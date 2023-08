El gordito de oro

Un abrazo solidario a la familia del amigo Rafael "El Negro Cruz" Troncoso, quien se nos adelantara en el camino celestial, que Dios lo tenga en su gloria, amen.

Cada dia en Innova Digital, nos esforzamos más para darle un mejor servicio a nuestro lectores y seguidores en redes sociales, en este mes de septiembre cumpliremos nuestro primer aniversario de haber iniciado este gran proyecto, por lo que nos sentimos muy satisfechos, hoy daremos un paso más dentro de nuestro trabajo, por lo que les damos a conocer que en este mes de agosto, iniciamos como revista digital e impresa, la cual saldrá en circulación cada mes, donde daremos a conocer un sin número de reportajes; políticos, deportivos, artísticos y culturales, todo estos con el esfuerzo de todos los que colaboramos en innova digital día a día, seguiremos creciendo para que nuestros lectores disfruten de nuestro contenido, gracias a todos por su apoyo y preferencia.

*La Senadora Beatriz Paredes Rangel, ex gobernadora de Tlaxcala, ex presidente nacional de PRI, ex embajadora en Cuba, ex dirigente nacional de CNC, y un sin números de cargos que ha tenido dentro de su larga carrera política que lleva dentro del PRI y en el gobierno federal., una mujer que empezó muy joven su carrera a lado de un gran político Veracruzano su amigo Don Gustavo Carvajal Moreno, con quien trabajo muy de cerca, la senadora ahora es una de las corcholata dentro de la alianza; "Frente Amplio por México", que integra el (PAN, PRI y PRD), y quienes andan buscando la candidatura a la presidencia de la república, junto con otros compañeros de los diversos partidos, a Beatriz Paredes, hay que reconocer que es una mujer muy bien preparada dentro de la política una excelente parlamentaria, por lo que le vemos muchos espolones para poder llegar a la candidatura, la senadora quiere mucho a Veracruz, donde hizo parte de sus estudios y además tiene muchos amigos, como Bertha Hernández, Leticia Perlasca, Héctor Yunes, Pepe Yunes, Raúl Diaz, Ranulfo Márquez, y un sin números de Veracruzanos, quienes esperemos la apoyen fuerte para lograr sus firmas que necesita y pasar a la siguiente etapa de los requisitos solicitados dentro de las bases de la alianza de los partidos antes mencionados.

*La alcaldesa del municipio de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera, del partido Verde., viene realizando un excelente trabajo en su municipio, a pesar que al principio de su gestión como todo el que llega nuevo algún cargo, la quisieron chamaquear., pero creo que como todo ya le agarro el hilo a la liebre, y viene desempeñando un buen trabajo para beneficio de los Alvaradeños, cada semana está viendo que le puede aportar de nuevo al municipio, además de estar siempre celebrando algo nuevo o tradicional para el pueblo, y asi generar economía para la población, las cosas no son fáciles si no cualquiera las haría, la alcaldesa siempre va estar atenta a lo que suceda en Alvarado, si no ya sabe cómo son sus paisanos de arrebatados y barbarooos.

*Resulta que ahora el vende autos en Coatzacoalcos, ya no reconoce a su parentela de su municipio Hueyapan de Ocampo, Juan Javier Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, negó a su primo Juan Pablo N., quien la semana pasada fue detenido con una arma de fuego y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, quien es su detención quiso charolear y sobornar a los policías, identificándose como primo del diputado Gómez Cazarín, traía con él una credencial como trabajador del congreso del estado, por lo que pensó que asi la policía no lo iba a detener, pero de nada le sirvió traer la credencial firmada por su primo, ya que fue puesto a la disposición de las autoridades federales, lo más triste de esto es que el vende autos, inmediatamente al ver la gravedad del asunto se deslindó de su pariente, negándolo como Judas y diciendo que si es su primo, pero como de quinto grado, ahora resulta? pero mientras no pasaba nada lo tenía trabajando con él en el congreso del estado, aguas con los que laboran con Gómez Cazarín, porque ya demostró que ni a sus parientes defiende, todo por cuidar su imagen antes su rivales políticos, que son sus mismo compañeros morenistas., asi las cosas dentro de morena.

*Nos Leemos la próxima semana.

