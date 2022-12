Desapariciones sospechosas

Columna: Raymundo Jiménez

Diciembre 07, 2022, 07:03 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Diciembre 07, 2022, 07:03 a.m.

A finales de noviembre pasado, a un mes de la desaparición del exdiputado local del PAN, Francisco "El Potro" Fernández Morales, sus familiares y seguidores anunciaron una marcha a la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales informes sobre el paradero del líder del Movimiento Resistencia Civil "Chucho el Roto", una organización creada por el expanista desde hace 17 años y a la que se han adherido alrededor de 60 mil familias veracruzanas de 22 municipios circunvecinos de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde que pugnan por bajar las tarifas de consumo doméstico de energía eléctrica.

Fernández Morales fue visto por última vez el 26 de octubre pasado, cuando salió de su domicilio en San Isidro, congregación del municipio de Actopan. Desde entonces nadie ha podido comunicarse con él. Incluso, a mediados de noviembre, centenares de sus seguidores intentaron llegar a la capital del estado para exigir al gobierno de Cuitláhuac García su aparición, pero los autobuses que los trasladaban fueron retenidos kilómetros antes de Xalapa.

"Para nosotros él está incomunicado desde el día 26 de octubre. Ni su familia ni sus amigos hemos tenido manera de comunicarnos con él. Hay una denuncia ante la autoridad competente, presentada por su familia desde el 27 de octubre, y la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha de búsqueda, nosotros esperamos que nuestro amigo aparezca", declaró el vocero del movimiento civil, Jorge Morales Barradas, a la reportera Eirinet Gómez, del diario La Jornada.

Sin embargo, ha llamado la atención que a pesar de los contactos políticos de "El Potro" Fernández, sus familiares estén recomendando no politizar su desaparición. "Les hemos pedido que no intervengan para promover algún favoritismo, que no se politice el tema, que si se suman a su búsqueda, que lo hagan como ciudadanos", sugirió Morales Barradas.

A muchos ha desconcertado este llamado, pues uno de los amigos y aliados políticos del líder del Movimiento Resistencia Civil "Chucho el Roto" es el diputado federal y aspirante de Morena a la gubernatura de Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, quien casualmente en un evento masivo realizado el sábado antepasado en ciudad Cardel, le tomó protesta como coordinador estatal a la estructura de apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uno de los tres precandidatos favoritos de AMLO para sucederlo en la Presidencia de la República en 2024.

¿Por qué no recurrir entonces al hombre fuerte del presidente López Obrador? ¿Será por temor a que el grupo de Morena que gobierna Veracruz mantiene una alianza indestructible con la presidenciable Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que aspira a la gubernatura?

Ayer, por cierto, en Sayula de Alemán, se reportó la desaparición del tesorero municipal Rafael González Cárdenas, quien el domingo 13 de noviembre grabó un video advirtiendo que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, planeaba detenerlo ilegalmente para plantarle drogas y armas con tal de sacarlo del ayuntamiento en contubernio con la alcaldesa morenista Lorena Sánchez Vargas, a quien acusó de haberle enviado sicarios a su casa para amenazarlo.









