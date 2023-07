“El gordito de oro”

*Abrazo sincero a mi hermana Charito, a mis sobrinos Hugo, Beto y Juanito, por la pérdida de su señor padre Roberto Antonio Martínez., Dios los bendiga.

Xalapa, Veracruz, era principio de los noventa, estaba en los últimos semestres de la facultad de comunicación de la UV, ya me gustaba la grilla estudiantil y me hice miembro de la mesa directiva de la FACCYTC, además del consejo estudiantil de escuelas y facultades de la universidad veracruzana., (CEEFUV), en esas vueltas de ir y venir en el estado., conocí a un gran líder de la facultad de derecho en Xalapa, JORGE CALLEJAS HERNÁNDEZ, nos hicimos buenos amigos a pesar de estar en diferente grupo estudiantiles, después el tiempo nos volvió a poner en el camino ya en la grilla partidistas en el PRI, coincidimos como delegados en diferente puntos del estado, después nos volvimos a encontrar en la Ciudad de México, el colaboraba en la secretaria de gobernación con el Dr. Salvador Valencia Carmona, un servidor trabajaba en senado de la república, con el senador Veracruzano Gustavo Carvajal Moreno, allá nos veíamos para comer o venirnos juntos el fin de semana a Xalapa, después el destino nos llevó al gobiernos estatal, tuve el honor de sustituirlo en la dirección de política regional de la subsecretaria de gobierno, después en la secretaria de gobierno volvimos a coincidir junto al joven secretario ELH,. Así junto a Jorge Callejas, muchos amigos más vivimos un sin número de aventuras, trabajo y travesuras en la vida, estos últimos años volvimos a vernos en la política que mucho nos gustaba., él estaba en el partido RSP, después se integró al partido Verde, nos veíamos seguido en su palapa que tanto quería, donde se hacían muy buenas reuniones entre amigos, a veces desayunábamos y platicamos de lo que los entusiasmaba que era la grilla, él tenía la costumbre de tomar el café con la flota en plaza animas, salía todo los días a caminar, además me platicaba de su linda familia, a quienes adoraba mucho a sus nietos a quienes amaba y con quienes salía a pasear, así las cosas con el gran Jorge Callejas, era el auténtico jarocho alegre amiguero, quien no conocía al Callejón, como le decía mucha flota de cariño, le gustaban los gallos, el casino, la salsa, la copa, la grilla y muchas cosas más, era un amigo que si estaba en sus manos ayudarte lo hacía con gusto, se quitaba la camisa por un buen amigo, por eso cuando me comentaron que estaba enfermo, al principio no me preocupe porque él se cuidaba bastante, pero fueron pasando los días, le escribía a su teléfono y me decía gordo vamos a salir de esta y pronto vamos a volver a la palapa a comer esos rico guisados que hace tu esposa, pero las cosas ya no fueron así el amigo se iba debilitando por su enfermedad, hasta que nos dieron la mala noticia el pasado miércoles 19 de Julio, que el buena amigo y líder Jorge Callejas Hernández, había perdido la batalla, se nos adelantó en el camino del señor, donde nos volveremos a ver algún día para seguir grillando como nos gustaba, Dios te tenga en su gloria querido amigo., CALLEJAS “CUANDO UN AMIGO SE VA”… Amen.

*El súper delegado de los programas del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, comenta que él es uno de los auténticos fundadores del partido morena en el país y en Veracruz, hace más de 30 años que empezó a luchar por un cambio junto al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se acuerda mucho que cuando se iba crear morena se reunieron con AMLO., solo 30 personas de diversos estados, quienes creyeron en ese proyecto, tomaron la decisión de fundar y buscar en el país el registro del partido ante el INE, fue hasta en el año 2014, que el Instituto Nacional Electoral (INE), le diera a varios partidos sus registro entre ellos al Movimiento de Regeneración Nacional, para competir por primera vez en una elección federal, en el año 2015, en ese año no se podía ir en coalición por ser la primer vez en que participaron en una elección nacional, por eso le causa risa y tristeza a la vez que ahora hay muchos arribistas en el proyecto de la 4T, y se dicen ser grandes líderes, cuando le están fallando al presidente de la república, en su conducir ante el pueblo y al cambio de la transformación del país, ojala cambien su acciones hacia la gente que nos apoyó para llegar a nuestro sueño de gobernar, no se dan cuenta que con su actuar lastiman al pueblo y así como volveríamos a pedirles que nos apoyen de nuevo como en el año 2018, el pueblo nos puede castigar en el 2024, más vale dar un grito a tiempo.

*Como lo comentamos en una columna anterior la Oficial Mayor de la SEV, Ariadna Aguilar Amaya, anda recorriendo el estado, a propósito ´´sin pobreza franciscana´´, trae una camionetita suburban 2023 color blanca (que tiene un costo de 2 millones de pesos), que quisiera cualquier cristiano traerla, además de unos escoltas., ella feliz gastándose el dinero del erario público de los veracruzanos, para darse a conocer y así ser tomada en cuanta en morena, para lograr una candidatura a senadora o mínimo a diputada federal o local, la cosa es tener fuero para el próximo sexenio, por aquello de una auditoria en su oficina, la oficial mayor sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser postulada a una candidatura, ya que nadie la conoce en el estado., ella cree que va pasar lo del 2018 que gracias a la votación que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, muchos hoy son gobernadores, senadores, o diputados federales, que por cierto pasaran a la historia sin haber hecho absolutamente nada por el pueblo de Veracruz, lástima Margarito.

*Nos Leemos la próxima semana.

