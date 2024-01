Año electoral en México

Enero 15, 2024, 07:18 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Enero 15, 2024, 07:18 a.m.

*Hola amigos iniciamos un año más, donde esperamos haya mucha salud y trabajo. ¡Estamos de regreso, ánimo y adelante!

Este 2024 va ser un año de elecciones federales, estatales y municipales en algunos estados del país donde debemos estar preparados para elegir bien a quien vamos apoyar en la votación, ya que de ahí depende nuestro futuro y de nuestros hijos. Estas elecciones van estar muy bien observadas por organizaciones internacionales, ya que México es un país que interesa mucho principalmente al vecino de los Estados Unidos por nuestra cercanía entre ambos países, ya que por México desfilan diariamente miles de indocumentados de todo el mundo, además del tráfico de armas y drogas. Todo esto hace daño ambos países ya que perjudica la economía nacional, por eso las autoridades federales deben tener un buen control de sus gobiernos. En México el cambio del presidente de la república pone las elecciones más intensas de lo debido porque todos sabemos que hay muchos intereses políticos de por medio. Morena (el actual gobierno) no va dejar que fácilmente le quiten lo que a Andrés Manuel López Obrador le costó durante más de 18 años lograr: el triunfo y llegar al poder. Por eso va ir con todo al 2024. A veces creo que al gobierno federal no le importa perder algunas gubernaturas si con eso mantiene el poder federal. Por otro lado, la Alianza PAN, PRI y PRD también viene con todo, su candidata Xóchitl Gálvez sabe que se enfrenta a una elección de Estado. Ella sabe que en caso de perder podría con su votación ayudar a obtener mayoría en las Cámaras Baja y Alta, y así tener un balance legislativo en el país, ya que si todo se le va a una sola Alianza podría haber muchos problemas para el país (económicos, inseguridad, salud, etc.) Así las cosas, para este año que está iniciando. Vamos a seguir esta elección de cerca para seguir informándoles de lo que acontecimientos que se vienen.

*También este año en el estado de Veracruz, habrá campañas federales y estatales para cambiar presidente de la República, Gobernador, Senadores, Diputados Federal y Locales. La contienda política va estar conformada entre dos Alianzas y un partido; la primera alianza está conformada por los partidos políticos MORENA, VERDE y PT, la segunda por el PAN, PRI y PRD, quien va solo es el partido Movimiento Ciudadano. La primera alianza lleva de candidata a la gubernatura en Veracruz, a la zacatecana Rocío Nahle, quien viene de colaborar en el gobierno federal donde era la secretaria de energía, que por cierto fue la encargada de construir la famosa refinería de "Dos Bocas" en el Estado de Tabasco, la cual hasta el día de hoy no ha dado ni una gota de gasolina. Si con esos compromisos como el de "Dos Bocas" quiere venir a sacar adelante a Veracruz pues hacia dónde vamos, si de por sí con Cuitláhuac García no avanzamos nada, y que está a punto de cumplir los seis años de gobierno, con la zacatecana hacia dónde iremos. Por otro lado, la Alianza de PAN, PRI y PRD que lleva al Peroteño José Yunes Zorrilla, quien ha desempeñado ya varios cargos de elección popular y siempre le ha cumplido a su gente. Pepe, como cariñosamente le dicen, tiene la gran oportunidad de darle un giro a Veracruz, porque ya el pueblo sabio lo pide a gritos en todos los rubros desde salud, inseguridad, trabajo y demás. La gente está creyendo en un verdadero veracruzano para que tome las riendas del gobierno estatal. Ojalá este 2 de junio la gente salga a votar, porque eso es lo más importante para cambiarle el rumbo a Veracruz.

*Quienes vienen con toda la actitud de seguir apoyando a sus agremiados son los líderes del sindicato magisterial veracruzano (SVM) que encabezan los maestros Ramón Domínguez Polo, secretario general y Luis Polo Villanueva, presidente del Consejo General. Los maestros de todo el estado del SMV están muy contentos con sus líderes, ya que, gracias a ellos y a toda la plantilla del sindicato, se han logrado muchos beneficios para sus socios y sus familiares; por eso este año nuevo y de elecciones los agremiados sindicales tomaran la mejor decisión para que el gobierno estatal quede en manos de gente seria y con calidad moral en las negociaciones que se hacen para beneficios de ambos. ¡Vamos con todo y sabemos quiénes son la gente que nos responderá con buenos proyectos para nuestro sindicato!

*Que triste ha de ser haber logrado ganar una elección hace seis años cuando nadie te conocía en Veracruz, y a pesar de eso te dieron el voto de confianza para que dirigieras un gran estado el cual tiene todo y tú pudiste haber puesto tu granito de arena para el gran progreso de Veracruz, pero fue tanta tu soberbia que hiciste todo lo contrario durante tu periodo que llevas de casi seis años. Te la pasaste imitando a tu presidente de la república, echándole la culpa de todo los problemas al pasado, y la pregunta es: tú qué hiciste para resolver los problemas como la inseguridad, la economía, la salud, etc., solo te la llevaste pateando un bote, pero las cosas salen solas y el pueblo sabio pone a cada quien en su lugar, por eso el pasado domingo 7 de enero del presente año en el municipio de Río Blanco, donde se celebró el 117 aniversario de los mártires, los trabajadores te abuchearon, te chiflaron y demás; y en presencia de tu presidente consentido, en tu intervención como orador, te hicieron quedar mal: te recordaron de tu fracaso como Gobernador. Así las cosas, con Cuitláhuac García, quien tiene las horas contadas en Veracruz.

*El Partido Verde Ecologista de México en Veracruz viene con todo para poner su granito de arena en las próximas elecciones en la alianza que tiene con Morena y PT. Los verdes han realizado una gran estructura electoral propia para mostrar en la próxima elección sus propias canicas; han ido, poco a poco conformando los comités municipales y distritales, además de una gran campaña de credencialización, todo esto a través de la Secretaría de Organización que preside el joven Edgar Herrera Lendenchy, y la Secretaría de Afiliación que encabeza Rogelio Barrios Tadeo. Así las cosas, en el Partido Verde. También hay que esperar para ver qué distritos federales y locales les toca en la negociación al PVEM, donde sin duda va responder con gran votación para la Alianza.

*Ustedes se ha preguntado para qué elegimos a un diputado federal o local, pues para que nos represente en el Congreso de la Unión o Palacio Legislativo, y realice sus funciones de crear nuevas leyes a favor del pueblo, también dentro de sus labores es hacer gestiones ante las diversas dependencias federales y estatales a favor de los municipios de sus distrito, y a quienes lo apoyaron para llegar a la curul, pero lo más triste de todo esto es que cuando anda en campaña te visitan valiéndoles en qué condiciones se encuentra tu colonia, pero después que ganan nunca los vuelves a ver, hasta se molestan si lo vas a visitar a sus oficinas y más si le solicitas algún apoyo. En Xalapa no es la excepción ya que los diputados actuales del partido Morena, Rafael Hernández Villalpando, Miriam Ferráez Centeno y Rosalinda Galindo Silva, quienes actualmente son diputados por relección, y además quieren de nuevo reelegirse, no tienen llenadera y vergüenza ya que preguntas por ellos en las colonias y nunca en sus seis años que llevan de diputados se han vuelto a parar en su distrito, por eso el pueblo sabio debe poner atención por quién van a votar este próximo 2 de junio, porque relegir a los mismo es como tirar el voto al aire. ¡Aguas!

Nos leemos la próxima semana.

