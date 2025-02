El colapso silencioso del sector salud en Veracruz

Veracruz se encuentra en una situación alarmante al posicionarse como el tercer estado con mayor pérdida de recursos en el Fondo de Aportaciones para Salud para 2025, con una reducción de 3,655 millones de pesos, solo superado por el Estado de México, que pierde 7,812 millones, y Puebla, que pierde 3,750 millones de pesos.

La entidad está perdiendo el 41.9% de los recursos de este fondo aprobados en el presupuesto para 2024 y 2025.

Esta drástica disminución, según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, afecta a 23 entidades que firmaron el convenio para transferir sus recursos al IMSS-Bienestar, un esquema que prometía fortalecer la atención médica, pero que en la práctica parece debilitar las finanzas estatales.

Es significativo que hay estados como Jalisco que no firmaron el convenio y, aun así, el desabasto de medicamentos y la falta de personal en hospitales y clínicas es recurrente.

De ahí que muchos mexicanos estén utilizando su pensión de bienestar para solventar los problemas de salud.

¿Dónde queda la equidad federalista?

IMSS-BIENESTAR LOS DEJA EN DESVENTAJA

El impacto en Veracruz es particularmente preocupante: un estado con alta demanda de servicios de salud y retos estructurales no puede permitirse este recorte sin comprometer la calidad de vida de su población.

La centralización de recursos en el IMSS-Bienestar, lejos de ser una solución, evidencia una mala planeación que deja a los gobiernos locales en desventaja.

En el marco del programa federal IMSS-Bienestar, Veracruz transfirió 450 centros de salud y 30 hospitales al sistema nacional en 2023, con una inversión adicional de 742.6 millones de pesos en conservación y mantenimiento, y 482.2 millones de pesos en equipamiento médico en 2023-2024.

El gobierno estatal en la era de Cuitláhuac García aseguró que estas intervenciones buscaron garantizar que al cierre de 2024 no haya unidades médicas en abandono, fortaleciendo el acceso en regiones rurales y urbanas. Sin embargo, no se ofrecen datos específicos sobre el porcentaje de población cubierta tras estas mejoras en 2024.

De acuerdo con el organismo Incide Social A.C., en 51 municipios de Veracruz, 463 localidades rurales carecían de unidades médicas, lo que limitaba el acceso a servicios básicos de salud.

Aquí en Coatzacoalcos, por años, un hospital, luego de ser construido, quedó en el abandono, aunque hoy parece que podría reactivarse en breve.

RADIOGRAFÍA ESPELUZNANTE

En la radiografía del sector salud estatal, el espectro es demoledor.

Los datos son alarmantes: según el Coneval, en 2024, 49.2% de los veracruzanos carecían de acceso a servicios de salud.

La desaparición del Seguro Popular y la fallida transición al IMSS-Bienestar han dejado a la población en un limbo de promesas incumplidas.

La infraestructura no ofrece consuelo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, hace dos años se reportaron 839 centros de salud y 58 hospitales, pero muchos operan con equipos obsoletos y desabasto crónico. Poco o nada ha crecido la infraestructura hospitalaria.

En el puerto de Veracruz, el Centro de Salud Los Pinos sufrió cortes eléctricos en enero de 2025, afectando la atención, mientras que en la Torre Pediátrica, inaugurada en 2018, las fallas eléctricas persisten por falta de mantenimiento.

A esto se suma la suspensión de cirugías en hospitales por escasez de anestesia y medicamentos, como denuncian recientes publicaciones en redes sociales.

Son datos, son cifras oficiales.

Es imperativo que se revisen estas políticas y se garantice una distribución justa que no castigue a estados vulnerables como Veracruz, Guerrero o Chiapas, también severamente afectados.

La salud no debería ser moneda de cambio en experimentos burocráticos; exige prioridad y claridad en su financiamiento.

Habrá quien no lo quiera ver, pero existe un colapso silencioso del sector salud en Veracruz.

AL OÍDO

Ayer, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez aseguraba que con su adhesión a Morena no busca generar conflictos ni disputas internas:

"He actuado de frente y de buena fe, no hay nada oculto. Lamento que mi solicitud haya generado una reacción que no me parece justa, incluyendo acusaciones infundadas. Esperaré a que las mismas se hagan públicas para darles respuesta", dijo.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dijo tempranito ese mismo día que la Comisión de Honor y Justicia de Morena dio entrada a la revisión de la solicitud, buscando que sea rechazada, argumentando posibles vínculos con actividades ilícitas.

La que se voló la barda fue la subsecretaria de Desarrollo Social, Eusebia Cortés Pérez, quien, en un comentario de apoyo en la publicación de la gobernadora, escribió:

"Si se queda Yunes, nos vamos todos".

Una pregunta y un comentario.

¿Cuántos morenistas hoy en día podrían sobrevivir en política y presupuestariamente sin la marca de Morena?

Hasta ahora, al menos públicamente, Nahle no ha llevado su molestia a pensar en dejar Morena. Salvo que Eusebia tenga otra información.

Cuando se está molesto, a lo menos que hay que acercarse es a las redes sociales, porque luego…

