Fernando “el huevo” Arteaga, ¿Traidor o Traicionado?

*Feliz día del Padre. *Excelente el nombramiento de Ricardo Ahued, en el nuevo gabinete como secretario de gobierno, ya que es un hombre de carácter templado, atento y muy amable, conoce a los grupos políticos del estado, a lideres de diversos partidos políticos, y eso hará que sea un secretario que incline la balanza, en las negociaciones que se tengan que hacer para llevar un estado en armonía.

*Escuchado en un comedero de esos de moda en Xalapa, la mesa llena de esos efebos que en este sexenio, vinieron a sustituir a las famosas “reinis”. La jefa no necesita a ninguno de los aliados para la gobernanza de su “gobernatura”. Las posiciones de gobierno deben ser para nosotros, los verdaderos morenistas, los que sudamos la campaña. Ya dijo “AMLO” que lo importante es la lealtad. Para 2025, si es que vamos aliados, Morena debe encabezar todas las candidaturas. La gente debe entender que solo deben votar por el movimiento. Ahued lo hacen secretario por quedar bien, el que va a mandar ahí es alguien del movimiento, alguien de verdad. Y con estas sesudas reflexiones, los mozalbetes siguieron soñando con su mundo color guinda.

La renuncia del diputado por el distrito 14 Fernando Arteaga Aponte y otros tres legisladores a la fracción parlamentaria de MORENA para constituirse en un grupo mixto dentro del Congreso del Estado, hecho polémico que se dio precisamente en tiempos electorales, propició que los principales actores políticos de ese partido señalaran a Arteaga de traición a la 4T adjudicándole la celebración de pactos o alianzas secretas con la oposición azul, lo que a decir del legislador es todo lo contrario, argumentando que se mantiene firme a los principios y lineamientos de MORENA y que el traicionado es él ya que nunca tuvo el respaldo de su bancada en la lucha que emprendió contra la empresa Grupo MAS, concesionaria del servicio de suministro de agua potable en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, a la que desde la tribuna y precisamente como Presidente de la Comisión de Agua Potable, ha culpado de incumplimiento de la obligación de dar mantenimiento a los pozos y en general a la instalaciones que forman la red de agua potable perjudicando con ello a la población de ambos municipios quienes padecen un ineficiente servicio, agua de pésima calidad, tarifas elevadas y cortes de suministro que atentan contra los derechos humanos de los veracruzanos. Arteaga afirma con vehemencia que él sí práctica los postulados del líder de este partido el presidente Andrés Manuel López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar y se dice haber sido traicionado él ya que nunca recibió el apoyo de su bancada para poner un alto a los abusos del grupo MAS, revocar la concesión con la que opera y sacarlo de una vez por todas de Veracruz. El legislador sostiene que separarse de esa bancada no tuvo nada que ver con el proceso electoral y mucho menos hubiera pactado con aquellos a quienes él enfrentó en el 2021 luchando a morir contra una dinastía que tiene secuestrada a la zona conurbada Veracruz - Boca del Río. Arteaga afirma no ser traidor sino traicionado. Además reitera su apoyo y el de sus simpatizantes en campaña en favor de todos los candidatos de la 4T en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, como es el caso de Byron Barranco, Rosa María Hernández Espejo, Manuel Huerta, Claudia Tello, Bertha Ahued Malpica y desde luego la hoy gobernadora electa Rocío Nahle.

***Se comenta el supuesto nuevo gabinete a partir del 1 de diciembre en el gobierno de Rocío Nahle., secretario de gobierno Ricardo Ahued Bardahuil (alcalde de Xalapa), secretario de seguridad José Manuel Pozos Castro (alcalde de Tuxpan), secretaria de Sedesol estatal Juan Javier Gómez Cazarin (diputado local), secretaria de educación Claudia Tello Espinosa (senadora electa), secretaria de salud Carmen Medel Palma (alcalde de Minatitlán), secretaria de desarrollo económico Ernesto Pérez Astorga (senador actual), secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Rodrigo Calderón Salas, (alcalde Martínez de la Torre), secretaria de turismo Tanya Viveros Cházaro, Jefa de la oficina del programa de gobierno, Lesli Garibo Puga, secretario de finanzas Diego Castañeda, secretario de infraestructura y obre públicas, Ricardo Exsome, secretaria de cultura Xóchilt Molina. Estos son algunos de los nombres que se manejan en el corrido político, claro falta muchos meses y podría haber cambios en la lista, pero por el momento eso es la lista previa, claro todos los nombramientos están en manos de la gobernadora electa, ¡esperemos!

***También el congreso local, las cosas se van a poner buenas ya que con la conformación de la nueva legislatura, habrá gente de experiencia y gente nueva, no descartemos que la mayoría la va tener la alianza MORENA, VERDE y PT., y ahí no hay que perder de vista Diego Castañeda, buen jurista y gente muy cerca de la nueva gobernadora, suena para ser el presidente de la junta de coordinación política, pero los demás partidos también van a tener una participación fuerte, el PAN, tendrá a un Fernando Yunes, ex senador de la república, Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila ex al acalde Boca del Rio, el PRI a Hector Yunes, ex diputado federal, ex senador, estos grupos parlamentario darán la pelea en la tribuna fuerte en contra de los puntos de acuerdo, estaremos atentos para ver un buen nivel parlamentario.

***Que tiempos aquellos cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), era el poderoso partido a nivel nacional, estatal y municipal, donde se peleaban por ser candidato, muchos que hoy lo rechazan gozaron de las mieles del poder, siendo funcionario o legislador, pero hoy que lo ven en la desgracia ya ni se acercan, cuando el candidato a gobernador perdiera la contienda, en mis tiempos cuando había una derrota el presidente estatal y la secretaria general del PRI, al otro día ponían sobre la mesa su renuncia, pero hoy a 15 días de la derrota no veo que Adolfo Ramírez Arana (el fofo) y Lorena Piñón Rivera (la artista)., a quienes por cierto les hizo justicia la revolución, ya que la esposa del fofo va ser diputada local pluri, y Lorena Piñón repite de diputada federal pluri, los dos por ser amigos de Alejandro Moreno (Alito), quien también le fue bien va ser senador por segunda vez, creo que los dos deben de poner su renuncia inmediatamente y convocar al consejo político para que el secretario de organización, asuma interinamente la presidencia mientras sale la convocatoria para la nueva dirigencia, si no lo hacen en el “pecado llevaran la penitencia”, pero además deben de darle paso a las nuevas generaciones de jóvenes, porque el pueblo ya no quiere saber de los mismos, los de experiencia deben de guiar a los jóvenes pero desde atrás, porque hoy el PRI, ya vivió la verdadera tragedia política, ojala lo entienda porque los tiempos electorales están encima, el año que viene se renuevan los 212 municipios y el PRI la tiene muy difícil, ojala tenga por lo menos 50 candidatos a presidente municipales. ¡se tenía que decir y se dijo!

***Muy agradecidos de mis compañeros coordinadores regionales y municipales de Amecope-Veracruz, ya que sin ellos esta asociación no tendría presencia y fuerza, el pasado fin de semana los días 7 y 8 de junio en la ciudad de Xalapa, se llevó a cabo el II Congreso Estatal de Amecope, donde durante estos dos días, se llevaron a cabo actividades de ponencias con destacados invitados, además de la entrega de reconocimientos a compañeros comunicadores y periodistas de todo el estado, por su gran labor durante varios años en diferentes medios impresos, radios, televisión, digitales., los coordinadores son: zona norte, Luis Enrique López, (Panuco, Tantoyuca, Tempoal, Álamo, el higo) zona centro, Néstor Soriano, (Martínez de la Torre, Tlapacoyan), zona centro Patricia Aguilar (Boca del Rio-Veracruz) Francisco Medina (Cardel), Julio Herrera, (Huatusco), Efraín Hernández (Córdoba), Fernando Inés (Orizaba), Hugo Vázquez (Fortín), Isaac Arroyo (Misantla) Jaime Méndez (Altotonga), Ángel Guillen (Acayucan), Samuel Rodríguez (Ixhuatlán del Sureste) Jairo Torres (Moloacan) José Luis Utrera (Minatitlán), Víctor Nazariego (Coatzacoalcos), Raúl Martínez (Coatzacoalcos), Eliseo Tejeda y Rubén Morales (Xalapa), Arturo Pérez (Coatepec) y al dirigente nacional Omar Quezada Bielma, sin todos ellos y muchos más que se están sumando a nuestra organización, no estaríamos creciendo cada día más, ahí vamos pasito a pasito ¡vamos bien y viene cosas mejores!

***Este fin de semana en la ciudad de Xalapa, en las instalaciones del museo Kana, se llevó a cabo el 19* Congreso de Liderazgo y Emprendimiento de la Universidad Euro Hispanoamericana, donde estuvieron presentes invitados especiales como el Senador y próximo Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. Maestro Ernesto Pérez Astorga, el Director General de las Casas de la Cultura Jurídica, Lic. Alejandro Herrera, la Senadora Electa Claudia Tello Espinosa, la Presidenta de la Comision Estatal de Derechos Humanos en Veracruz Namiko Matzumoto Benítez, así como la destacada Dra. Ruth María Rodríguez Pérez, Rectora de la Prestigiada Universidad Euro Hispanoamericana, así como también alumnos y ex alumnos, dentro de marco del congreso se presentaron una serie de ponencias con diversos expositores con temas diversos de interés para los universitarios, los expositores fueron: Fátima Palacios (alpinista), Elda Molina (Comunicadora), Claudia Lizaldi (Conductora y Escritora), Karla Huerta (Emprendedora) y Fernando Arenas (Empresario)., en su discurso de inauguración la Rectora Dra. Rodríguez Pérez, destacó dos puntos importantes de la Universidad, una estar dentro de las 180 Universidades mas prestigiada del País, a través de la Organización FIMPES A,C., dos haber otorgado el “Doctorado Honoris Causa” al Arquitecto Miguel Quintana Pali, Fundador y Director General del Grupo Xcaret, en el Estado de Quintana Roo, a 30 años de su Fundación la Universidad Euro Hispanoamericana, se expande cada día más, como dijo la Rectora Ruth María Rodríguez Pérez, “Para Ser Grande Hay Que Soñar en Grande”.

Nos leemos la próxima semana.