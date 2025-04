Carlos Ernesto Hernández, por el PAN en Emiliano Zapata

*Mi sincera condolencia a la familia de mi amiga Maru Pinete, una gran mujer y valioso ser humano, se nos adelantó en el camino Celestial. ¡Amén!

*La Familia Sánchez Jerezano, está muy contenta y orgullosa de Luis Felipe Sánchez Jerezano (PIPE) por haber egresado de la generación 2021-2025 de la carrera de Derecho de la excelente Universidad de Xalapa. (Habemus Abogado).

*En política la brecha generacional parece que no se nota, pero lo es todo. Gran impacto causó en algunos sectores de la sociedad civil la designación en Tempoal de un personaje exconvicto por graves delitos, como Coordinador del Partido Verde. Este individuo, que se dice es cercano al partido gobernante, habría sido impuesto como parte de la negociación de la coalición a los del Tucán, situación avalada (y quizá hasta propiciada) por quien gusta decir que es quien sigue manejando esa franquicia en el Estado, desde el Palacio del Encanto. Sin embargo, esta generación de los 90´s que dirigen MC y el PVEM, tiene su particular manera de operar y en un giro que no deja de sorprender por su precisión, el oficialmente dirigente del Partido Verde da un golpe de timón y no solamente logra sacudirse el compromiso de postular a este señor, sino que registra como candidata en ese municipio a una mujer. Jóvenes calladitos calladitos, operan mas bonito.

En el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, debe de ser electo un alcalde con experiencia, que conozca su problemática, ya que después del desorden, que hubo en la contienda interna de la alianza Verde y Morena, para elegir su candidato, donde saliera electo el menos pensado, y el más rechazado por los propios militantes de Morena y Verde. Daniel Baizabal, que es mal visto, además de ser un chapulín, defraudador y perdedor ya en varias ocasiones. Por lo que el escenario se abrió para otros candidatos con experiencia política y administrativa, estamos hablando de Carlos Ernesto Hernández, quien ya fue alcalde y diputado local y dejó un buen sabor de boca en su encomienda, hoy participará por el Partido Acción Nacional (PAN), quien lo acogió con buenos ojos; pero no solo los panistas, sino además gente de Morena y PRI lo apoyan. Por lo que la pelea va estar muy pareja. Daniel Baizabal está confiado en los programas federales, quien cree que la gente es tonta; el pueblo ya aprendió y mas en las elecciones municipales, saben quién es el bueno para ser el alcalde, es la autoridad con quien tienen más contactos para sus problemas locales. (agua, luz, pavimentación, etc.), por eso la gente ve con buenos ojos al candidato a la presidencia municipal. Por su lado Carlos Ernesto, cuando fue alcalde dejó un buen trabajo en obras, y saben que llegando él al H. Ayuntamiento se podrá trabajar mejor para el crecimiento de Emiliano Zapata. Así las cosas en el municipio de más crecimiento en plusvalía y cercano a la capital de Estado. ¡Tiempo al tiempo!

***"Si las cosas se hicieran fácilmente, cualquiera las haría". Por eso las envidias están a la orden del día. Al profesor, líder social y diputado local, Esteban Bautista Hernández, le realizan fuego amigo desde el mismo Congreso del Estado, por su desarrollo en el buen trabajo que viene realizando desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso Local de Veracruz (que mas de uno quisiera), pero Esteban Bautista es un hombre que viene trabajando desde muy joven; empezó en su municipio, Tatahuicapan, después en el distrito y posteriormente en el Estado de Veracruz. Así ha ido escalando en su vida profesional, además de ser un incansable luchador social, y eso le ha permitido avanzar en la política, siendo alcalde de su querido pueblo Tatahuicapan, después diputado federal por el distrito de Cosoleacaque, y actualmente diputado local, fue electo por sus compañeros como coordinado de la bancada de Morena y presidente de la JUCOPO donde viene haciendo un excelente trabajo, llevando una buena relación con sus 49 compañeros diputados de todas las bancadas partidistas, claro que hay celos de algunos compañeros, quienes quisieran estar en su lugar, pero cuando eres trabajador y, principalmente honesto y leal al equipo, por eso te llegan estas grandes oportunidades. Si no pregúntele a la gobernadora Rocío Nahle, que ciegamente le tiene toda la confianza a su compañero de lucha el Profesor Esteban Bautista. ¡Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan ....!

***¡Lástima Margarito! así le dijeron al senador Miguel Ángel Yunes (Chiquiyunes) en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, al quitarle su afiliación al partido en el poder por justificar que él sigue militando en el PAN, por lo que no fue aceptado; eso demuestra que la palabra de la gobernadora, Rocío Nahle, tiene fuerza en el partido Morena, ya que ella fue la primera en inconformarse cuando se enteró que Chiquiyunes había pedido ser militante de Morena, impulsado desde el Senado de la República, pero todos sabemos que las diferencias internas que hay entre algunos senadores de Morena, y la gobernadora de Veracruz, pusieron entre la pared a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde y al secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, ya que no sabían qué salida darle a la petición de Rocío Nahle. Me imagino que hicieron una evaluación de quién era más valioso dentro de Morena. y al final decidieron seguir apoyando a una militante con respeto y trabajo dentro del partido. Así que chiquiyunes tendrá que esperar otro momento para poder ser militante de Morena. ¡Mientras se queda en la bancada de Morena en el Senado, pero sin ser militante!

***En El Higo, el eterno aspirante morenista a la alcaldía, y fundador de ese partido en este municipio, Gustavo García Sánchez, al no ser favorecido en la encuesta, despotricó contra sus dirigentes y ahora se suma al PAN donde lo hacen candidato y espera dar la batalla.- En Tantoyuca se observa muy dispareja la contienda pues, mientras en el PAN, el experimentado candidato Joaquín Guzmán Avilés, afina su consolidada maquinaria electoral.- El abanderado morenista Roberto San Román Solana. continúa festejando su designación apostándole a la marca sin estrategia alguna, y mucho menos conformar un equipo de campaña competitivo, pero la intención es participar dicen sus escasos seguidores.- La candidata del PT en El Higo, C. Juana María Martínez Guerrero, arranca en medio de graves y fuertes señalamientos de corrupción en su anterior gestión municipal donde fungió como alcaldesa priista, además de un proceso legal penal en su contra por el delito de robo agravado de un chalan metálico y un costoso equipo de riego con tubería de aluminio valuado en varios millones de pesos, carpeta de investigación FG 251/2020 ¿Ignorará eso la dirigencia petista en el Estado?

