Café Jarocho

Yunista disgustados con los Yunes

De pronto, la imagen de Indira Rosales San Román, candidata del PAN, PRI y PRD a la diputación local por el distrito 16, apareció en todos los anuncios espectaculares de Boca del Río acompañada de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Llama la atención que a pesar de que busca un cargo en la elección local, la senadora de la República con licencia no aparece con Pepe Yunes, quien es el candidato a la gubernatura de Veracruz por la alianza que la abanderada. ¿No se supone que los candidatos a diputados deben promover a su candidato a gobernador?

Pero dejando de lado ese pequeño detalle, también podemos advertir que en el búnker azul se dice que Indira no levanta y es justamente el motivo por el que se busca promoverla cercana a Yunes Márquez, un municipio en el que se cree que su imagen y marca, todavía tienen una influencia.

De lo que parece que no se han dado cuenta es que dos de los principales operadores del PAN en Boca del Río, que son Jaime de la Garza, diputado local y Carlos Valenzuela, diputado federal, fueron desplazados de las candidaturas y en esta elección se les está pidiendo conseguir el voto sin ningún beneficio.

Ese disgusto de los operadores yunista no se muestra en público, pero es definitivo que el vestidor está todo y que si bien no operarán en contra, simplemente no operarán. Está en duda la permanencia del PAN en Boca del Río.

Zepeta da línea

La ausencia de algunas y algunos candidatos de Morena en los debates convocados por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) fue idea del dirigente estatal del partido, Esteban Ramírez Zepeta. El líder morenista, por alguna razón que todavía no está clara, tiró la línea para que rechazaran la invitación de la autoridad electoral a debatir.

Sin embargo, la instrucción de Ramírez Zepeta fue atendida únicamente por aquellos perfiles que están dentro de su grupo político, quienes son primerizos en estas elecciones o quienes prefirieron ahorrarse cualquier confrontación con el líder del partido.

En otros casos, como el de Rosa María Hernández Espejo, candidata a la diputación federal en el distrito XII, desatendió la indicación a pesar de que la convoca al debate llegó por la radiodifusora XEU y no por la autoridad electoral que para este caso era el INE.

Rosa María Hernández lo hizo sí porque en sus años como comunicadora le sigue agradeciendo el espacio y la formación que tuvo en dicho medio, pero también porque es de las pocas candidatas que ha demostrado que sí está alineada con su partido, pero cuando se sigue la línea no deja fuera su convicción propia.

Entre los morenistas, otro de los que rechaza rehuir a debatir es Manuel Huerta Ladrón de Guevara, candidato al Senado de la República. El exdelegado del Bienestar simplemente no ha tenido la oportunidad de debatir porque lo bajaron a la segunda fórmula, pero está más puesto que nadie para hacerlo.