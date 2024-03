Norma Rocío celebra sus 15 años con foto del Diario del Istmo

One.- Rocío Nahle García, posteó este jueves en sus redes sociales una fotografía con Andrés Manuel López Obrador, captada en las instalaciones del Diario del Istmo hace 15 años; en esa ocasión quien le dio la bienvenida al hoy presidente fue el Mtro. Jair Robles Barajas, quien en esa época era el Director General de esta casa Editorial.

Andrés Manuel López Obrador, como visitante recorrió todas las instalaciones de Diario del Istmo, en su tour subió al área de redacción en donde saludó a compañeros de la redacción y fue en ese momento que el foto reportero Carlos Heredia, Premio Nacional de Fotografía, capturó la imagen de Rocío Nahle García con López Obrador, que a 15 años de distancia representa para ella el inicio de su largo caminar en la 4T.

Rocío Nahle García, siempre ha sido una mujer de convicciones firmes y congruentes, hace 15 años como ella bien lo dice comenzó su lucha y caminó por la izquierda al lado de Andrés Manuel López Obrador, por quien hacía mucho sentía profunda admiración; en esa etapa del hombre de Tepetitlán, Tabasco, muchos no daban crédito que algún día llegaría a ser presidente de México y miren aquí está, cabecita de algodón despachando desde Palacio Nacional, mientras que Rocío Nahle, creció y fue diputada federal, senadora, secretaria de Energía y si los vientos siguen soplando llegará al siguiente peldaño.

Verónica Hernández anduvo de madre ardiendo en Coatzacoalcos

Two.- La fiscal Verónica Hernández, anduvo de madre ardiendo en Coatzacoalcos y por eso sostuvo una reunión el miércoles a puertas cerrada con sus fiscales, pero como algunos de ellos no son baúl para guardar las cosas, informan que no dejaron pasar a ningún abogado que tenía algún trámite que hacer, que antes de entrar a la junta les quitaron los teléfonos celulares, para que no filtraran nada de la conversación y mucho menos grabaran cuando estuvieran las llamadas de atención y regaños. Los informantes mencionan que la Miss fiscal, les dijo que el Gobernador estaba muy molesto por tantas quejas que le llegan de los fiscales del sur a quienes tienen catalogados como los más corruptos en el estado.

Qué extraño que apenas en febrero del 2024 se haya percatado Verónica Hernández, que la Fiscalía en Coatzacoalcos es una de las más corruptas en el estado, sus fiscales desde hace mucho están convertidos en mercenarios de la justicia, aplicando la balanza a quien más billete les deje, pasándose la ley por el arco del triunfo. Verónica Hernández, en esa reunión que duró alrededor de dos horas, le dijo a Imelda Hernández, Jessica Orozco, Muren Leslie Ruiz Rodríguez, que tenía conocimiento y muchas quejas de las damas fiscales y que estaban muy señaladas de ser unas corruptas, precisándoles que se tenían que poner las pilas, o de lo contrario a ella la iban a correr; suponemos que el gober le leyó la cartilla; reafirmándoles a las impartidoras de la mala justicia, que ella no se va a ir sola, que se irían antes varios, porque Coatzacoalcos está infectado de corrupción, las antes mencionadas aseguran que nada más agacharon la cabeza y no dijeron nada. La Vero, continuó, "si no se enderezan y dejan sus malas prácticas, se va a hacer una exhaustiva investigación y se procederá a cesarlas como se ha hecho con otros en el estado de Veracruz".

En esa junta de ajuste de cuentas con los impartidores de la justicia, estuvo José Antonio Cárdenas, fiscal de Distrito, que el milagro que se apareciera Verónica Hernández, en la Fiscalía, lo hizo estar en sus oficinas, ya que casi nunca se encuentra porque quienes saben de sus andanzas señalan que la mayoría de las veces no llega, se va a andar tomando el cafecito con sus amigos a manera de matar el tiempo y no regresar a laborar.

Verónica Hernández Giadáns, según quienes la vieron el miércoles asegura que la vieron bastante preocupada y al parecer trae el ultimátum de que tiene a como dé lugar enderezar a sus corruptos fiscales, quienes, por su mal trabajo a la hora de integrar las carpetas de investigación, han dejado en libertad a varios delincuentes, por eso, de seguir la ineptitud y corruptela de los fiscales en el sur de Veracruz, aseguran que las horas de Hernández Giadáns están contadas como Fiscal del Estado. Pero como ella bien lo gritó en su junta, ´No me voy sola´. Pongan sus barbas a remojar.

Este miércoles se reabrió la circulación de la avenida Jirafas

Three.- Este miércoles por la tarde se reabrió a la circulación la avenida Jirafas en la colonia de Las Gaviotas, por fin finalizó esta obra que duró un buen tiempo cerrada al paso vehicular; con esta apertura se va agilizar el tráfico al poniente de la ciudad donde se saturaba con la gran cantidad de automovilistas, camiones pesados y urbanos que transitan por Avenida Universidad a la hora pico de la salida de las escuelas de ese lugar.

Se terminó la preocupación de los ciudadanos que viven en la zona poniente de la ciudad, quienes pensaban que con la llegada de la festividad de la feria sería un caos transitar por ese lugar, con la nueva apertura de esa calle los automovilistas podrán tomar esa vía alternativa para llegar al centro o complejos y regresar más rápido sin tantos contratiempos a sus hogares que se encuentran en ese sector.

Patricia Isla Sister, secretaria de Obras Públicas, está sacando bien los trabajos que su antecesor había dejado rezagados, constructores dejaron varada por varios meses la reconstrucción de ese importante tramo vehicular que sale al Malecón Costero; Isla Sister, a su llegada tuvo que armar todas las piezas sueltas del rompecabezas y por fin este miércoles se pudo transitar por ese paso vehicular en La Colonia Gaviotas.

