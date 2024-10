Hija de Esmeralda Mora dirigirá presupuesto comparable al de Coatzacoalcos

En Xalapa aseguran que quien se sacó la lotería sin comprar boleto fue la hija de la alcaldesa de Nanchital, Esmeralda Mora.

El reciente nombramiento de Karla Lizeth Rosas Mora para dirigir la Dirección de Atención a la Población Vulnerable en el próximo gobierno de Rocío Nahle García ha generado interés en diversos sectores de Veracruz.

Esta área de la administración pública tiene bajo su responsabilidad uno de los presupuestos más importantes destinados a programas de asistencia social en el estado, lo que le confiere una relevancia particular en un contexto donde las necesidades sociales son vastas y urgentes.

Esta dirección está a cargo de Nytzia Aracely Guerrero Barrera, quien es la hija de Eleazar Guerrero, primo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Bueno, eso es lo que se conoce, ya que no se le pudo preguntar a la abuelita del exmandatario estatal cómo fue su petición para comprobar el parentesco, pues la señora ya había fallecido.

El presupuesto asignado a la Dirección de Atención a la Población Vulnerable en 2024 fue de 1,267 millones de pesos, lo que equivale a casi el tercer presupuesto más alto de un municipio en el estado, como Coatzacoalcos. Este hecho subraya la magnitud de los recursos que estarán bajo la gestión de Rosas Mora, así como la responsabilidad que esto conlleva.

Sin duda, el desafío principal radica en garantizar que estos fondos sean utilizados de manera eficaz, transparente y equitativa, atendiendo a los sectores más necesitados de la población veracruzana.

DIRECCIÓN CRUCIAL PARA EL COMBATE A LA POBREZA

Uno de los rubros más destacados que maneja la Dirección es la estrategia integral de asistencia social alimentaria, un programa crucial en un estado donde la pobreza y la desigualdad continúan siendo problemáticas latentes.

En este sentido, Rosas Mora enfrentará la tarea de coordinar programas que no solo mitiguen el hambre, sino que también contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades más vulnerables. Para ello, será necesario un enfoque integral que no solo se centre en la asistencia, sino también en la promoción de la autosuficiencia y el fortalecimiento de las capacidades locales.

Otro aspecto clave será la exposición mediática que acompañará su gestión. La dirección de un área tan visible y con un impacto directo en la vida de miles de veracruzanos implica un escrutinio constante, tanto de la prensa como de la sociedad civil.

PUESTO CON EXPECTATIVA ALTA

De acuerdo con lo dado a conocer, Karla Lizeth Rosas Mora cuenta con una Licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla y otra en Pedagogía por la Universidad del Golfo de México en Coatzacoalcos. Asimismo, posee una Maestría en Gestión Empresarial otorgada por la Universidad de Oriente en Coatzacoalcos.

La designación de Karla Lizeth Rosas Mora representa un desafío significativo en términos de responsabilidad pública.

Manejar un presupuesto tan elevado y dirigir una de las áreas más sensibles del gobierno estatal es una tarea que requiere habilidad, compromiso y una visión clara sobre cómo mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable. La expectativa es alta, y solo el tiempo dirá si su gestión logra estar a la altura de las necesidades de Veracruz y de los principios de la Cuarta Transformación que su próximo gobierno representa.

AL OÍDO

Ayer, luego de una reunión de la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, con la bancada electa de Morena que integra la legislatura local número 67, se informó que el diputado local por el distrito de Esteban Bautista Hernández será el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz.

No hubo discusión interna, la designación del exdiputado federal fue por consenso. Ahí mismo, la próxima mandataria estatal llamó a los diputados locales a cerrar filas para las iniciativas que vienen en el periodo legislativo que está por comenzar, y que por supuesto será antes de que tome posesión ella.

Bautista Hernández es un hombre abierto al diálogo, que lo mismo platica de manera intensa con la fuerza política a la que pertenece como con los que son oposición. Tiene vasos comunicantes con muchos hombres del poder, y sabe que el diálogo es la mejor manera de resolver conflictos.

Sin embargo, dicen los que saben que el que está más preocupado por su designación es el todavía presidente del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, hombre todopoderoso en esta legislatura que está por terminar.

Fue un diputado que hacía sentir su poder fuera del Congreso, y más de un Ayuntamiento tuvo que rendirse a sus peticiones, sobre todo en obra pública. Gómez Cazarín, a lo largo de sus dos periodos, fue uno de los hombres que más piedras le puso en el camino a Esteban Bautista. De manera obscena y vulgar, lo atacó sin piedad y a espaldas cuando podía.

Cosas de la vida: hoy Bautista llega al mismo puesto que tiene Gómez Cazarín, el diputado por Cosoleacaque. Ya más de uno asegura que es hora de que se ponga a limpiar la casa porque la revisión de sus cuentas en el Congreso y fuera de él será inevitable. Al tiempo.

AL OÍDO

Quien estuvo ayer en Coatzacoalcos fue la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, secretaria de Salud de Veracruz, donde en un acto celebrado en el palacio municipal recibió la documentación de la donación legal del inmueble del Hospital Valentín Gómez Farías, que por años se encontraba en el limbo de la posesión estatal.

Dio gusto escuchar al fin a una responsable de la salud en el estado que conoce de todos los temas, que tiene buen trato con la prensa, pero además no vende historias ficticias y reconoce cuando hay fallas; si no tiene los datos, lo dice, no los inventa. Notable diferencia.

Contáctanos:

joluperezcruz@hotmail.com