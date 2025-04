Se dice que... ¿Resucitará el PRI en Veracruz?

¿Resucitará el PRI en Veracruz?

En estas elecciones municipales se habla en algunos casos sobre el riesgo que pierda Morena algunos ayuntamientos importantes por los candidatos de oposición de Movimiento Ciudadano y del PAN, pero se da el caso que sobre el PRI nadie comenta como si se tratara de un partido político que existió en el pasado y que en la actualidad pareciera que no está vigente.

Si bien es cierto que el único que se mueve es el diputado local priista Héctor Yunes Landa, que no ha perdido la ilusión de que en estas elecciones va a dar la sorpresa y asegura que en algunos municipios como Chacaltianguis en la Cuenca de Papaloapan pudiera ganar el candidato del tricolor. Lo importante de esta zona es donde existen los mejores mangos, la fruta codiciada por su tamaño y su exquisito sabor.

El que figura como candidato del tricolor en Coatzacoalcos es Carlos Vasconcelos mejor conocido como la "amenaza", desde chamaco era muy travieso, pero se le reconoce que es una persona que siempre ayuda a todas las personas que solicitan algún apoyo económico y como líder regional de los trabajadores se destacó por conseguir alguna actividad laboral donde pudieran desarrollarse.

El amigo Yunes Landa no descansa en seguir atacando al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez que ya no figura en el escenario político de Veracruz. Se entiende que critique a Morena, que podría ser en parte culpable que la población de Veracruz no volvería a votar por el PRI.

El protagonismo personal no ayuda para la tarea política que se impuso.

Una cosa es Morena y otra sus candidatos

En las encuestas el Partido Morena figura con una ventaja y por eso se piensa que van a ganar los candidatos, el pueblo apoya abiertamente a los gobiernos de la cuarta transformación, pero cuando se trata de otorgar el voto a las personas propuestas cambian y se inclinan por algunos opositores.

Es el riesgo latente que existe en algunas presidencias municipales que estarán en juego.

En el caso del municipio de Veracruz con Rosa María Hernández Espejo no existe ese problema, ni tampoco con el Coatzacoalcos, con Pedro Miguel Rosaldo; o en Xalapa con Daniela Griego, situación que cambia en otros importantes municipios donde tienen mayor fuerza ciudadana los opositores.

Los alcaldes impuestos por el entonces secretario de Gobierno Eric Cisneros en la Cuenca del Papaloapan tienen graves problemas para los sucesores.

Mala onda en contra de Maquiavelo

El pobre de Maquiavelo está preocupado le acaban de informar que está suspendido por nueve días, sin explicarle el motivo de este castigo, si bien es cierto que sus cuatro lectores han perdió el entusiasmo de leer sus escritos, pero esa rudeza innecesaria lo tiene muy contrariado, sobre todo porque no se le informa que hizo mal o si existe algún reporte de que no haya marcado en el reloj checador su entrada o salida.

Al parecer es una grilla de sus jefes a los que nunca les he caído bien; el otro posible argumento es que no se puso el uniforme un domingo y es cuando el decano reportero usa sus viejos pantalones de mezclilla.

La otra especulación es como se acerca la Semana Santa y todo mundo quiere salir dejan al viejo reportero a que se quede de guardia en estos días de guardar.

Me veo obligado a escribir para informarles que no saldrá esta columna por los nueve días siguientes a esta fecha.