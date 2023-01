El mejor jonrón de la Junta Cumbre

Columna: Maquiavelo

La petición fue hecha por el presidente López Obrador al mandatario estadunidense Joe Biden y le respondió de manera espléndida. El jefe del gobierno federal solicitó que se terminaran con las persecuciones y medidas discriminatorias que sufren los mexicanos en los Estados Unidos, que a pesar de que pasan los años de estar trabajando y viviendo en el vecino país del norte no se les otorga la residencia permanente.

Joe Biden autorizó que a un millón de mexicanos se les otorgara la ciudadanía y lo que esto significa, ya sea que sean hombres o mujeres de manera automática podrían obtener esa nacionalidad sus parejas y obviamente los hijos de padres reconocidos como norteamericanos, lo que se puede traducir que cerca de cinco millones de connacionales puedan vivir tranquilos y con las ventajas y derechos que se tienen como ciudadanos de los Estados Unidos. Es un logro que nadie se esperaba que resultara como la visita con motivo de X Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que tiene que ver mucho el organizador y responsable Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores que ahora cuenta con el apoyo de millones de mexicanos que viven en el anhelado sueño norteamericano.

Las encuestas deciden al candidato

Por más que le busquen el presidente López Obrador es totalmente transparente en la cuestión electoral y de eso se requiere tener la disciplina y lealtad partidista. Han tratado de exaltar la rebeldía del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien perdiera la encuesta y encaprichado se lanzó como candidato del PT.

Esto motivó que Mario Delgado pidiera a los gobernadores que invitaran a todos los aspirantes a la encuesta presidencial y en esta ocasión incluyó a también a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

Los tiempos electorales se van acelerando y se perfilan tres hombres y sólo una mujer que tiene la pesadilla del Metro.

Ofendieron en Veracruz al secretario de Gobernación

Las personas del gobierno estatal y los alcaldes que atendieron la orden del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, para que no asistieran a la reunión convocada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, perdieron la visión política de la investidura de un alto funcionario federal y cometieron un grave delito.

El rollo de que Cisneros Burgos se la esté jugando en la campaña con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no lo exime del reglamento existente.

Como un simple recordatorio, cuando era secretario de Gobernación el exgobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios, tenía una cita con el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, mejor conocido como "El Tigre", puntual como era llegó minutos antes para entrar a las oficinas centrales de la empresa televisora en punto de la hora fijada. Espero 15 minutos y Azcárraga Milmo no llegó por lo que él se retiró. Obviamente el empresario televisivo se preocupó consciente que su empresa es otorgada como una concesión.

Mandó disculpas al funcionario federal y don Fernando le contestó que no se sentía ofendido, como persona él podía haber esperado, pero como secretario de Gobernación esa tardanza no se perdona. Se ofende a la investidura y es lo que hicieron el funcionario estatal y los alcaldes que no se hicieron presentes y la falta no es que llegaron tarde, ni siquiera asistieron. Posiblemente se les olvida la cercanía e identificación que tienen los tabasqueños el uno y el dos que ostentan el poder federal.

