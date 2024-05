Xóchitl Gálvez presenta demanda en el Tribunal Electoral por omisión del INE

*Aguas, en la desesperación de la 4T, en Veracruz el delegado especial que viene de México de Morena, Cesar Yáñez, aquél personaje que corrió Andrés Manuel de su lado -ya que a principio de su sexenio echó la casa por la ventana en una súper boda de lujo- mandó traer a Veracruz a 12 mil servidores de la nación, para que anden casa por casa promoviendo a la candidatura de la zacatecana Rocío Nahle, que cada día se le está cayendo a pedazo; la pregunta es: quién paga viáticos de esos 12 mil servidores de la nación por estar estos días en Veracruz. ¡Pues de nuestros impuestos!

*Yo no sé cómo los candidatos al Senado, Diputado Federal y Local de la alianza “Juntos haremos historia (MORENA, VERDE y PT), no asisten a ningún debate que convoca el INE y OPLE; esto es una falta de respeto a la ciudadanía quienes quieren conocer su proyecto legislativo. Pero, en fin, así son los de 4T. Imagínalos si ganan entonces a la cámara de senadores y diputados, solo irán de levanta dedos.

*En el pasado debate en WTC, Rocío Nahle, la candidata a la gubernatura por la alianza “Juntos Haremos Historia”, le faltó el respeto al OPLE y a los medios de comunicación al no presentarse al inicio del evento a la foto oficial y al final a dar su conferencia de prensa, para que los compañeros periodista pudiesen preguntarle algunas cosas del debate, pero como la señora se incomoda que le pregunten cosas que no le parecen, mejor deja plantada a la prensa. Ojalá algún día no necesite de los medios. ¡Tiempo al tiempo!

** Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la república por la alianza “Fuerza y Corazón por México” (PAN, PRI y PRD), interpuso una demanda ante magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la omisión del Consejo General del INE de emitir y presentar el mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones 2024, lo que incumple una sentencia emitida desde 2021. Asimismo, solicitó implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la jornada electoral del próximo 2 de junio y los ciudadanos puedan salir a votar libremente y en paz. Finalmente sigo pensando que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (en las mañaneras), ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción de mi persona que nunca han existido y de todo eso, el presidente se mete en la candidatura, en la elección a favor de su candidata abiertamente y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados: esto no es piso parejo. Xóchilt Gálvez, señaló que los ciudadanos se dan cuenta que estas elecciones hay un abuso de poder por parte del presidente; por eso, nuestro proyecto va creciendo en las encuestas y triunfaremos con la sociedad civil juntos este 2 de junio.

**La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, no anda mal en denunciar al INE por malas acciones en los estados. Así, en Veracruz, se insiste que el INE y OPLE deben de llevar una jornada electoral transparente, porque cada día se están ventilando cosas muy raras, principalmente en el OPLE, donde está el ejemplo de la presidenta del OPLE/Tantoyuca, Luz Irene Sosa Peña, hermana del alcalde de Chontla, Néstor Sosa Peña, que acaba de afilarse a Morena; además de que la semana pasada se le encontró una bodega de despensas que se supone van a utilizar para el día de la elección y comprar conciencias para el voto. Así que ahí hay un conflicto de intereses entre los hermanos, Sosa Peña, (quienes se dicen sobrinos del esposo de Rocío Nahle, Pepe Peña). Ojalá las autoridades electorales hagan bien su papel, y no vaya a ser que el agua llegue hasta el río. ¡Más vale un grito a tiempo!

**Otros que deben de hacer excelentemente su papel son las autoridades militares. Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, su función el día de la jornada electoral, es cuidar que no haya desorden en las casillas, que no se roben las urnas y una serie de cosas; ellos están para cuidar al electorado, y además de aceptar los resultados que se den. Ellos también son seres humanos que son afectados por cualquier conflicto pro electoral juntos con su familia, luego reciben órdenes de sus jefes, y después cuando ellos actúan mal los dejan solos. ¡Esperemos que las cosas el 2 de junio transcurran con calma!

**La verdad que los debates sirven para ver quién es quién, y aquí en Veracruz el pasado debate en el WTC entre la zacatecana Rocío Nahle, el veracruzano Pepe Yunes, y el perdido Polo Deschamps, se ventiló que cada candidato tiene lo suyo. La primera, la zacatecana Rocío Nahle, se la pasó leyendo todo lo que sus asesores le escribieron para que no se equivocara ya que acostumbra a darle otros nombres de los municipios, además de decir que va seguir el proyecto (cuál), el del presidente de la república AMLO, y del gobernador Cuitláhuac García. La pregunta es: ¿Qué han hecho por el país y por Veracruz, ya que solo tenemos desempleo, inseguridad, falta de medicamentos, escuelas cayéndose, maestros protestando porque no les cumplen; no hay agua, apagones de luz, etc., etc., esto es lo que ofrece la zacatecana, mal gobierno como continuidad. Por eso los veracruzanos deben de analizar bien su voto, porque Veracruz es un estado que lo tiene todo, y debe tener una nueva oportunidad para salir adelante; por otro lado, el veracruzano Pepe Yunes, quien conoce perfectamente el estado, habló bien de la problemática de cada uno de los municipios, qué les duele a los ganaderos, agricultores, cañeros, a pescadores, maestros, además de conocer personalmente a cada una de las personas por su nombre. Con Pepe Yunes se respira esperanza, economía, empleo, seguridad para las familias de Veracruz, y el último palero, Polo Deschamps, se aventó la puntada de hacer una dirección de padrinos para las escuelas y puedan ser rehabilitadas; presume muchas obras cuando fue alcalde de Medellín, pero se le olvidó que por ahí también trae algunas denuncias por desvíos de recursos. Así, el payasito de político, cree que regalando dinero en sus giras la gente va a votar por él, Veracruz necesita una gente seria, estadista, que saque adelante el estado, el cual en cinco años se lo acabó este gobierno morenista a donde la gente puso su esperanza. Así las cosas. Lo mejor para todos los veracruzanos en el estado, es salir a votar para que los ciudadanos hagamos la diferencia en Veracruz.

Nos leemos la próxima semana.