Sergio Cadena, líder estatal del PRD, no quiere soltar ni un solo peso para la campaña de Pepe Yunes

*Felicito a la familia Robles Barajas, y al maestro José Pablo Robles Martínez, por el 45 aniversarios del Diario del Istmo, en espera de que vengan muchos más.

*Quien sigue presumiendo que va a dar miles de votos para la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz" es el ex dirigente estatal del partido desaparecido "Redes Sociales Progresistas", Toño Lagunes. Ojalá traiga, aunque sea a su familia a votar. ¡Tiempo al tiempo!

*Se dice que segundas partes nunca fueron buenas y en política el adagio se cumple casi siempre a cabalidad. Enmarcado en un acuerdo político a nivel Ciudad de México, algunos priístas, la mayoría de baja monta y peor calaña, han arribado al Partido Verde en algunas entidades.

En Veracruz, el autonominado "Grupo Veracruz" al grito de "al abordaje" (como los antiguos corsarios), se apersonaron en el Comité Estatal de Veracruz, con muchas infulas y peticiones. En muchos casos han pretendido desplazar a antiguos militantes del Verde, con varios cartuchos quemados con la misma fuerza de un tehuacán abierto hace tres días o pretende reeditar algunos "cacicazgos" que se dieron en su pasado como es el caso del famoso Jorge "toluco" Carballo, quien se pretende erigir, nos dicen en factotum en la política de la zona de Los Tuxtlas. Ofreciendo posiciones y candidaturas como cuando era Presidente del expartidazo, pasando por encima de los liderazgos de MORENA en la zona y por supuesto, arrollando a los del Verde. Qué dirá de esto la zacatecana? Si sabrá de la fama que precede a su nuevo aliado?. ¡Ahí se las dejo!

* El flamante dirigente estatal de PRD en Veracruz, Sergio Cadena, se está comiendo todas las prerrogativas que les aporta el OPLE para su partido mes con mes, además ya se ha peleado con todos los líderes del partido; está simulando de tener una estructura para las casillas de la elección de este dos de junio pero la realidad es otra, son millones de pesos que le llegan al PRD, más ahora en campaña que les dan un extra, y el señor Cadena se traslada en tres camionetas que ni Obama las tiene, pero lo más cabrón es que él mismo se las está rentando, así cómo ayuda al candidato a gobernador Pepe Yunes, pero cuando se gane la elección va ser de los primeros en pedir posiciones en el gobierno de coalición. Se le debe poner un alto a este señor Cadena y que se ponga las pilas desde ahorita para poder exigir en su momento lo que se ganó con sudor en la campaña. ¡Más vale un grito a tiempo!.

*Vicente Luna Hernández, líder Estatal de Expresión Democrática, y su equipo de delegados políticos en el estado, se incorporaron de lleno a la campaña de Pepe Yunes. Luna es un político de ras al suelo, con mucha experiencia política, quien ha recorrido todo el estado haciendo la gran talacha que pocos saben y no quieren hacer; el peroteño confió y le dio un voto de confianza a Vicente Luna como coordinador del Programa del Voto y Movilización en el Estado, quien con esta encomienda ayudará mucho al candidato a gobernador de la alianza ´´Fuerza y Corazón por México´´ a sumar muchos votos para la elección del dos de junio. Luna ha sido un gran operador de diversos políticos como Erick Lagos en su campaña en el 2007 y 2015, ex asesor electoral de Patricio Chirinos en la campaña del 2009, ex delegado político en el distrito de Acayucan, Isla y Santiago Tuxtla, candidato a diputado local por el distrito de Santiago Tuxtla, además con una gran experiencia electoral y de movilización. Gente como Vicente Luna, valiosa, debe de ir sumando Pepe Yunes a su campaña más que nada para cuidar las urnas electorales en el día de la elección, ya que la oposición se las va querer robar o embarazar en complicidad con el INE y OPLE. ¡Mas vale un grito a tiempo!

*Natalia Calleja es una joven que tiene años trabajando fuertemente en la talacha política, y da gusto saber que la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz" le diera la oportunidad de ser la candidata a la diputación local por el distrito de Emiliano Zapata, que por cierto lo conoce perfectamente ya que tiene algunos añitos caminándolo y apoyando a muchas personas, por lo que sabemos que Natalia va a sumar muchos votos a favor de Xóchitl Gálvez, Pepe Yunes, Miguel Ángel Yunes y Paty Montiel; juntos obtendrán su triunfo este dos de junio. Veremos en ese distrito mujeres triunfadoras como Paty Montiel y Natalia Calleja. ¡Bien por las mujeres!

*Nos hicieron llegar una carta anónima a la redacción de nuestra página Innova Digital, aquí la damos a conocer completa.

Xalapa, Veracruz. Somos un grupo de personas de la tercera edad que asistimos a la Quinta de las Rosas, que depende del DIF Estatal a cargo de la Lic. Rebeca Quintanar, y durante el tiempo que llevamos ahí nos hemos percatado de muchas anomalías por parte del "administrador" Guillermo Romero., Recurrimos a este medio para que sea publicado y visto por muchas personas sin que se pueda alterar la información o se quite "ya no más silencio". Estamos cansados de tener una administración de gente prepotente, ignorante y acosadora.

El que se dice llamar administrador no tiene la capacidad para con llevar su trabajo, debido a que nos trata con prepotencia, cuando se suscita un problema manda a su colaborador a resolver la situación porque él no tiene la capacidad, solo grita; suele encerrarse o esconderse para no enfrentar la situación, ante esto sus palabras son "tengo mucho trabajo" lo cual es irónico porque lo único que hace es pasear por los pasillos con el celular y andar hablando de las mujeres, queriendo quedar bien con su hipocresía. Al solicitarle un favor comenta que todo lo quiere por escrito para terminar argumentando "hay ya tengo el escritorio lleno de papeles, no puedo atender todo" cuando no es así.

Cuando surgen quejas o informes no se toma la molestia de leerlas, por consiguiente no sabe que hacer o como resolver, no tiene ningún tipo de profesionalismo, que se puede esperar de una persona que no tiene el conocimiento de cómo llevar una administración, solo sabe gritar, acosar a los trabajadores, tratarlos mal y hablar mal de sus personas diciendo y cito sus palabras "son una bola de huevones, que no sirven para nada, que solo sus colaboradores cercanos saben hacer las cosas" y con esto me refiero a los que solo se presentan en eventos; una tal Zayra y Domingo de los cuales se sabe que son aviadores porque ellos se encuentran en acción social de Palacio de Gobierno, cómo son amigos de Rebeca hacen lo que quieren, hasta una base ya les consiguieron por medio de un sindicato.

Debería la directora poner atención en la Quinta y ver los comportamientos de su amigo el administrador, el cual permite que en los grupos de las tardes se emborrachen haciendo su desmadre y al otro día que llegan los grupos a ocupar el salón está todo vomitado y nosotros los usuarios tenemos que limpiar porque no hay intendente, ya que al sr le vale, quiere decir que unos gozan de ser consentidos debido a que les permite hacer este tipo de cosas.

Un antecedente que ocurrió fue sacar al sr. Miguel quien tenía el comedor a cargo porque según se emborrachaban entonces dónde está la coherencia de sus palabras, debido a que no fue por eso que saco al sr. Miguel la razón fue que se sintió opacado ante no tener toda la "atención" de las mujeres, ya que, siempre quiere ser el centro de atención y más porque sintió celos debido a que el sr. Miguel platicaba con una colaboradora, de la cual se sabe que acosa más allá de lo laboral (acoso personal) y por lo que se escucha la sigue acosando, y aunque todo el personal administrativo y demás gente lo sabe no se hace nada.

La directora debe tomar cartas en el asunto y no seguir solapando este tipo de situaciones que también en oficinas principales se han dado. Es una vergüenza tener tipos como estos en un cargo público, el tal Guillermo solo se escuda diciendo "Ellas me provocan y hasta desayuno me dan", "Se visten con ropas cortas para provocarme a mí y a los adultos mayores".

Esa no es una forma de expresarse de alguien que es supuestamente un administrador, es denigrante y una total falta de respeto para las mujeres que haga esos comentarios. Espero que estás palabras sean vistas por la directora y se nos dé un trato justo y respetuoso como mujeres, como personas, y como usuarios.

Ya basta de tapar los trapos sucios y solaparlos porque son amigos.

Nos leemos la próxima semana.