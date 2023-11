Quienes deben ponerse las pilas para ayudar a Pepe Yunes son: Adolfo Ramírez y Lorena Piñón

Finalmente el pasado viernes 24 de noviembre en la sede Nacional del Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de México, se llevó a cabo la reunión entre los aspirantes a la gubernatura de Veracruz por parte del PRI: Pepe Yunes, Héctor Yunes, Cirilo Vázquez, Marlon Ramírez, Lorena Piñón y Anilú Ingram, que al final acabó saliéndose de la reunión; también estuvo de testigo de honor Adolfo Ramírez “el fofo”. presidente estatal del PRI en Veracruz, todos ellos con Alejandro Moreno “Alito”. Presidente Nacional del PRI quien les comentó de que después de una revisión y una charla de unidad entre todos los ahí presentes se definió que el mejor posesionado y candidato para Veracruz sería Pepe Yunes, fue así como salió humo blanco en la sede del PRI nacional para Veracruz. Inmediatamente todos los ahí presentes respaldaron la decisión tomada y van en unidad con Pepe Yunes a ganar la Gubernatura de Veracruz en el 2024; con eso se demuestra que la oposición unida puede dar la gran batalla, el Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) unidos pueden lograrlo, el pastel es grande y puede ser bien repartido entre todos; esperemos ahora que cada partido en Veracruz no se ponga de exigente en las demás posiciones. Hay que ser realistas, quién es quién, qué trae cada uno en votos porque es lo que se necesita. El PAN y PRD propondrán los candidatos a Senadores y la repartición de las diputaciones federales ya se dio en cada uno de los 19 distritos. Federico Salomón (PAN), Adolfo Ramírez (PRI) y Sergio Cadena (PRD) se deben de poner las pilas y meterse de lleno a la campaña para aportar un chingo de votos que es lo que se necesita para poder dar el gane no solo a Veracruz sino al país, y después de 2024 vendrán las municipales donde se podrán despacharse con la cuchara grande. Ojalá lo entiendan y no pierdan esta gran oportunidad porque después va a ser demasiado tarde para lamentarlo. Es momento de buscar a todos y así unidos rumbo a la gran batalla. Hoy nadie sobra todos faltan, “eventos llenos, no son urnas llenas” dijera el cuencueño y gran gobernador de Veracruz: Fidel Herrera Beltrán, “el tío”.

*Quienes ya se están preparando para las próximas elecciones federales y estatales son los candidatos del Partido Movimiento Ciudadano en diverso curso sobre campañas políticas, elecciones, marketing, etc., todo esto es para poder desarrollar una excelente campaña y tener el acercamiento con la gente. Hoy las campañas son totalmente diferentes y también deben de prepararse en temas de redes sociales ya que la competencia va a estar fuerte. Su líder estatal en Veracruz, Sergio Gil Rullán, se preocupa primero por tener buenos candidatos, segundo que estén bien preparados para poder tener contacto directo con la gente y que escuchen las propuestas legislativas que ellos llevan para mejorar el país. Todo esto va ir pegado a la campaña del candidato a presidente de la república, Samuel García, quien quiere repetir la odisea de Nuevo León de que caballo que alcanza gana. Samuel es una opción fresca y joven con experiencia, además de tener a su lado una gran mujer (Mariana) que le entiende bien a las redes sociales, y que lo acompañará en esta gran aventura, juntos pueden dar la gran sorpresa al pueblo de México mientras las dos candidatas de las alianzas se están dando con todo. También hay que esperar quienes van a ser los candidatos de MC a la Gubernatura y Senadores. Ya todos unidos como candidatos a presidente, gobernador, senadores, diputados federales y locales caminarán de las manos y juntos podrán sacar el triunfo naranja en el 2024: hay que seguirlos.

*Después de haber estado más de cuatro años al frente de comité directivo estatal del PRI en Veracruz donde libro grandes batallas internas y externas, el diputado local Marlon Ramírez Marín fue designado Secretario Regional en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos por parte del dirigente nacional Alejandro Moreno “Alito”, no le dejaron la vara fácil a Marlon ya que dos de los estados donde representa al PRI nacional habrá cambio de gubernatura, y a él le toca estar pendiente y revisando que todo el proceso interno salga bien por parte de los candidatos del Frente Amplio por México, el diputado no le puede fallar a la confianza que le diera “Alito” por eso está viajando dos o tres veces a la semana a los diferente comités estatales del PRI en los estados que le tocaron (que por cierto ninguno es gobernador por el PRI) por lo que tiene el reto de sacar adelante la elección del 2024. Esperemos que con la experiencia que tiene Marlon Ramírez dará buenos resultados (él sabe mover bien el abanico) por eso la confianza de Alejandro Moreno.

*Donde estarán de fiesta este viernes 1 de diciembre es en el municipio de Puente Nacional ya que se llevará a cabo el Segundo Informe Municipal por parte del presidente municipal Roberto Montiel M. “Calelas”. quien dará su informe sobre las obras y acciones que ha desarrollado en las 50 congregaciones que pertenecen al municipio. Sabemos que es imposible quedar bien con todos con el poco recurso que se maneja, pero se trata de hacer mucho con poco y poder cumplirle a todos los puenteños. “Calelas”, ha estirado todo el recurso para poder ayudar a cada uno de ellos. Ojalá así sigan los trabajos en Puente Nacional para seguir apoyando a la gente que se encuentra contenta con los trabajos que se va desarrollando en todo el municipio.

