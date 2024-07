Cerrar la brecha de las desigualdades entre hombre y mujeres: Semana Mundial de la Lactancia Materna

Agosto arranca con la semana mundial de la lactancia materna. La organización de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y muchos ministerios de salud más, así como asociados de la sociedad civil, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra año con año durante una semana.

Un tema que parece ser solo de mujeres, pero no lo es y la necesidad de visibilizarlos tiene que ver, no solo con temas de generó, sino con evitar más violaciones a derechos humanos, no solo en contra de las mujeres, sino de niñas y niños. La lactancia materna es una de las mejores formas de garantizar la salud y la supervivencia del niño, aunque, actualmente, menos de la mitad de los menores de 6 meses se alimentan exclusivamente de leche materna.

En 2018, por ejemplo, la Asamblea Mundial de la Salud refrendó mediante una resolución la Semana Mundial de la Lactancia Materna como una estrategia destacada de promoción de la salud. La campaña, con un lema diferente cada año, tiene por objeto promover los entornos propicios que ayudan a las mujeres a amamantar –incluido el apoyo en la comunidad y en el lugar de trabajo, con medidas de protección adecuadas en las políticas y legislación gubernamentales– así como el intercambio de información sobre los beneficios de la lactancia materna y sus estrategias.

Y es que, en cifras y datos duros, hay que decir que más de 500 millones de mujeres trabajadoras no cuentan con la protección esencial de la maternidad en las leyes nacionales; de igual manera solo el 20% de los países requieren que los empleadores proporcionen a las empleadas descansos pagados e instalaciones para amamantar o extraer leche.

Menos de la mitad de los infantes menores de 6 meses de edad son amamantados de forma exclusiva. La realidad es que, las mujeres no deberían tener que elegir entre amamantar a sus hijos o trabajar.

Defender los derechos esenciales de la maternidad que apoyan la lactancia materna como son los permisos de maternidad; más de 500 millones de mujeres trabajadoras carecen de disposiciones básicas en materia de maternidad; muchas más se encuentran sin apoyo cuando vuelven al trabajo. Lo urgente es incrementar políticas publicas encaminadas al a tema, a través del interés de las y los políticos. Se trata de un tema de derechos humanos.