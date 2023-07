El PAN veracruzano más fracturado que nunca

Julio 20, 2023, 08:18 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Julio 20, 2023, 08:18 a.m.

El senador panista, Julen Rementería del Puerto, que se ufana de tener una amistad cercana con Xóchitl Gálvez, a quien ya bautizaron como el globo por eso de que se desinflará pronto, sabe que tiene la delantera dentro del PAN.

No obstante, habrá de luchar en el bloque opositor contra otros dos Yunes, solo que estos son los Yunes Rojos y no los azules de su partido.

A los azules dentro del panismo no les han cerrado las puertas del todo, pero han perdido seriedad en el CEN del PAN, debido a que no han siquiera dicho claramente que no quieren participar por la gubernatura en Veracruz.

En menos de dos meses han dejado plantado al líder nacional, Marko Cortés, según los biógrafos al interior del panismo, y no han acudido a dirimir sobre sus aspiraciones y los aspirantes que podrían encabezar el bloque opositor en la entidad veracruzana para las elecciones estatales del 2024.

Esto sin embargo, parece no importarle al dirigente del PAN, que lejos de descalificar automáticamente la participación de cualquiera del clan yunista se encuentra a la espera de que puedan siempre aceptar su convocatoria, y así poder decidir el futuro electoral de ese partido junto con sus aliados, PRI y PRD.

EL PAN MÁS QUE FRACTURADO

Fue más que evidente para la militancia que la división azul está a la orden del día.

Según el antagónico panista Luis Taibo, existe una exclusión de la mitad del panismo. En la pasada gira de la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez fue más que evidente.

Y quienes están cansados porque el partido ha sido solo de una élite político empresarial que protegen Alejandro Moreno y Marko Cortés, y remarca que el enojo de la militancia es porque en Veracruz se perdió por la corrupción tanto del PRI como del PAN que gobernaron anteriormente, por eso gano Morena.

Nadie voltea a ver las propuestas sin el reclamo de la verdadera militancia a la que poco a poco se va olvidando.

Tanto así que un liderazgo nato como el del ex dirigente del panismo veracruzano, Joaquín Guzmán Avilés, cacique de los aún queridos en su distrito de Tantoyuca fue borrado prácticamente del mapa albiazul.

Por ello, solo fue la senadora Indira Rosales en representación del yunismo a rendirle pleitesía a la empresaria Xóchitl. En tanto, del equipo de Julen Rementería solo unos cuantos fueron visto a su lado, también dándole recibimiento en los eventos de la conurbación.

El dirigente estatal, Federico Salomón está más preocupado en comprobar los cientos de miles de pesos que se gasta cada mes del total de las prerrogativas de ese partido que en la unidad.

En la última rendición de cuentas del año 2022 fue seriamente cuestionado pues tan solo en servicios personales se gastaron algo así como 26 millones de pesos, la tercera parte de las prerrogativas que mensualmente son alrededor de 7 millones de pesos.

En el rubro de servicios generales, es el segundo con mayor egresos, se informó de un gasto de 13 millones 290 mil pesos durante el año pasado.

Lo que ya despertó alarmas entre los integrantes del CDE que no le creen sus cuentas al líder Salomón.

Eso es lo que más le preocuparía al dirigente gris y tibio que la unidad y fortalecer al partido, cuando sus "patrones" dan como perdida la elección estatal del 2024.

