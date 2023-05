En la elección veracruzana de 2024 van 4 en la boleta

Mayo 25, 2023, 07:09 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Mayo 25, 2023, 07:09 a.m.

Una vez destapado Manuel Velasco como aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Verde, queda prácticamente definido que en las boletas del 2024 los mexicanos podrán escoger entre 4 opciones: el candidato de Morena-PT; el de la alianza PAN-PRI-PRD; el del PVEM y el de Movimiento Ciudadano, partido que está a punto de dinamitar la posibilidad de integrar un frente opositor a la 4T.

Los mensajes que llegan desde MC indican que esta fuerza política, liderada por Dante Delgado, también irá sola, sin aliarse con los panistas y, sobre todo, con los priistas.

Parece que la posibilidad de aparecer en el mismo bloque que el tricolor provoca urticaria al partido naranja.

Al igual que el Verde, la dirigencia del Movimiento Ciudadano midió el terreno y evaluó los antecedentes inmediatos: la alianza opositora no garantiza mantener el registro; y aunque la suma del partido naranja a PAN-PRI-PRD aumentaría aunque sea un poco las posibilidades del bloque contrario a la 4T, correría el riesgo de desfondarse.

La dirigencia del MC probablemente considera que Jalisco y Nuevo León –entidades que gobierna con Enrique Alfaro y Samuel García respectivamente– son suficientes para garantizar el registro.

En el caso del PVEM, el partido, de la mano de Manuel Velasco como inminente candidato a la Presidencia, echará mano de su influencia en San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo, donde gobiernan Ricardo Gallardo, Rutilio Escandón y Mara Lezama.

Como sea, la apuesta de esas dos fuerzas políticas no pasa por las alianzas de cara a 2024, dado que la prioridad es mantener el registro, con todas las ventajas que ello implica para los grupos enquistados en esas dirigencias.

En el caso de Veracruz, si PVEM y MC determinan enfrentar en solitario el proceso electoral de 2024, todo apunta a que las boletas para la gubernatura tendrán a 4 protagonistas:

1.- Como aparente puntero, el o la candidata de Morena-PT, que podría ser Rocío Nahle García, Zenyazen Escobar García, Manuel Huerta Ladrón de Guevara o Sergio Gutiérrez Luna. En la 4T nada está definido en el tema de las candidaturas.

2.- El abanderado de la alianza PAN-PRD-PRI, en la que todo apunta al diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, la única carta verdaderamente competitiva con que cuenta la oposición.

3.- El del Partido Verde, que podría ser Alberto Silva Ramos, ex dirigente del CDE del PRI, ex coordinación y Comunicación Social y ex secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Javier Duarte.

Y 4.- El de Movimiento Ciudadano, partido que perfilaría al actual dirigente estatal, Sergio Gil Rullán, quien parece endurecer el discurso con el slogan de "Veracruz tiene quien lo defienda" en espectaculares, en abierto reto al actual gobernador.

Los últimos dos, Silva y Gil, tendrían en la contienda una participación más bien testimonial, sin más aspiración que alcanzar el 6 u 8 por ciento. La verdadera pelea estará entre los punteros, Morena-PT y PAN-PRD-PRI. @luisromero85

