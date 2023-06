EMPODERAN A SHEINBAUM

Columna: Raymundo Jiménez

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Junio 21, 2023, 07:00 a.m.

Con la respetuosa pero contundente respuesta que dio inmediatamente este lunes Andrés Manuel López Beltrán para deslindarse del excanciller Marcelo Ebrard –quien había anunciado que en caso de ser el candidato de Morena y ganar la elección presidencial crearía la Secretaría de la Cuarta Transformación y que invitaría a encabezarla al hijo más político del presidente Andrés Manuel López Obrador–, se hizo más que evidente que la simpatía y apoyo de la familia gobernante no está del lado del exsecretario de Relaciones Exteriores.

En política no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hasta ahora, aunque AMLO sigue reiterando que no tiene candidato favorito y que será el que elija la gente en la encuesta de Morena, todas las señales del Palacio Nacional son coincidentemente a favor de la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien es la única que ha ganado posiciones en los ajustes y movimientos que se han dado en el gabinete presidencial tras las renuncias de Ebrard a la Cancillería y de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación.

Y es que al anunciar Ebrard desde una semana antes su separación del cargo, los nombres que comenzaron a mencionarse para sustituirlo fueron los de sus más allegados: Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington, y Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU.

Sin embargo, AMLO decidió designar a la embajadora en Chile, Alicia Bárcena Ibarra, muy amiga de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, con la que le une su admiración por el régimen castrista de Cuba y de la cual fue anfitriona en marzo de 2022 en la ceremonia de toma de posesión del izquierdista chileno Gabriel Boric como Presidente.

Al hacerse pública hace ocho días la designación de Bárcena Ibarra, Sheinbaum celebró su nombramiento. "Llena de orgullo que te unas al gabinete del presidente López Obrador", publicó en Twitter la todavía jefa de Gobierno de la CDMX.

En respuesta, Bárcena agradeció las "señales fraternas de cariño y admiración que sabes mutuo", y agregó: "el presidente López Obrador muestra una vez más su voluntad de abrir espacios a las mujeres en altas responsabilidades".

Ebrard, por su parte, solo recalcó que Bárcena "colaboró estrechamente con nosotros durante su brillante gestión al frente de la CEPAL y mostró su capacidad y compromiso con las mejores causas", a lo que la nueva canciller contestó muy diplomáticamente con un reconocimiento al "extraordinario equipo" de la SRE que "bajo tu liderazgo ha sido un instrumento importante y eficaz". Pero nada más.

En el caso de Adán Augusto, ayer el columnista Julio Hernández, de La Jornada, comentó que el nombramiento de Luisa María Alcalde Luján en la Secretaría de Gobernación, a los 35 años de edad, envía dos mensajes evidentes: "uno, en el sentido del ´tiempo de las mujeres´, que enarbola Claudia Sheinbaum; otro, el cambio generacional en el que también se podría encuadrar a la exjefa de Gobierno."

Ayer, Sheinbaum salió en defensa de la joven titular de la Segob, afirmando que "la atacan por ser mujer".

