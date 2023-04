"La solución está en ustedes": Dante Delgado descarta ir por gubernatura de Veracruz

Fotos: Moisés Hernández Yoldi

La mañana de este martes el senador Dante Delgado sostuvo un encuentro con representantes de la sociedad civil. La reunión tuvo lugar en la sede del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, y fue convocada en coordinación con el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, que preside Gilberto Farías.

El fundador de Movimiento Ciudadano realizó una larga exposición de su visión y postura política de cara al proceso electoral que se avecina, dijo lamentar las condiciones en las que se encuentra Veracruz: "Es una tragedia que Veracruz esté tan jodido, me indigna las condiciones en las que tienen a mi estado (...) pero se los digo de frente, ustedes lo han permitido..."

"Vengo a invitarlos y motivarlos a que se organicen y hagan que las cosas sucedan (...) no esperen un líder salvador, la respuesta y solución está en ustedes..."





Dante aseguró que no buscará la gubernatura de Veracruz, "prefiero impulsar nuevos liderazgos..."

En la ronda de preguntas, Dante no rehuyó ni esquivó ningún tema, los participantes tuvieron total libertad de preguntar al senador y ex gobernador de Veracruz. Reiteró su postura de no participar ni sumarse al bloque opositor integrado por PAN, PRI y PRD, "no vamos a subirnos a un barco hundido".

En mi oportunidad, cuestioné al senador sobre la decisión de su partido de no participar en las elecciones de Estado de México y Coahuila, le señalé que es contradictorio que por un lado invite a la sociedad a participar en política y por otro, su partido renuncie a competir en dos elecciones claves previas al 2024.

Su respuesta fue que no hay condiciones para competir y que las elecciones en esos estados son una farsa acordada entre Morena y la "oposición".

Le pregunté sobre la posibilidad de que MC impulse a Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal A. en caso de no resultar los ganadores en la contienda interna de Morena, respondió que todo es posible, que mantiene una extraordinaria relación con ambos y que "la política no es, la política se hace...".

Agradeció la presencia de empresarios, abogados, constructores, arquitectos, contadores, directivos y dueños de medios de comunicación, entre los que destacaron José Ignacio Reyna Carrera de Televisa Veracruz, Mónica Robles de Imagen de Veracruz, Félix Malpica de MAR FM 99.7, Francisco Adolfo Malpica de Más Latina.

También estuvieron presentes: Sabrina Zarate Sáenz, Charito Gayot, Juanita Utrera Ortega, Sania B. Escobar, Antonio Alba, Fernando Ortiz, Jorge Reyes Peralta, Tomas Mundo Arriasa, Marcelino Fernández Rivero, Fernando Mendoza, Ortega Ramon, Hiram López, Marcos Orduña, Gerardo Cárdenas y José Manuel Urreta, entre otros asistentes.

Dante se hizo acompañar por directivos y representantes de MC, destacando Adrián Ávila, Sergio Gil Rullán, Sophie Yunes, Angel Deschamps Falcón, Luis Carbonell de la Hoz, Óscar Lara y Mariano Jácome. Agradezco la invitación de Luis Exsome Zapata y Belgio Amaya.

