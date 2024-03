Lorena Piñón y Claudia Balderas ¿Qué aportan para el proyecto de Xóchitl Gálvez y Pepe Yunes?

*Se nos adelantó en el camino celestial un gran amigo y líder "El Tigre Ismael García Huesca", quien ya descansa en paz. Le mandamos un abrazo solidario a toda su familia. Que tenga un eterno descanso, Dios lo tenga en su Gloria. ¡Amén!

*Se integra a darle oxígeno al PRI, Patricio Chirinos del Ángel, como líder estatal del Movimiento Territorial (MT) con su gran experiencia como ex alcalde del municipio de Tempoal, ex diputado local y federal. Le deseamos el mejor de los éxitos.

Dijeran en mi pueblo "estás viendo el temblor y no te incas". Así las cosas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, el dirigente nacional y dueño del PRI, Alejandro Moreno (ALITO), creo no conoce a fondo la verdadera odisea que está pasando el PRI de Veracruz, ya que en la lista de la tercera circunscripción para las diputaciones federales debieron haber hecho un análisis profundo de qué personajes político de los estados que conforman la tercera circunscripción (YUCATÁN, QUINTANA ROO, CHIAPAS, OAXACA, TABASCO, CAMPECHE Y VERACRUZ) aportan más votos para el proyecto nacional y estatal, esto es porque resulta que en la primera posición repite la diputada (la artista) Lorena Piñón, y en novena posición Claudia Balderas (que por cierto es actual senadora, pero ella llegó por Morena, y al ver que ya no le iban a dar nada se pasó al PRI); las dos son premiadas en buenas posiciones pero ellas qué aportan en votación a Veracruz. Lorena Piñón, no la quieren ni en su municipio San Rafael, además fue premiada como secretaria general del PRI estatal (habiendo otras mujeres más capaces), ya que ella solo lo que hace son caprichos para estar en primera fila en los eventos de la alianza para tomarse selfie, grabarse en videos en cada evento para subirlo a sus redes y así justificar su trabajo político; no atiende a la militancia, se la pasa más tiempo en México y en el extranjero. Por otro lado, Claudia Balderas (por cierto, originaria de la congregación Allende en Coatzacoalcos, donde ya ni se para porque ahora es fifí) quien durante su paso por el Senado solo fue conocida por los problemas familiares de su esposo y caseros (por no pagar la renta de la casa donde vivía en México) en todos estos chismes estuvo metida. A los verdaderos políticos veracruzanos que aportan bastante al PRI, como Cirilo Vázquez, le dieron la posición seis, mínimo pudo ir en la tres, porque él y su hermano Ponciano Vázquez son activos y garantía política en el sur de Veracruz para el proyecto de Xóchilt Gálvez y Pepe Yunes. Ojalá reflexionen en México y hagan algo por el pobre PRI de Veracruz, porque, así como está hoy no aporta nada al proyecto nacional y estatal. ¡Así las cosas!

*Del 15 al 20 de marzo del presente año se llevará a cabo la primera muestra nacional de ganado Sardo Negro Mocho, siendo la sede en la congregación de Nuevo Morelos del municipio de Jesús Carranza, Veracruz, donde se concentrarán ganaderos de todo el país. Uno de los anfitriones y organizadores del evento es el maestro y ganadero Manuel Díaz Rivera, presidente del Comité de Raza Sardo Negro Mocho de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú, y secretario del Comité de Vigilancia. Se espera que en este evento ganadero sea todo un éxito ya que es la primera vez que Veracruz es sede de dicho acontecimiento. Durante esos días se expondrán excelentes razas de ganado de calidad, los esperamos para que convivan y vean ejemplares del todo el país en el recinto ferial de Nuevo Morelos. Habrá invitados de diferentes autoridades federales, estatales y municipales.

*Los dueños del grupo político "DESUNIDOS TODOS" en el estado de Veracruz, Eleazar Guerrero Pérez y Ulises Rodríguez Landa, se dieron cuenta de que su gran trabajo que venían realizando con empleados de gobierno y líderes de colonias no dio los resultados que ellos esperaban, ya que decían tener miles de socios en su organización "Desunidos Todos", para las próximas elecciones del dos de junio, pero la candidata a la gubernatura, la zacatecana Rocío Nahle, no les creyó y lo primero que pidió fue la salida de Eleazar Guerrero de la Secretaría de Finanzas, y la de Ulises Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad, ya que dichos personajes se estaban yendo cabezones con las finanzas de dichas dependencias; al saber de sus salida buscaron una opción política, y se metieron a la tómbola (puro rollo) que realiza el partido morena a nivel nacional para elegir candidatos, y los dos personajes resultaron ganadores en la posición número 16 de la diputación federal de la tercera circunscripción, eso no les garantiza que van hacer diputados ya que ellos depende de la votación de los estados que integran dicha circunscripción, por eso veremos cómo les va a este par de p.... porque les urge el fuero constitucional por los malos manejos que hicieron en las secretarías donde despachaban. ¡Tiempo al tiempo!

*Por otro lado a quienes les está yendo bien en su primera semana de campaña, es a los candidatos a diputado federal por el distrito X con cabecera Xalapa, Américo Zúñiga (titular) y Román Moreno (suplente). Van fuerte con reuniones con estudiantes, empresarios, maestros, visitas domiciliarias y recorridos en las diversas colonias de Xalapa; están siendo bien aceptados por el pueblo xalapeño, sabedores que los candidatos son garantía de trabajo y seriedad en sus propuestas. Ojalá mantengan ese paso durante los tres meses de campaña que tienen que realizar. Son dos hombres de experiencia política, y sabedores de la problemática de Xalapa. Ellos también caminaran en unos meses junto a la candidata a presidente de la república Xóchitl Gálvez, los senadores Miguel Ángel Yunes y Sara ladrón de Guevara de la alianza "Fuerza Corazón por Veracruz" mientras se incorpora el veracruzano Pepe Yunes, candidato a gobernador y los 30 diputados locales. Así las cosas, en el arranque de las campañas políticas en Veracruz. (Saliendo a votar por la mejor opción este dos de junio, se resuelven las cosas de México y Veracruz).

