a miembros de la oposición.

Bajo el lema "El que nada debe, nada teme", Yunes Márquez señaló que el gobierno actual ha sido reconocido por perseguir políticamente a figuras de la oposición, citando casos como los del exfiscal Jorge Winckler y Tito Delfín, aunque aseguró que no se amedrentará.

Parece que el exalcalde se mordió la lengua y no recordó lo que en cambio, exactamente de la misma forma, hizo su padre cuando fue gobernador durante dos años en Veracruz, bajo las siglas del PAN, en el bienio 2016-2018.

"Desde siempre Duarte me mandó a detener el día de la elección de 2016 con pura gente de El Salvador, de Honduras, no me rajé en aquella y en esta menos".

Más tarde perfiló su discurso también contra la gestión de Cuitláhuac García y de la precandidata de Morena, Rocío Nahle, lo menos que dijo es que nunca bajó las tarifas de luz para los veracruzanos, pero que en "Zacatecas sí" haciendo alusión a su lugar de nacimiento.

Fernando Yunes parece olvidar lo que su padre y hermano mayor han empeñado, la impunidad por todos los desvíos y mal uso de recursos públicos a lo largo de sus distintos cargos públicos, poniendo en riesgo la tranquilidad y el bienestar de la familia.

