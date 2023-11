AMECOPE-Veracruz exige al Gobierno del Estado que la SSP frene los ataques a periodistas

*Felicidades a todos los trabajadores ferrocarrileros de país, y a su gran líder nacional Don Víctor Flores Morales, por su 116 aniversario que celebran este martes 7 de noviembre del 2023.

La Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Veracruz (AMECOPE-VERACRUZ) se solidariza con los compañeros reporteros de la zona Boca del Río-Veracruz, Franco Cardel y Carlos Parra del medio de comunicación Veracruz en Alerta (VEA), y condena las agresiones a las que fueron sometidos mientras realizaban su labor informativa por parte de Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil. Condenamos estos acontecimientos exigiendo al Gobierno de Veracruz que frene los ataques de la SSP hacia los medios de comunicación, y exigimos a la fiscalía general del Estado una investigación expedita de los elementos involucrados en la agresión a los compañeros, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado el seguimiento de estos hechos ¡Basta de agresiones a periodistas, ¡Basta de impedir que realicemos nuestro trabajo que facilita el derecho a la información de la ciudadanía! AMECOPE-VERACRUZ estará atento de los acontecimientos hasta que se haga justicia.

*El amigo del pueblo, Pablo Caballero, presidente de la fundación CBRO con la cual viene haciendo un excelente trabajo a favor de los habitantes del Distrito XVI local con cabecera en el municipio de Boca de Río, (Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Medellín de Bravo) a quienes viene apoyando en diversas actividades deportivas, culturales, manuales, salud, etc., por lo cual no debemos perderle de vista porque con esa labor podría ser un buen candidato a diputado local, y poder hacer más gestiones para los habitantes de esos municipios. Caballero es un hombre noble y chambeador por esos los vecinos lo buscan para adquirir algún apoyo de parte del él y su fundación; a ver qué partido se da cuenta que con Caballero, tiene garantía de triunfo en la elección del 2024 y 2025. Esperamos que algún partido dirija su vista hacia el amigo del pueblo.

*La síndica del municipio de Coatepec, Linda Rubí Martínez Díaz, viene realizando un buen trabajo para los pobladores del pueblo mágico, ya que la mayoría de la gente que asiste a su oficina a solicitar alguna gestión o apoyo ella lo hace con mucho gusto, no tenemos la barita mágica para todas las solicitudes pero si es necesario poner de nuestra nómina para una gestión lo hacemos con mucho gusto; uno se debe al pueblo y sería de mala educación no atenderlos porque luego regresamos a su colonia o congregación a pedirles el voto y a ellos no se les olvida como los has tratado en el municipio; por eso primero la humildad como me enseñaron mis queridos padres. Mi mamá fue una persona que luchó mucho por apoyar a sus vecinos y siempre estaba cuando la necesitaban, por eso ese ejemplo lo llevo conmigo y esa es mi manera de ayudar y lo hago con gusto; siempre estaré para la gente. Por esas acciones no pierdan de vista a Linda Rubí, porque tiene mucho futuro en el distrito de Coatepec. Además, es el tiempo de las mujeres.

*Otro que anda trabajando fuerte en el distrito de Xalapa es el ex regidor Carlos Fuentes Urrutia, más conocido como "Chico Fuentes", quien desde hace ya varios años viene caminado en las diversas colonias de la capital de estado; actualmente está colaborando de asesor en la regiduría XI del ayuntamiento de Xalapa donde atiende y gestiona muchas peticiones en dependencias federales y estatales. Ya con la experiencia que tiene camina intensamente y se logran las peticiones que le hacen a la regidora Ana Cristina Hernández Aburto. "Chico Fuentes" es el encargado de tramitar todo tipo de solicitudes y concretarlos. No hay que perder de vista Carlos Fuentes porque puede ser un excelente candidato a diputado por la alianza Frente Amplio de México.

*También a quien no hay que perder del mapa electoral es al regidor tercero Porfirio González Fuentes "EL PIPO", del municipio de Río Blanco, ex dirigente Juvenil del PRI (FJR), del Consejo Estudiantil de Escuelas y Facultades de la Universidad Veracruzana (CEEFUV) Zona Orizaba, del Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano (MOCEV), ex subsecretario de elecciones del comité estatal de PRI, actual delegado regional del PRI zona Orizaba, ex subdelegado de la oficina de Política Regional del Gobierno del Estado y, actualmente regidor del municipio de Río Blanco. Por eso no le quiten el ojo al "PIPO FUENTES". Porque el Frente Amplio por México necesita gente leal y con experiencia para el 2024. ¡Aguas!

*Nos leemos la próxima semana.

