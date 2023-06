EBRARD: GUIÑO A ´ANDY´

Columna: Raymundo Jiménez

Ayer, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el reportero Zósimo Camacho, de la revista Contralínea, le lanzó un buscapiés al presidente López Obrador en contra del excanciller Marcelo Ebrard, uno de los dos precandidatos presidenciales más fuertes de Morena.

Camacho hizo alusión a una investigación periodística acerca de un expediente judicial que a finales del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto la Unidad de Inteligencia Financiera turnó a la Procuraduría General de la República (PGR) para proceder contra una red financiera encabezada por empresas constructoras y en la que se pretendía involucrar a Ebrard como exjefe del gobierno capitalino.

Según dicha publicación, el expediente que la PGR determinó como "no ejercicio de la acción penal", indicaba que el exgobernante de la CDMX les había otorgado concesiones y permisos de terrenos expropiados para la realización de obras viales a esas mismas compañías que estaban conectadas con la construcción de desarrollos inmobiliarios en la elitista zona de Santa Fe, "donde exesposas, hermanos, amigos y personas cercanas a Ebrard adquirieron departamentos de lujo, presuntamente sin comprobar el origen del dinero con el cual realizaron las operaciones", consignó la revista capitalina.

El reportero preguntó al Presidente "si usted tenía conocimiento de este expediente que integró la Unidad de Inteligencia Financiera y también si usted considera que si alguien busca sustituirlo en la Presidencia de la República, sea quien sea, pues debería enfrentar, dar la cara y explicar cuál fue su participación en hechos tan delicados como este".

AMLO reviró: "Pues lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y sí pienso que perjudica a Marcelo Ebrard, tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente, pero ¿por qué lo defiendo? No es por estar tomando partido, yo nada más voy a esperar lo que opine la gente. (...) No sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior, me consta. Tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él, se le acosó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa ´Casa Blanca´ y a partir de ahí lo empezaron a hostigar. Entonces, hay que tener estos elementos. Lo mismo, no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos, y más en esta temporada en que se está decidiendo o se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación. Eso es lo que puedo comentar, y que se siga investigando".

Ayer, Ebrard lanzó un guiño a Andrés Manuel López Beltrán, "Andy", el hijo de AMLO al que ya candidatean para la Presidencia 2030-2036. El excanciller propuso crearle a este "joven destacado y brillante" la Secretaría de la Cuarta Transformación para garantizar la continuidad del movimiento y sus objetivos.

