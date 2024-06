Violan seguridad en Puerto de Coatzacoalcos

En el Puerto de Coatzacoalcos siguen recalando historias de corrupción, violaciones a la seguridad y un sinfín de delitos que parece que tienen el amparo de las autoridades.

En diversos espacios se han denunciado operaciones ilegales, que a pesar de la renovación de las autoridades portuarias, parece que nada cambia.

Aquí un nuevo hecho.

De acuerdo a versiones internas y documentos, el cuerpo de pilotos de la empresa Port Pilots ha dejado de lado la seriedad y la responsabilidad que se espera en el ámbito portuario. ¿Cómo? Transformando el servicio de pilotaje en una especie de paseo “turístico”, y lo que es peor, permitiendo el acceso a personas no autorizadas en zonas críticas del puerto. Esta conducta irresponsable no solo desafía los protocolos establecidos, sino que también amenaza la seguridad de la vida humana en el mar.

El incidente ocurrió el pasado viernes 12 de abril, alrededor de las 09:44 horas, en el Muelle de Pemex, en el bulevar Manuel Ávila Camacho. El Capitán de Altura Juan Jesús Corroy Gómez, tras finalizar una maniobra, se encontraba en el área cuando interactuó con una joven que había ingresado sin ninguna verificación de seguridad.

La conversación culminó en una invitación para que ella y su amiga acompañaran al Capitán de Altura Sergio Rodolfo Arias Rosales en su próxima maniobra. ¿El resultado? Una alarmante falta de profesionalismo y una violación flagrante del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

Pero eso no es todo. El acceso no autorizado a áreas críticas del puerto también representa una violación al Código PBIP. Aunque el Capitán Corroy podría tener la documentación legal para usar el Muelle de Pemex, el protocolo de seguridad fue completamente ignorado. Según el Código PBIP, debe haber un oficial y un plan de protección de la instalación portuaria para garantizar la seguridad del transporte marítimo y prevenir actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, el contrabando y el terrorismo. Sin embargo, en este caso, las jóvenes involucradas no tenían conocimiento de los protocolos necesarios para una maniobra marítima en aguas abiertas.

El Código PBIP, parte del Convenio SOLAS, está diseñado para proteger la vida humana en el mar. Además, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos establece que el servicio de pilotaje es de interés público y tiene como objetivo garantizar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias.

¿METEN GOL A NUEVO MANDO EN EL PUERTO?

La Secretaría asigna pilotos según las reglas de operación de cada puerto, y el Reglamento de la Ley de Puertos define claramente el servicio de lanchaje, excluyendo a individuos ajenos al mismo. Sin embargo, los pilotos involucrados en este incidente optaron por una falsa galantería, convirtiendo los servicios de pilotaje y lanchaje en una especie de aventura recreativa.

Por lo pronto asestaron un “golpecito” al nuevo mando en la Capitanía de Puerto, encabezado por el Capitán de Navío CG. DEM Daniel Alfonso García López, muchos prestadores de servicio esperan que tome medidas severas para corregir graves irregularidades que han prevalecido en el puerto de Coatzacoalcos.

El hecho arriba descrito puede ser nimio sin embargo, la seguridad de las personas y las instalaciones portuarias no debe tomarse a la ligera, y es hora de que se restablezca la seriedad y la responsabilidad en el servicio de pilotaje y en el puerto en general.

AL OÍDO

La reciente visita de la Comunidad Económica Europea a Veracruz es un claro indicio del interés internacional en el potencial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La delegación, integrada por representantes de países como Portugal, Dinamarca y Alemania, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos y las infraestructuras en desarrollo que podrían atraer significativas inversiones extranjeras.

Este acercamiento no solo subraya la importancia estratégica del corredor, sino que también pone de manifiesto el compromiso de la región para integrarse en la dinámica global de comercio y logística, ofreciendo alternativas competitivas y sostenibles a las rutas tradicionales.

Sin embargo, es crucial que esta apertura a la inversión europea no quede en meras intenciones y reuniones protocolarias.

Las autoridades estatales y nacionales deben asegurar que los proyectos presentados cuenten con el respaldo financiero necesario para avanzar, eliminando trabas burocráticas y garantizando transparencia en la gestión de recursos.

Hasta ahora hay más discurso que realidades. Por ahorita lo que más se mueve en el corredor es Totopo y camarón seco, y algo de queso crema.

