La cultura como motor de cambio en Veracruz

Agustín Dany Jiménez García no es de los que se conforman con lo que hay. Su visión de Coatzacoalcos es clara: siempre hay un futuro esperanzador en el horizonte. Y no, no es una pose, ni un intento de quedar bien con todos. Es simplemente un optimista nato, de esos que aún creen que el cambio es posible si se enfoca bien.

Dany, crítico cuando debe serlo, no escatima en señalar la falta de políticas públicas que impulsen de manera real la inversión cultural en México.

APORTA MÁS DE LO QUE SE INVIERTE

¿Cómo puede ser que la cultura siga recibiendo apenas el 0.15% del PIB, cuando en otros países la cifra es mucho mayor? En términos de porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión en cultura en el país es menor en comparación con países de la OCDE y otras naciones desarrolladas, según reporta un análisis.

Sin embargo, el sector cultural ha demostrado su relevancia, aportando 815,902 millones de pesos a la economía nacional, lo que representa un 2.9% del PIB. Un dato que no es menor.

El subsector de Mercado, es decir, las actividades culturales privadas, contribuye con el 2.3% al PIB. Mientras que el esfuerzo de los ciudadanos, a través de las actividades de los hogares, como el comercio cultural en las calles o la organización de eventos locales, aporta un 0.4%. Y el gobierno, con su tímido 0.2%, nos recuerda lo lejos que estamos de ser un país que valore su cultura como motor de desarrollo.

Para Dany, la promoción cultural es mucho más que cifras; tiene un impacto directo en el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia en las comunidades locales. Dicen los expertos que el impacto de la promoción cultural en la cohesión social puede medirse observando el aumento en la participación comunitaria, la reducción de conflictos sociales y el surgimiento de nuevos liderazgos culturales.

FORTALECER LAS CÉLULAS CULTURALES DESDE EL MUNICIPIO

Por eso, Agustín Dany insiste en que, desde los municipios, se deben fortalecer las células de promoción cultural, comenzando por contar con un regidor capacitado y revitalizar las casas de cultura.

Implementar políticas públicas por mandato, en términos culturales, debería ser algo que la ley establezca para los hombres y mujeres en el poder. Señala que, cuando una comunidad celebra sus tradiciones, reconoce su historia y fomenta la creación artística, se genera un espacio donde los individuos se identifican con algo más grande que ellos mismos.

A través de la revitalización de espacios públicos, tanto urbanos como rurales, la cultura juega un papel crucial, transformando lugares en puntos de encuentro que integran a la comunidad en proyectos comunes.

Conocedor de Veracruz y de la Ciudad de México, Dany sabe que la cultura no se debe limitar a eventos como la Cumbre Tajín.

DE LOS QUE MÁS SABEN SOBRE EL FUTURO CULTURAL DE VERACRUZ

Es necesario rescatar experiencias como el Encuentro Internacional del Mar, un evento que en su momento logró fusionar cultura, economía y conocimiento en un contexto crítico para Coatzacoalcos.

Como editor de importantes libros que capturan la esencia de la cultura mexicana, Agustín Dany apuesta por preservar la memoria histórica, un valor que, sin duda, debe ser parte de las políticas del próximo gobierno de Veracruz. Porque, como dice el dicho: "el que sabe, sabe". Y Dany es uno de los que más conoce sobre el futuro de las actividades culturales que debe tener el estado de Veracruz.

AL OÍDO

Ayer, en este espacio relatábamos la detención de la maestra Rubí del Carmen Bautista Fabián, debido a una denuncia presentada el año pasado en agosto, relacionada con un presunto fraude por la entrega de apoyos de un programa social.

La maestra Bautista Fabián aclaró que no fue detenida y que legalmente ha solventado el señalamiento del que fue objeto en la querella presentada.

Afirmó que la imagen y el boletín con logotipos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz que circularon, donde se aseguraba su detención el miércoles pasado, fueron realizados por alguien que busca únicamente hacerle daño, ya que no existe ninguna aprehensión oficial sobre el tema.

Una disculpa. Admitimos el error; nos sorprendieron.

