Renuncia por hostigamiento laboral, la presidenta del consejo distrital #29 del OPLE

*Hay que estar muy atentos al debate de candidatos a Gobernador de Veracruz este martes 7 de mayo, en la radiodifusora XEU.

*Felicito al director de RTV, Víctor Hugo Cisneros y a Isabel Pacheco, conductora del programa "Veracruz Agropecuario", por haber cumplido 44 años al aire.

*Se rumora que en distrito XXX local Coatzacoalcos rural, la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz" (PAN, PRI y PRD), pueden hacer un cambio de candidato de última hora, estaremos atentos.

*La Lic. Nora Isabel Torres Aguilar, presidente del consejo distrital # 29 del OPLE, con cabecera en Coatzacoalcos, renunció hace días a su cargo por ya no aguantar el hostigamiento laboral, violencia política, daño psicológico, moral y amenazas, aquí su historia; el día 2 de febrero del presente año, la suscrita presento escrito de solicitud y queja sobre una situación acontecida con la entonces vocal de capacitación, Abril Patricia Arenas Gómez, en dicho escrito me duelo de la forma de conducirse y de la expresión de dicha funcionaria ante la investidura que encabezaba por agravio en mi contra, dicho oficio fue enviado al correo electrónico institucional el día 7 de febrero, de lo cual nunca recibí respuesta.-En fecha 15 de marzo la entonces vocal de capacitación del consejo distrital 29 presento su renuncia donde señalaba directamente a la suscrita de hostigamiento laboral, situación que es falsa.- El 8 de abril interpuse ante el organismo público local electoral del estado de Veracruz, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano contra el director ejecutivo de asuntos jurídico del OPLE Veracruz.-El 12 de abril el secretario ejecutivo del organismo remitió dicho escrito al tribunal electoral de Veracruz, quien integro el expediente y registro bajo el numero TEV-JDC-752024.- Además el 16 de abril fue radicado el mismo, en el escrito presentado la suscrita renuncia violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de la presentación de una queja ante el director jurídico Gerardo Junco Rivera, que inestabilizaban el proceso electoral en el consejo distrital, escrito del cual no se le dio el trámite correspondiente.-A raíz de todo esto el día 11 de abril se presentó personal de la secretaria ejecutiva del OPLE., para notificarme un acuerdo emitido el 10 de abril, sobre un procedimiento de remoción con el número, CGSEDEAJPR0012024, en este mismo escrito me fue entregado un expediente dentro de los cuales se me fijo un plazo para contestar así como una audiencia de pruebas y alegatos, dicho procedimiento se desprende del escrito de renuncia de quien fuera en su momento la vocal de capacitación.. con todo demuestra que la vocal es beneficiada ya que una servidora, presento varios oficios y nunca le dieron procedimiento, además recibí una llamada de un numero desconocido donde me amenazan de que renuncie si no me voy a ver en problemas muy graves, es importante mencionar que el responsable de la integración de los consejos es única y absolutamente del consejero Quintín Dovarganes Escandón, quien nunca visita las sedes ni apoya a los trabajos para que el proceso electoral salgan de la mejor manera, por todo estos hechos, temo por mi seguridad, y decido renunciar al cargo de presidenta del consejo distrital 29, dejando a salvo mis derechos para poder defenderme por la vía legal como ciudadana, atte. Nora Isabel Torres Aguilar,. Así las cosas, en el OPLE de Veracruz, imagínense como deben estar los demás consejos distritales en el estado, hay que ponerles los ojos, porque dicen que están muy chairos.

*El Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral (INE-OPLE). Son los dos organismos serios que van estar atentos a la elección de este dos de junio, esperamos que hagan su trabajo con seriedad y responsabilidad, porque hay mucho rumor que están cargando los dados a favor de una alianza electoral, y la gente ya se empieza a darse cuenta de estas maniobras, no vaya ser que el día de la elección por querer quedar bien, vayan a hacer alguna artimaña electoral, para favorecer a los aliados del presidente de la república, porque puede pasar como dice AMLO, "despertar al tigre", se sabe que meses atrás en las diferentes secretarias de gobierno estuvieron mandando personal de confianza para que se dieran de alta y estar trabajando en los organismo electorales distritales (OPLE), para así favorecer al partido en el poder (Morena), estamos a tiempo que esos dos organismos electorales se ponga la pilas y hagan bien su trabajo este dos de junio, para no provocar la furia de los electores y se les vaya a salir de la mano la elección porque el "agua puede llegar hasta el rio", puede ser muy lamentable la ciudadanía Veracruzana, ya no aguanta este mal gobierno, además de tener inseguridad, desempleo, sin medicinas y muchas cosas más, amigos debemos de cumplir con nuestro deber de salir a votar, para así poder tener el gobierno que elegimos, porque en el actual nos quedaron a deber, pobre Veracruz no se lo merece.

*Pepe Mancha, ex líder estatal de PAN, ex diputado local y actualmente Consejero Estatal, le toco la gran encomienda de dirigir los trabajos en el estado de Veracruz, de la candidata a la presidencia de la república Xóchitl Gálvez, por lo que con su gran experiencia está recorriendo el estado, y checando los grupos que apoyan a la candidata, además de estar en los diversos medios de comunicación para dar a conocer los programas sociales que ofrece Xóchitl Gálvez, para sacar y retomar el rumbo de Mexico, que mucha falta hace, la ciudadanía ya está hasta la madre de todo lo que está pasando en el país, también está impulsando la candidatura del Veracruzano Pepe Yunes a la gubernatura, así es el gran trabajo que realiza Pepe Mancha, a favor de la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz", los resultado se verán este dos de junio. ¡tiempo al tiempo!

*Muy interesante va estar la contienda electoral en el distrito XI área rural de Xalapa, entre Toño Ballestero de la alianza "Juntos Haremos Historia", y Sergio Hernández, de la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz", ya que son dos chuchas cuereras que la gente ya los conoce muy bien a los dos y es momento de demostrar lo que han hecho por los Xalapeños, las elección no están fácil ya que dependen mucho de las campañas a presidente de la república, senaduría y diputados federales, para poder obtener votos y ganar la elección, las cuales hasta el día de hoy está muy cerrada, quien camine más y visite las colonias podrá tener más posibilidad de ganar la elección, vamos estar muy atentos este mes de mayo, que son los cierre de campaña políticas, y llegar el domingo dos de junio a una contienda muy importante para el País y Veracruz (el éxito de las campañas, es que salgamos a votar).

