Rolando Quevedo Lara. Un gran periodista.

Era el año de 1992 estaba recién egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y como todo egresado no sabía cuál sería mi futuro inmediato. Reflexionando me acordé que había recibido una invitación de trabajo de parte del padrino de generación, el doctor José Pablo Robles Martínez, quien en la fiesta de graduación me dijo: Juan de Dios, ahí en Coatzacoalcos tienes las puertas abiertas en el Periódico Diario del Istmo. Después de unos meses de haber egresado de la facultad en el puerto de Veracruz, me trasladé a mi ciudad natal Coatzacoalcos, y asistí a las oficinas del Diario a visitar al Doctor José Pablo, y me recibió con mucho gusto. Me comentó: pensé que no ibas a venir a visitarme. Ya estando ahí le conté mi triste historia de todo egresado, me enfrentaba a la realidad de no haber trabajo, jajaja se empezó a reír y me dijo: lo sé está muy difícil la vida, pero como te dije aquí tienes las puertas abiertas, y estando en su oficina mandó llamar a Sergio Vázquez, quien era el jefe de Redacción, a quien le dijo: por favor ahí te voy a encargar a mi ahijado, que se vaya contigo y empiecé desde cero. Y así fue mi llegada al Diario de Istmo, en esa época Sergio (Checo) como le decíamos de cariño, me llevó a la sala de Redacción y me dijo cariñosamente: “Sale gordito hay que ponerse a chingarle”. Ese mismo día conocí a muchos compañeros del periódico y entre ellos al subdirector, quien era nada menos que Don Rolando Quevedo Lara, quien ya tenía muchos años dándole en los medios.

Me acuerdo que me dijo Rolando así de franco como era: uno más egresado de la UV, pues si quieres aprender de verdad periodismo hay que ponerse a chingarle y fíjese bien como se hacen las cosas, más adelante me lo va agradecer; y efectivamente desde esa fecha (1992) me hice amigo de Rolando Quevedo, con quien junto con muchos compañeros del Diario aprendí muchas cosas de los medios; claro era otra época y no tan moderna como ahora.

Rolando era una persona extraordinaria y como dije muy franco. En ese año (1992), estaban colaborando grandes periodistas en el Diario del Istmo, como se les decía vacas sagradas de la comunicación, entre ellos Rolando Quevedo, quien se daba el tiempo de escribir su excelente columna “De Primera Mano”, que era una de las columnas más leídas, quienes la leían era porque sabían que lo que Rolando escribía era verídico y además con mucha jiribilla política. También a él le tocaba, junto con el director general el Capitán Héctor Robles Barajas, checar y cerrar la primera plana, donde iban las notas más importantes para que apareciera al otro día en el Diario. Así mi experiencia en el Diario de Istmo, de donde después salí rumbo a otras tareas políticas, pero nunca perdí el contacto con todos los compañeros, y entre ellos con Rolando Quevedo. Cada que tenía la oportunidad de ir Coatzacoalcos, iba a saludarlo al Diario, siempre me decía ahí te veo, vas bien síguele echando ganas; por eso ahora que me enteré que se nos adelantó en el camino, me dio mucha tristeza por la partida de un señorón como lo fue hasta su último momento ROLANDO QUEVEDO LARA. A través de estas líneas le mando mis sinceras condolecías a su apreciable familia.

*En la repartición de posiciones políticas de la alianza MORENA, VERDE y PT para las diputaciones federales y locales, al partido VERDE le tocarán cuatro distritos federales y cuatro locales, dentro de los federales le toca el distrito VXII con cabecera en Cosamaloapan, donde los VERDES tienen muy buena presencia por el gran trabajo que se viene realizando desde hace varios años, por eso les puedo decir que la coalición tendrá un excelente y fuerte candidato a la diputación federal de apellido HERRERA. Por lo que está garantizado el triunfo para la Alianza. Pronto sabrán quién es el super candidato “por que habrá señales”. ¡Hay nanita dijera Don Teofilito!

*Jorge Landa Rivera es un gran gestor desde hace muchos años en la ciudad de Xalapa, donde ya fue regidor, presidente de PRI municipal, y ha colaborado con varios alcaldes en el área de gestión social. Si alguien conoce perfectamente y tiene presencia en el área rural, en los ejidos que no es fácil trabajar, es sin duda Landa Rivera. Por lo que la Alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz”, debe voltear a ver a Jorge Landa. Con seriedad porque les daría el triunfo, es necesario para fortalecer al candidato a Gobernador Pepe Yunes. Por eso más vale un grito a tiempo, no vayan a mandar un recomendado de aquellos que ni su familia vota por ellos. ¡Tiempo al tiempo!

*Ahora sí parecían aquellos viejos tiempo del PRI en los dos eventos que se desarrollaron en la ciudad de Xalapa este fin de semana en presencia de presidente nacional Alejandro Moreno (Alito). El primero fue la toma de protesta de los comités directivos municipales y distritales del PRI en el estado donde se vio abarrotado el salón, incluso fue insuficiente para los cientos de militantes que asistieron de todo el estado, donde con mucha alegría y enjundia gritaban: PEPE PEPE GOBERNADOR. Además el presidente Alito dio un magnífico discurso donde se vio echado para adelante, diciendo que los Morenos salieron más hipócritas y ratas, dicen una cosa y hacen otra, y que no se le olvide a la gente que todas las instituciones fueron hechas por gobiernos priistas (IMSS, ISSSTE, CARRETERAS, etc.), pero que este gobierno en cinco años ha acabado con todo y los programas sociales; por eso debemos sacarlos del poder, pero eso depende de nosotros salir a las urnas a votar este dos de junio. Por su lado Pepe Yunes le pidió a toda la base priistas del estado, hacer campaña casa por casa para poder ganar las próximas elecciones en contra de la persona (Rocío Nahle) que no conoce bien los 212 municipios veracruzanos.

Con un servidor van a tener las mujeres tranquilidad y poder salir a las calles sin problemas alguno. El segundo evento fue de mujeres de todo el estado, en las instalaciones de PRI, donde le refrendaron todo su apoyo a Pepe Yunes. La líder de las mujeres, Yolanda Lagunes, expresó que si las mujeres empeñan la palabra y respaldan un candidato cumplimos con hacerlo ganar, por eso no debe tener la menor duda que las mujeres cuando nos comprometemos salimos adelante; por eso te pedimos Pepe Yunes seas el próximo gobernador de las mujeres veracruzanas. ¡Contigo hasta la victoria! ¡Viva Pepe Yunes, viva el próximo Gobernador! (en los dos eventos se vio mucha militancia y personalidades que se habían alejado o estaban olvidadas. Bien por Pepe Yunes, es el momento de sumar a todos). ¡Enhorabuena!

