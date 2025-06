Difieren audiencia de exjueza Angélica Sánchez, pese a vencimiento de plazo legal

La audiencia de cumplimiento de amparo a favor de Angélica Sánchez, ex jueza vinculada a proceso por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, fue diferida este viernes, pese a que el plazo legal vencía ese mismo día.

"El juez federal, el juez de distrito, me concedió el amparo en contra de la vinculación a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias", declaró.

Según Sánchez, el juez concluyó que no se acreditaron los delitos imputados, criterio que fue confirmado en segunda instancia. "El Tribunal Colegiado confirmó la sentencia del juez de distrito y fue del mismo criterio: que no se acreditaban los delitos que se me atribuyen", dijo.

La audiencia estaba programada para este 13 de junio a las 14:30 horas en Pacho Viejo, pero fue pospuesta a solicitud de la Fiscalía General del Estado. "Solicitaron, a pesar de haber sido notificados en tiempo y forma, el diferimiento de esta audiencia y el juez se los concedió", criticó.

Sánchez recordó que el juez local apercibió a la Fiscalía con una multa si no acudía. "Yo creo que si no justifican una causa suficiente por la cual están ausentes, debe aplicarse esa multa", sostuvo.

El auxiliar de sala le informó que la audiencia será reprogramada para la próxima semana, lo cual, según la ex jueza, es extemporáneo. "Lo que me dijo el auxiliar de sala es que se va a diferir, lo cual también está fuera de término", señaló.

Explicó que el plazo de tres días hábiles para acatar la resolución federal vencía este viernes. "Mañana sábado es inhábil y domingo también. El término volvería a correr a partir del lunes. Sería el lunes, martes, el miércoles a más tardar tendría que estarse resolviendo".

Sánchez consideró que la decisión de la Fiscalía obedece a factores políticos. "Yo creo que esto obedece más que nada a los procesos electorales que se están dando en este momento, tanto el judicial como los municipales".

Aunque dijo que su caso no está relacionado con los comicios, señaló que aún no se define quién presidirá el Tribunal Superior de Justicia. "Ya no podría alargarse más. De hecho, debería de celebrarse hoy la audiencia, aunque fuera en ausencia de la fiscalía", agregó.

El caso se originó en febrero de 2024, cuando el juez Roberto Santos Maldonado la vinculó a proceso por tráfico de influencias y delitos contra la fe pública. La Fiscalía informó que obtuvo la vinculación mediante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

Le impusieron firma periódica mensual, garantía económica, prohibición de salir del país y tres meses para la investigación complementaria dentro del proceso penal 297/2023.

Sánchez ya había sido detenida en junio de 2023 por los mismos delitos, tras presuntamente favorecer a Itiel "N", alias "Compa Playa", para recuperar su libertad.

Días antes de ser extraditado a Estados Unidos, "Compa Playa" había obtenido un amparo para salir de prisión. Aun así, el Gobierno federal lo envió junto con Rafael Caro Quintero y otros 27 presuntos narcotraficantes.