Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum su informe de 100 días de gobierno

*Inicia una nueva etapa en los Estados Unidos, con la llegad por segunda vez como presidente de la república, de Donald Trump. Esperemos que las relaciones entre USA y México sea dentro de los términos de una buena relación diplomática.

*En el año 2010, me incorporé a trabajar al PRI estatal como secretario de organización, y en esa oficina encontré a un joven con mucha dinámica y trabajo, quien se llamaba Neftalí González, con quien entablé una buena amistad. Después de que un servidor salió de PRI, seguimos en contacto; me platicó que tenía un taxi y que se había instalado como líder del sitio que está en Plaza Ánimas, ahí me lo encontraba seguido y platicamos de diversos temas, y hace días me sorprendió la noticia de su partida en el camino celestial, en verdad me dio mucha tristeza. Me solidarizo con su familia y que Dios lo tenga en su reino. ¡Amén! ¡Vuela alto mi querido Neftalí, te abrazo con cariño!

*No pierda de vista en Coatepec, Veracruz, al ex diputado local, Juan Enrique Santos Mendoza, y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), quien es un fuerte contrincante a la presidencia municipal, líder social y militante fundador de Morena, por lo que puede ser un excelente candidato. ¡Tiempo al tiempo!

En el zócalo de la Ciudad de México, donde estaba a reventar como en los tiempos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró sus 100 días de gobierno la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Resaltó que en los primeros días se a demostrado que las mujeres tienen la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para conducir los destinos de la nación. La paz y prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia: eso es la Cuarta Transformación. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Resaltó sobre la relación de México con Estados Unidos, la cual, aseveró, será buena y de respeto. A 100 días del inicio del segundo piso de la cuarta transformación, la presidenta afirmó que está dedicada en cuerpo y alma al bien del pueblo de México, que hoy es una nación viva, soberana, independiente, libre, democrática y cada vez más justa. Servir al pueblo y a la patria es el mayor privilegio que podamos tener, Tengan la certeza que estoy dedicada al bien de nuestro pueblo. En eso se nos va la vida misma. También hoy les digo, a esos que aún no han entendido que las mujeres podemos, les decimos: así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las fuerzas armadas. Destacó la estrategia nacional de seguridad del gobierno de México, que se basa en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la guardia nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Se logró, entre septiembre y diciembre del 2024, reducir el 16 % de los homicidios dolosos, el 20 % las lesiones dolosas por armas de fuego y el 5 % todos los robos con violencia. La presidenta expuso que durante los 100 días de gobierno, se visitó las 32 entidades de la república por tierra y aire, 32 mil 449 kilómetros, reuniéndose con los 31 gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la CDMX, para que juntos podamos definir los próximos proyectos estratégicos. Informó que en 2025 habrá una inversión de 835 mil millones de pesos, 13.3 millones de adultos y adultos mayores recibirán su pensión, 2 millones de personas con discapacidad recibirán su apoyo, 400 mil jóvenes se beneficiarán con el programa construyendo el futuro, 410 mil jóvenes de educación superior tendrán becas, 4 millones 100 mil niños y niñas tendrán beca de primaria, 4 millones 224 estudiantes de preparatoria tendrán becas, 95 mil 819 campesinos seguirán teniendo acceso a precios de garantías, 193 mil pescadores serán beneficiados con bienepesca, 445 mil campesinas y campesinos seguirán sembrando vida, 2 millones de agricultores pequeños tendrán fertilizantes gratuitos y apoyo de producción para el bienestar y 174 mil escuelas se beneficiarán con la escuela es nuestra, 12 mil 381 centros de salud con las clínicas nuestras, y así enumeró un sin número de apoyos que vendrán para todo el pueblo de México. La presidenta estuvo acompañada por el pueblo de México, por todos los miembros de su gabinete legal y ampliado, así como las y los gobernadores de diferentes estados, senadores, diputados federales, representantes de los pueblos originarios y del sector empresarial.

***Empieza las candidaturas a presidentes municipales, y en los 212 municipios del estado, se calientan las cosas con diversos candidatos de los partidos políticos y con personas que se registraron ante el OPLE como candidatos independientes, uno de ellos es, Francisco González Villagómez “Paco Villagómez”, líder del sindicato de maestros MUTEV, y ex regidor de Xalapa, quien desde ese cargo, trabajó muy cercano a la gente para que haya voluntad de cambio en una ciudad como Xalapa; el cambio viene desde los ciudadanos., los planes y proyectos siguen adelante y con gran fuerza, cuando las intenciones son nobles y honestas. Eso es lo que ofrece, “Paco Villagómez”, a la ciudadanía de Xalapa, la cual tiene la suerte de conocer y saber de sus problemáticas que existen, por eso haré un súper esfuerzo para que el pueblo de Xalapa tenga una opción diferente y me dé su voto de confianza para que juntos trabajemos y cambiemos nuestra linda ciudad.

***Uno más de los que quiere gobernar Coatzacoalcos, es Pedro Miguel Rosaldo García, actualmente subsecretario de egresos de la Secretaria de Finanzas del gobierno del estado, se registró dentro de la contienda interna de MORENA, para poder ser el candidato a presidente municipal. Joven que se posesiona como el favorito. Es un luchador social, viene de una familia política como lo fue su padre el Dr. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, ex diputado federal, por el desaparecido partido PRD. Pedro Miguel es un joven de las nuevas generaciones que se incorporaron a Morena, gente muy cercana a la actual gobernadora Rocío Nahle, con la que colaboró en la Secretaria de Energía. Una persona académicamente bien preparada, es licenciado en derecho, mercadotecnia; es master en finanzas y doctorado en administración pública, lo que le da una ventaja ante sus demás contrincantes, Coatzacoalcos, puedes tener un excelente presidente municipal, ya que Rosaldo García, tendría todo el apoyo de la actual gobernadora, y es lo que necesita Puerto México. ¡Esperemos!

Nos leemos la próxima semana.